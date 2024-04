XXL-TEST: Klipsch The Three Plus - moderner Bluetooth-Lautsprecher fürs elegante Zuhause

Klipsch, eine Marke der Premium Audio Company GmbH, kündigte im November letzten Jahres die neuen Bluetooth-Lautsprecher The One Plus sowie The Three Plus an.

Nachdem wir bereits den kleineren Speaker, den The One Plus, in einem Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Test den größeren Bruder, den The Three Plus, genauer ansehen. Der edel anmutende Bluetooth-Lautsprecher verfügt über App-Konnektivität und ist in den Farbvarianten Echtholz Esche schwarz mit schwarzer Stoffbespannung sowie Echtholz Walnuss mit grauem Stoff für einen Kaufpreis von 399 EUR im Handel erhältlich. Unser Testmuster ist in der Farbvariante Echtholz Walnuss ausgeführt, unserer Meinung nach die noch attraktivere Variante.

Durch seine Abmessungen von 35,5 cm Breite, einer Höhe von 21,3 cm sowie einer Tiefe von 17,8 cm macht der Klipsch The Three Plus stets eine gute Figur im Wohnbereich, z.B. auf einer Kommode, oder auf dem Sideboard im Arbeitszimmer. Durch die hochwertig wirkende Verarbeitung ist der Bluetooth-Lautsprecher zudem ein Blickfang und wertet den Wohnraum dadurch auf. Bei den aktuellen Bluetooth-Speakern beschreitet Klipsch andere Wege, als viele andere Hersteller es tun. Der One Plus und der Three Plus sind nicht für den Schwimmbadeinsatz oder für die Beschallung einer Grillparty konzipiert, sondern für die Verwendung in den eigenen vier Wänden. Für eine ressourcenschonende Verbindung zum Smartdevice sorgt Bluetooth in der Version 5.3. Über einen integrierten Akku oder eine Netzwerkschnittstelle verfügt der Klipsch Schallwandler nicht, auch dies in Hinweis auf den Einsatzbereich zuhause.

Der Gehäusedeckel unseres Testdevice ist in Echtholz Walnuss ausgeführt

Das Design der neuen Klipsch Bluetooth-Speaker nimmt die Designsprache der Heritage Serie auf, wie sie z.B. bei den The Nines Verwendung findet. Unser The Three Plus verfügt auf der Gehäuseoberseite über eine Abdeckplatte, die in Echtholzfurnier Walnuss ausgeführt ist. Diese macht auf uns einen sehr hochwertigen und edlen Eindruck. Ebenfalls löblich erwähnen möchten wir die Kantenverarbeitung. So können wir an unserem Testdevice keinerlei scharfe Kanten feststellen. Lediglich der Übergang vom Akustikstoff zum Gehäusedeckel könnte etwas präziser ausgeführt sein.

Auch auf der Rückseite ist das Akustikgewebe aufgebracht

Anzeige

Wie wir bereits erwähnt haben, ist unser Testdevice mit einer grauen Stoffbespannung versehen. Das verwendete Material ist umlaufend auf dem Lautsprecher zu finden. Das Gewebe ist vermutlich auf einem Kunststoffgeflecht aufgebracht und sitzt bombenfest. Im rechten Teil der Frontpartie wurde zudem eine Metallplakette mit Klipsch-Logo untergebracht

Klipsch-Plakette sowie grauer Akustikstoff im Detail

Kommen wir nun zu den technischen Merkmalen des Klipsch Speakers. Der Three Plus arbeitet in einer 2.1-Konfigurarion. Sämtliche Bestandteile wurden von Klipsch-Akustikern professionell abgestimmt, verspricht der Hersteller. Das System besteht aus zwei 6 cm messende Mittelhochtonlautsprechern, einem 13,5 cm Subwoofer sowie zwei identisch große Passivmembranen. Es verfügt über eine Gesamtleistung von 120 Watt, und es erfolgt eine getrennte Ansteuerung aller drei Chassis im vollaktiven 2.1-Modus.

Bedienelemente sowie Status LED auf dem Gehäusedeckel

Für eine Bedienung direkt am Gerät befinden sich auf der Oberseite des Lautsprechers einige Bedienelemente. Eingebettet in schönem Aluminium finden wir hier einen gerändelten Drehregler für die Lautstärkeregulierung. Er besitzt eine Rasterung und lässt sich dadurch sehr gut dosieren. Beim kupferfarbenen Button handelt es sich um eine Multifunktionstaste, mit der sich der Lautsprecher ein- sowie ausschalten lässt und die Eingänge ausgewählt werden können. Eine mehrfarbige LED informiert über den gewählten Eingang.

Anzeige

Lautstärkeregler in der Detailansicht

Die Rückseite des Three Plus

Wenden wir uns der Rückseite des Klipsch The Three Plus zu. Diese präsentiert sich klar sowie strukturiert und verfügt, wie bereits erwähnt, ebenfalls über eine Stoffbespannung. Im unteren Teil des Speakers befindet sich die Anschlusssektion. So finden wir hier den obligatorischen Netzstecker-Anschluss, eine USB-C Buchse sowie einen optischen Digitaleingang. Am USB-C-Eingang lassen sich z.B. ein Laptop, ein USB-Stick oder weitere Zuspieler verbinden. Zudem verfügt dieser über eine Powerbankfunktion, um das Smartdevice zu laden. Dank des optischen Digitaleingangs kann auch ein TVs verbunden werden. Über ein HDMI Terminal für die komfortable Einbindung eines TVs verfügt der Three Plus nicht.

Darauf folgen zwei analoge Cinch-Buchsen, um analoge Zuspieler anschließen zu können. Links daneben befindet sich ein Schieberegler mit dem ausgewählt werden kann, als was die RCA-Buchsen genutzt werden, Phono oder normaler analoger Eingang.

Anzeige



Anschlusssektion, Teil 1

Bedienelement für die Einrichtung sowie GND-Anschluss für den Plattenspieler

Im rechten Teil der Rückseite ist ein zentrales Bedienelement zu finden, das z.B. für den Broadcast-Modus verwendet wird. Der Klipsch Broadcast Mode ermöglicht eine drahtlose Kopplung von bis zu 10 geeigneten Einzelsystemen. Abschließend finden wir hier noch den GND-Anschluss für einen Erdungsdraht vom Plattenspieler sowie einen "The Three"-Schriftzug.

Gummierte Standfüsse auf der Unterseite

Anzeige



Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Bluetooth