Deutsche HiFi-Tage 2025: Premiere des CS 8.3 S aus der neuen AVM OVATION S-Serie

Wir sind gerade auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt und erleben eine hochinteressante Premiere: AVM präsentiert gerade im Moment die neue OVATION S-Serie. Da hat sich der Weg ins Darmstadtium, dem Wissenschafts- und Kongresszentrum in der hessischen Stadt, schon direkt gelohnt.

Wenden wir uns jetzt dem OVATION CS 8.3 S zu, einem All-in-One Streaming CD-Receiver mit großzügigen 2x550 Watt, der für 21.000 Euro in silber oder schwarz und für 23.000 Euro in Cellini Chrom angeboten wird. Er ist voraussichtlich ab Ende Oktober bereits lieferbar.

OVATION MP 8.3 S (oben) und OVATION PAS 8.3 S (unten)

Die Rückseiten

Voraussichtlich zum Jahreswechsel kommen noch weitere Geräte der neuen OVATION LINE: Der Streaming-Vollverstärker OVATION AS 8.3 S für 19.490 EUR (wie der OVATION CS 8.3 S, nur ohne CD-Laufwerk), der Stereo-Vorverstärker PAS 8.3 S (17.990 EUR) sowie der passende Mediaplayer MP 8.3 S für 17.990 EUR. Die Front in Cellini Chrom kostet jeweils 1.500 EUR Aufpreis.

Wir konzentrieren uns hier auf den OVATION LINE CS 8.3 S und seine Technologie sowie seine Features.

OVATION CS 8.3 S

All-In-One-Geräte haben bei AVM aus dem badischen Malsch schon eine lange Tradition. Bereits seit den 1990er Jahren entwickelt und fertigt die AVM Edelmanufaktur derartige Devices und zeigt nun die neueste Generation, die sich auf nochmals gesteigertem Level befindet. Die 2025er Generation 8.3 S basiert auf der AVM X-Stream Engine und offeriert damit hochmoderne und funktionale Streaming- und Multiroom-Optionen. Wir haben bereits mehrere AVM-Devices mit X-Stream Engine und der zugehörigen RCX-App im Test gehabt und waren stets sehr angetan von der Funktionsvielfalt und dem Bedienkonzept.

Natürlich ist die RCX App mit an Bord

Aber bei de4r Generation 8.3 S ist laut AVM ein völlig neues Meisterstück mit einer von Grund auf neu erdachten Architektur entstanden." Das glauben wir sofort, und die Ausstattung des badischen All-In-One-Boliden ist mehr als umfangreich: Phono MM& MC, HDMI ARC Eingang, ein erweitertes Netzteil für noch mehr Leistung mit 550W/Kanal, eine Anschlussmöglichkeit schaltbar für 2 Paar Lautsprecher sowie zahlreiche weitere Details. noch einiges mehr. Mittels der RCX APP lassen sich alle Funktionen des CS 8.3 komplett steuern, und zusätzlich ist die mit frei belegbaren Komfort-Tasten ausgestattete edle Fernbedienung RC 5 im Lieferumfang enthalten.

Rückseite komplett

Extrem hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlüsse

Typenschild hinten

Gerätestandfüße

AVM folgt mit dem CS 8.3 S einem allgemeinen, sehr wichtigen Trend. Denn viele HiFi-Liebhaber möchten keine umfangreichen Gerätetürme mehr, mit riesigen XXL-Komponenten, die enorm viel Platz benötigen, alle miteinander verbunden werden müssen und die Optik im Wohnraum wesentlich mit beherrschen. High End-HiFi kann man auch mit einem hochleistungsfähigen Gerät souverän bewerkstelligen, das ist hier klar die Botschaft von AVM. Alle modernen sowie relevanten Anschlüsse sind vorhanden, sodass zusätzlich zu analogen und digitalen Quellen sowohl ein Plattenspieler als auch ein TV über HDMI ARC angeschlossen werden können.

Hervorragendes Finish des Gehäuses und der Frontblende in Cellini Chrom

Detail am Gehäuse hinten, überall dominiert Hochwertigkeit

AVM verfolgt die Mission, die klangstärksten All-In-One Geräte auf dem Weltmarkt anbieten zu können, und dank des CS 8.3 S ist man so nahe dran an diesem Ziel wie niemals zuvor. 43 cm Breite weist das ohne sichtbare Schrauben gefertigte Aluminium-Präzisionsgehäuse auf, und der OVATION CS 8.3 S beeindruckt mit der AVM-typischen minimalistischen Eleganz und mit seinem zeitlosen symmetrischen Design. Neu ist das weiße, dimmbare OLED Display.

Qobuz Connect ist längst bei AVM integriert

Was wurde weiter optimiert? Hauptaugenmerk wurde auf eine komplett modernisierte und mit der RoomConneXion® Multiroom erweiterten Steuerung mittels der RCX APP gelegt. Eine komfortable, intuitiv erlernbare Bedienung plus eine übersichtliche und attraktiv gestaltete Bedienoberfläche machen die Verwaltung auch großer Musiksammlungen zu einer leichten Übung. Praktisch alle relevanten Streaming-Plattformen sind selbstverständlich integriert, und die Auswahl von Connect Apps von Spotify, Tidal Max und Qobuz lassen sich auch in Zukunft auf einfache Art und Weise erweitern. Die AVM RCX App gibt es sowohl für iOS (Apple)-Devices oder für Android-Smartphones.

Die AVM X-Stream Engine® ist zudem in der Lage, nahezu alle hochauflösenden Formate streamen zu können - bis zu Auflösungen von 384kHz/32-Bit, plus DSD (256). Die Streaming Engine präsentiert sich als vollständige AVM Eigenentwicklung und ist komplett Software-basiert. Daher lässt sich das System zukunftssicher automatisch online updaten. Eine HDMI (ARC) Schnittstelle ist, wie bereits mehrfach angesprochen, ebenso an Bord wie eine Bluetooth-Anbindung für maximal einfaches und schnelles Streaming. Zudem finden sich weitere digitale Eingänge und auch eine USB-C-Schnittstelle.

Komplett per App einstellbare, hochwertige Phonostufe (Bild aus dem Test des AVM Evolution AS 3.3)

Vinylfans werden mit dem OVATION ebenfalls rundherum glücklich. Eine speziell für die Ovation Line neu entwickelte, enorm leistungsfähige Phono-Eingangsstufe stellt den Anschluss von MM und MC Systemen bereit. Die spezifischen Einstellungen können bequem über die RCX-App vorgenommen werden, ein tolles und einzigartiges Feature, das wir bereits kennen und schätzen gelernt haben. Das sorgt für hochklassigen Analogklang, denn die auf analogem Wege ins System gebrachten Signale werden auch vollumfänglich analog weiterverarbeitet. Komplett neu sind die digitalen Ausgänge, die im Menü auch auf "Lautstärke geregelt" eingestellt werden können. Signalsensitive Eingänge schalten den CS 8.3 S ein, sobald an diesen Eingängen ein Signal anliegt.

AVM OVATION CS 8.3 S von oben

Eingraviertes AVM Firmenlogo

Die Digitalsektion bietet den extremst präzisen S-DAC als Standard an. Dieser Hochleistungs-D/A-Wandler wurde auf Basis der strengst selektierteten ESS9038 PRO Double-Quad DAC aufgebaut. Akustisch ebenfalls ein deutlicher Gewinn, der einhergeht mit einem enormen Schaltungsaufwand, denn es arbeiten gleich 4 DACs pro Kanal parallel. Dieser überdurchschnittliche Aufwand kommt klanglich sämtlichen digitalen Quellen zugute, sodass alle hochauflösenden Formate authentisch und detailreich reproduziert werden können.

Der OVATION CS 8.3 S soll mit exzellentem Klang beeindrucken - so, wie wir AVM kennen, wird das perfekt funktionieren

Aus klanglicher Perspektive hat sich, so verspricht AVM, im Vergleich zum Vorgänger eine enorme Leistungssteigerung ergeben. Das liegt auch an den von einem neuen Netzteil unterstützten eingebauten Verstärkern. Sie liefern nun bis zu 550 W (4 Ohm). Eine in mehreren Stufen gesiebte Netzspannung wird den kritischen Sektionen auf kürzestem Wege zugeführt. Die Netzversorgung des linken und rechten analogen Ausgangsstufen ist zudem vollständig getrennt. Ein neu entwickelter analoger und passiver Lautstärkeregler ermöglicht zusätzlich bei allen Lautstärken einen bis ins Detail klaren Klang. Auch impedanzkritische Lautsprecher beherrscht der CS 8.3 S mit vollumfänglicher Souveränität.

Die CS 8.3 S-Modelle sind wahlweise in den Standard-Farben Aluminium silber oder schwarz erhältlich, auf Wunsch gibt es auch als elegante CELLINI Version mit verchromter und handpolierter Front sowie verchromten Drehknöpfen. Kundenspezifische Ausführungen sind ebenfalls machbar so können z.B. die Bedienknöpfe auch silber oder schwarz gefertigt werden - die AVM-Manufaktur erweist sich hier als äußerst flexibel.

Da alle AVM OVATION in reiner Handarbeit im Werk in Malsch gefertigt werden und der weit größte Teil der AVM-Lieferanten ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung unseres Stammwerks ansässig ist, sind Sonderwünsche willkommen.

AVM steht für höchste Qualität

Wiederholt stattfindende, umfangreiche Qualitätskontrollen während allen Fertigungsschritten und eine mehrtägige Einspielzeit für jedes einzelne Gerät sichern das AVM-Versprechen hinsichtlich maximaler Zuverlässigkeit langfristig ab und der Hersteller aus Malsch gewährt eine übertragbare Garantie von 2 Jahren, bei Onlineregistrierung 2 bekommt der stolze Besitzer 2 zusätzliche Jahre.

Es ist absolut beeindruckend, was der neue AVM OVATION CS 8.3 S zu leisten imstande ist. Das edle, handgefertigte All-In-One-Device im typischen, minimalistisch-eleganten Design des Hauses bietet mit satten 550 Watt pro Kanal ein unglaubliches Leistungspotential. Ein vorzüglicher DAC wandelt digitale in analoge Signale, und für Vinylfans gibt es eine Premium-Phonostufe für MC- und MM-Systeme. HDMI-ARC sowie die X-Stream Engine als Streaming-Plattform sorgen für absolute Modernität beim OVATION CS 8.3 S. Er ist ein vollwertiges Luxus-HiFi-System - zwingend braucht man kein weiteres Device, ein Smart TV und ein Plattenspieler sind aber im Handumdrehen an die noble Komponente angeschlossen.

Zum Schluss noch OVATION CS 8.3 S in der Übersicht

All-in-One Streaming CD Receiver mit 2 x 550 W

Speaker A & B

X-Stream Engine® für HiRes-Streaming inkl. DSD, steuerbar über RCX APP

Vorbereitet für Spotify Connect, Qobuz, Tidal Connect MAX, Webradio (erweiterbar)

Bluetooth 5.0, Airplay 2, ROON ready

HDMI (ARC) Input

High Performance Phono Eingang, schaltbar und mit kompletter Anpassung MM & MC im Menü auf der App oder am Gerät oder: MM/MC-Einstellung, Impedanz und Kapazitätsanpassungen, 4 verschiedene Verstärkungswerte

4 digitale Eingänge (2x SPDIF coax & 2x optisch)

USB A für externe Festplatten (NTFS & FAT)

USB-C für USB-Audio

1 RCA + 1 XLR Hochpegeleingänge, einstellbar als signalsensitive Eingänge, umschaltbar als Hometheatre Thruput

AVM Multiroom Funktion RoomConneXion®

2 digitale Ausgänge (SPDIF, optisch), wahlweise mit regelbarer Lautstärke

Kopfhörerausgang 6,3mm auf der Front mit separatem, diskreten Class-A/B Headphone Amp mit hochwertiger Siebung

Pure CD Laufwerk mit Slot-in (Red-Book)

Signalverarbeitung mit selektiertem Double-Quad DAC für max. 384/32 PCM (ESS 9038 PRO) sowie DSD 256 (S-DAC Modul)

Klangregelung und parametrische Loudness mit Bypass-Funktion (auch über RCX APP)

Dimmbare OLED-Grafikanzeige mit Touchpoint Sensorik und Proximity Sensor

Umfangreiche Menüfunktionen: Heimkinoschleife, anpassbare Eingangsempfindlichkeit, individuelle Eingangsbenennung uvm.

Anpassbare Röhrenbeleuchtung

Minimaler Stand-by Verbrauch

Kompakte Bauform: 43 cm Breite, 33cm Tiefe, 12cm Höhe

Trigger in, ext. IR Sensor, 2 x Trigger out (sequentiell geschaltet)

Gehäusevarianten: Aluminium silber oder schwarz gebürstet oder als CELLINI Version mit Chrom Front (Aufpreis)

Inklusive RC 5 Fernbedienung mit individuell belegbaren Comfort Tasten

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 18. Oktober 2025