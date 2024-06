XXL-TEST: JBL L42ms - All-in-One-Lautsprecher mit 200 Watt und flexiblen Streamingoptionen

Vor kurzem hat die HARMAN Luxury Audio Group den neuen All-In-One Streaming-Lautsprecher JBL LS42ms präsentiert, und wir dürfen eines der ersten Testsamples in unserer Redaktion begrüßen. Der JBL LS42ms ist für 999 EUR in den Ausführungen Walnuss Natur oder Walnuss Schwarz im Handel erhältlich.

Damit der JBL L42ms vielseitig einsetzt werden kann, verfügt das mittelgroße All-In One Device über Google Chromecast und kann komfortabel ins Heimnetzwerk sowie in ein Multiroom-Setup eingebunden werden. Auch über die klassische Bluetooth-Verbindung kann man streamen (Version 4.2). Ebenso werden AirPlay 2, Amazon Music, Qobuz, Internet-Radio sowie Spotify Connect unterstützt. Für eine komfortable Verbindung zu einem Smart-TV verfügt der L42ms auf der Rückseite über eine HDMI-Schnittstelle inklusive ARC Unterstützung. Streamen über vorhandene Musikserver ist, dank der UPnP Konnektivität, ebenfalls möglich. Zudem stehen auf der Rückseite eine USB-Buchse sowie ein Line-In Eingang für weitere Zuspieler zur Verfügung. Durch die Roon Ready und Works with Smart Things, kann das JBL Device nahtlos ins Zuhause integriert werden.

Sauber aufgebrachtes Furnier und tadellose Kantenverarbeitung

Mit seinem Abmessungen von 617 mm Breite, einer Höhe von 162 mm, einer Tiefe von 234 mm sowie einem Stückgewicht von 15,6 kg, fühlt sich das All-In One Device auf einem größeren Sideboard besonders wohl. Die Verarbeitung unseres Testdevice möchten wir als tadellos einstufen. Die Übergänge, gerade im Kantenbereich, sind hervorragend ausgeführt und scharfe Kanten können wir nicht feststellen.

Hochwertig anmutendes Oberflächenfinish in Walnuss Schwarz

Im Frontbereich werden die Treibereinheiten von einem Kunststoffgeflecht mit Quadrex-Schaumstoff bestens geschützt. Ob die Abdeckungen später mal austauschbar sind, wie z.B. bei den JBL L52 Classic, ist uns derzeit nicht bekannt. Der Kunststoffrahmen wird mittels Magneten an der Schallwand befestigt und ist dadurch einfach abnehmbar. Der Quadrex-Schaumstoff sitzt auf der Abdeckung bombenfest und im Mittelteil ist eine JBL-Plakette mit orangefarbener Umrandung befestigt.

Rückseite der Lautsprecherabdeckung

JBL L42ms ohne Frontabdeckung

Nachdem wir die Frontabdeckung abgenommen haben, wird der Blick auf die Lautsprecherchassis frei. Den hochfrequenten Bereich übernehmen zwei 20 mm messende Aluminiumkalotten Hochtöner mit Waveguides. Für die tieffrequenden Signale und den Mitteltonbereich sind die beiden 4 Zoll Tief/Mitteltöner verantwortlich. Ein 4-Kanal Class D-Verstärker mit einer Leistung von satten 200 Watt versorgt die Lautsprecherchassis tatkräftig. Eine fortschrittliche DSP-Engine passt alle Audiosignale perfekt an, bevor diese weitergeleitet werden, so verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Aluminiumkalotten-Hochtöner mit Waveguides in der Detailansicht

Einer der beiden 4 Zoll Tieftöner im Detail

Zentrales Bedienelement auf der Oberseite

Für eine Bedienung direkt am Device verfügt der JBL L42ms über einige Bedienelemente, die auf der Oberseite des Lautsprechers zu finden sind. Hier finden wir einen Button für die Lautstärkereglung sowie die Eingangswahl. Eine Etage darüber informieren LED's über den gewählten Eingang und darüber, ob eine aktive Netzwerkverbindung besteht. Unter den Bedienbuttons befinden sich ebenfalls LEDs, die über den gewählten Lautstärkepegel informieren. Die Bedienknöpfe haben einen sehr guten Druckpunkt und erwecken einen hochwertigen Eindruck.

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Für eine Bedienung aus der Ferne befindet sich im Lieferumfang eine Remote, die aus silberfarbenen Kunststoff hergestellt ist. Der Signalgeber liegt gut in der Hand und der Anwender kann damit die Eingänge wählen, die Lautstärke regulieren sowie eine Stummschaltung aktivieren. Zudem verfügt unser Testsample über einen Sound-Field Expansion Modus. Dieser ist für die Wiedergabe von Filmton konzipiert und soll eine breitere und räumlichere Klangkulisse ermöglichen. Diese Funktion ist nur mit der Fernbedienung zuschaltbar.

Die Rückseite des JBL Device

Wenden wir uns nun der Rückseite des vielseitigen Streaming-Lautsprechers zu. Dort befindet sich das gleiche Furnier, welches auf der Oberseite sowie den Seitenwangen verwendet wird. Links und rechts im Gehäuse sind die beiden Bassreflexrohre untergebracht. Diese bestehen aus schwarzem und matten Kunststoff und sitzen fast bündig anschließend im Gehäuse.

Detailaufnahme eines der beiden Bassrelexrohre

Mittig positioniert zwischen den beiden Bassreflexrohren stoßen wir auf die umfangreiche Anschlusssektion des JBL L42ms. Hier untergebracht ist das HDMI Terminal für die komfortable Einbindung eines TVs sowie der Line-In Eingang, der für weitere Zuspieler wie z.B. CD-Player oder Spielekonsole genutzt werden kann. Links daneben positionieren sich der AUX-In sowie ein Subwoofer-Ausgang, an dem sich ein externer Bass-Experte verbinden lässt.

In linken Teil der Anschlusssektion befinden sich die LAN-Buchse für eine kabelgebundene Internet-Verbindung sowie eine USB-Buchse, die für Servicearbeiten und auch das wiedergeben von USB-Speichermedien konzipiert ist. Als Besonderheit, verfügt der JBL Speaker über einen Bass-Kontur Regler. Dieser wird benötigt, möchte der Anwender das All-In One Device wandnah aufstellen. Hier können wir einstellen, ob der Bassbereich um 3 dB gesenkt wird, oder voll aufspielen soll. Diese Absenkung hat den Sinn, dass bei einer wandnahen Aufstellung störende Wandreflektionen vermieden werden.

Anschlusssektion, Teil 1

Anschlusssektion, Teil 2

