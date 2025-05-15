High End 2025: Die Harman Luxury Audio Group präsentiert die Weltpremiere der Mark Levinson 600 Serie und neue JBL Summit-Modelle

Heute startet die High End in München für die Presse und Fachbesucher durch - und die HARMAN Luxury Audio Group stellt mit der neuen Mark Levinson 600 Series ein neues Kapitel bezüglich hochwertiger Audiotechnologie vor.

Die Serie umfasst drei neue Referenzkomponenten, die in bester Tradition eine Kombination aus enormer Leistungsfähigkeit und hochsolider Verarbeitung in sich vereinen: Wir finden als erste Komponente, sozusagen als "Mastermind" der Kollektion, den No. 626 Dual-Monaural-Vorverstärker,, gefolgt vom Dual-Monaural-Verstärker No. 632 sowie dem Flaggschiff, dem imposanten Mono-Verstärker No. 631. Die neue Referenz-Modellfamilie wurde in den USA gestaltet sowie entwickelt und wird dort gefertigt. Die drei Modelle stehen somit für überragende akustische Qualität und eine exzellente Langzeitstabilität - und führen so eine Tradition fort, denn seit mehr als fünf Jahrzehnten gehört Mark Levinson zu den renommiertesten Namen im Luxus-Audio-Bereich. Die neue No. 600 Series hat die Mission, diese Tradition fortzusetzen. Jedes der neuen Modelle basiert auf der firmeneigenen Pure Path-Schaltungstechnologie für kürzeste, reinste Signalwege und greift das legendäre Tectonic-Industriedesign auf: Die Gehäuse sind gefertigt aus massivem Aluminium, ergänzt um Akzente mit rot leuchtenden Designelementen unter getöntem Glas. Das sorgt für einen enorm hohen Wiedererkennungswert. Jedes Einzelheit vom individuell gefrästen Gehäuse über den gläsernen Kern bis hin zur mechanisch entkoppelten Fußarchitektur stellt unter Beweis, mit welchem kompromisslosen Anspruch an Präzision hier vorgegangen wird. Wenden wir uns kurz den einzelnen Modellen zu.

Geräte-Front des Mark Levinson No. 626

Ansicht von schräg vorne

Der No. 626 von oben

Seitliche Ansicht

Ansicht von schräg oben

Rückseite

Detailansicht hinten

XLR- und Cinch-Anschlüsse im Detail

No. 626: Der Dual-Monaural-Vorverstärker No. 626 besitzt einen vollständig analogen Signalweg ebenso wie einem hochauflösenden digitalen Kern im Form feinster Mark Levinson-Technologie. Für eine ungemein präzise D/A-Wandlung sorgt Precision Link III DAC, der bis zu 32 Bit/384 kHz PCM sowie native DSD-Signale über sechs digitale Eingänge dekodieren kann. Die analoge Stufe folgt, wie kurz schon erwähnt, einer komplett symmetrischen Pure Path-Architektur, ergänzt um eine Pure Phono MM/MC-Phonostufe und einen Main Drive Class A-Kopfhörerverstärker. Aufgrund modularer Isolierung, doppelter Stromversorgung und vibrationsgedämpfter Füße sind ideale Voraussetzungen für beste Klangqualität gegeben.

Mark Levinson No. 632

Seitlich von schräg oben

Ansicht von oben

Detailansicht oben vorne

Geräte-Front

Detailverarbeitung vorne

Logo der 600 Serie

Rückseite

Lautsprecher-Terminals

Lautsprecher-Terminals von oben

Anschlüsse des No. 632

No. 632 and No. 631: Die neuen Hochleistungs-Endstufen, der No. 632, ein Dual-Monaural-Verstärker, und der No. 631, ein Mono-Verstärker, offerieren ein Maximum an Performance auf Referenzniveau. Beide Endstufen arbeiten im Class A/AB-Betrieb, verfügen über komplett symmetrische Pure Path-Signalwege sowie kräftige Ringkerntransformatoren, untergebracht in jeweils eigenen, modularen Gehäusen. Der No. 632 garantiert eine maximale Flexibilität im Stereo-Betrieb mit Dual-Mono-Trennung, während der No. 631 als kompromissloser Mono-Verstärker ein Maixmum an Leistungsstärke, akustischer Reinheit und enormer Dynamik offeriert. Beide Endverstärker sind auch für den Einsatz im großen Hörraum geeignet, und es dürfte kaum Laurtsprecher auf dem Markt geben, vor denen diese Verstärker-Monumente kapitulieren würden.

Mark Levinson No. 631

Ansicht von oben

Hinterer Bereich der Mono-Endstufe

Ansicht von der Seite

Detailaufnahme

Unterer Bereich mit Standfuß

Rückseite

Lautsprecheranschlüsse

Die Mark Levinson 600 Series wird ab dem vierten Quartal 2025 bei autorisierten Mark Levinson Händlern weltweit verfügbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten 27.999,00 EUR/ 23.999,00 GBP/ 25.000 USD für den No. 626 sowie 33.999,00 EUR/29.999,00 GBP/30.000,00 USD für den No. 632 und 43.999,00 EUR/37.999,00 GBP/40.000,00 USD pro No. 631.

Die Harman Luxury Audio Group bringt aber noch eine zweite Weltpremiere mit nach München. Es handelt sich um drei neue Modelle der JBL Premium-Lautsprecherserie Summit. Laut der Harman Luxury Audio Group markieren "die Lautsprecher eine filigrane Verbindung der fortschrittlichen Lautsprechertechnologie und Handwerkskunst".

