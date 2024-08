High End 2024: Drei neue HiFi-Komponenten der Radia-Serie von ARCAM

Harman Luxury Audio präsentiert auf der High End 2024 in München drei neue Mitglieder der Radia-Serie, die sich oberhalb der Modelle platzieren, die wir bereits im Test hatten. Der Radia ST25 ist ein weiterer Streamer und digitaler Audioplayer, außerdem neu hinzu kommen die All-in-One-Systeme Radia SA35 und Radia SA45 mit Class G-Verstärkung und hochauflösendem Musik-Streaming in einem Gehäuse.

Insgesamt besteht die Radia-Serie nun also aus acht Modellen, darunter die Verstärker A5, A15 und A25, der CD5 Disc-Player und der ST5 Music Streamer. Der ST25 baut auf der Basis des Vorgängers ST60 aus dem Jahr 2020 auf. SA35 und SA45 bilden die nächste Evolutionsstufe der Arcam All-in-One-Systeme und folgen auf den SA30. Hier kommt die nun fünfte Generation der Arcam Class-G-Verstärkung und die aktuelle Streaming-Plattform zum Einsatz.

Flaggschiff-Streamer

Arcam ST25 - Ansicht von schräg vorne

Frontansicht

ST25 von oben

Seitenansicht - typisches Design der Radia-Serie

Verarbeitung im Detail

Der ST25 ist das Spitzenmodell der Arcam Musik-Streamer und Netzwerk-Player. Das unverwechselbare Design der Radia-Serie übernimmt natürlich auch das neue Topmodell, im Inneren wird aber laut Hersteller ein neuer Ansatz verfolgt. Basierend auf dem ST60 wurden hier zahlreiche neue Technologien integriert, darunter die neue digitale Audio- und Streaming-Plattform, ein neu gestaltetes Ringkern-Netzteil und auch die Benutzeroberfläche wurde optimiert und gefällt auf dem großen, hochauflösenden Farbdisplay besonders gut.

Eine Massefläche, die sich über die gesamte Platine erstreckt und Rauschen und Störungen effektiv von empfindlichen Audiobauteilen ableiten soll, bildet das Fundament des sorgfältigen Layouts. An Bord ist die neue Hyperstream IV DAC-Topologie von ESS. Mit dem neuen linearen Ringkerntrafo-Netzteil wurde der Rauschpegel im Gerät insgesamt gesenkt.

Display vorne

Vorne begeistert das hochauflösende 6,5-Zoll-Display mit exzellenter Ablesbarkeit, intensiven Farben und einem breiten Blickwinkel. Mit der Arcam Radia-Setup-App verbindet man den ST25 drahtlos per WiFi und spielt auch über AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect oder Roon zu. Auch verfügt der ST25 über eine Steuerverbindung für Arcam Radia-Verstärker. Perfekt bietet er sich also für die Kombination mit dem A25 an.

Auf Seite 2 geht es weiter mit den Streaming-Verstärkern sowie der voraussichtlichen Verfügbarkeit und den Preisen der Geräte!

