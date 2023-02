XXL-TEST: Aktivlautsprecher Canton Smart Reference 5 K plus Smart Connect 5.1

Ein Komplettpreis von 8.500 EUR veranschlagt Canton für das Lautsprecher-Spitzenmodell der aktiven Smart-Serie. Für diesen Betrag kann man, wahlweise in hochglänzendem Schwarz oder hochglänzendem Weiß, die Smart Reference 5 K erwerben. Natürlich ist auch das Flaggschiff-Produkt voll kompatibel zu allen anderen Canton Smart-Lautsprechern, Soundbars, Sounddecks und Elektronik-Komponenten. Canton spricht in Verbindung mit der Smart Reference 5 K von "Wireless High-End". Ob dies auch in der Praxis zutrifft, klärt unser Test. Dank pro Lautsprecher 600 Watt starken Endstufen sind zumindest die Voraussetzungen sehr gut, dass auch im großen Hörraum eine hohe akustische Souveränität geboten wird.

Ausstattung

Eckdaten der Ausstattung sind von anderen Canton Smart Aktivlautsprechern bekannt. So die extrem leistungsstarke digitale Endstufe, die pro Box, wie oben angesprochen, 600 Watt auf höchst effizienze Art und Weise freisetzt. Oder die praktischen Decoder für Dolby Digital und DTS. Bluetooth mit Qualcomm aptX fehlt ebenfalls nicht in der Ausstattungliste, und auch kein XMOS USB-Interface für die direkte Verbindung mit dem Notebook, Macbook, Mac oder PC. Leider, das ist der einzige Wermutstropfen, fehlt ein HDMI-Terminal, ein etwaiges TV-Gerät muss daher mittels eines digitalen optischen Kabels Verbindung aufnehmen.

Hochtöner

Die Hightech-Membranen für alle Frequenzbereiche kennen wir von den passiven Canton Reference K-Lautsprechern. So installieren die Klang-Experten aus dem Taunus aufwändig entwickelte Keramik-Wolfram-Membranen für den Mittelton- und Bassbereich.

Mitteltöner

Basschassis

Warum entschied man sich im Taunus für diese Art von Membranmaterial? Laut Canton ist es das Ziel jeder Membran, eine erstklassige Impulstreue mit verfärbungsfreiem Klang und exzellenter Belastbarkeit in Einklang zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, entschied man sich für einen aufwändigen Herstellungsprozess. Die molekulare Struktur eines Aluminium-Konus wird zu 20 Prozent in eine Keramik-Struktur umgewandelt und mit Wolfram-Partikeln veredelt. Als Ergebnis bekommt man eine Membran mit exzellentem Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht und mit einer verbesserten inneren Dämpfung. Da passt der Aluminium Keramik Oxyd Hochtöner perfekt dazu. Er spielt hoch bis auf 40 kHz und eignet sich somit optimal für hochauflösende Audio-Files.

Anschlussbestückung

Die Anschlussbestückung umfasst einen analogen Cincheingang, die bereits erwähnte Bluetooth 3.0 Schnittstelle mit aptX, einen optischen Digitaleingang, einen koaxialen Digitaleingang, einen USB-B-Eingang (mit XMOS) sowie einen symmetrischen XLR-Eingang.

Der Bassreflex-Dreiwege-Standlautsprecher weist einen Übertragungsbereich von 22 Hz bis 30 kHz auf und bringt zwei 192 mm messende Tieftonchassis, einen 174 mm Mitteltöner (beide mit Aluminium-Keramik-Wolfram-Membran) siwie einen 25 mm Hochtöner (Aluminium-Oxyd-Keramik) mit. Mit 35,5 kg pro Lautsprecher ist die Smart Reference 5 K kein "Leichtgewicht". Mit Sockel ist sie 30,5 cm breit, 108,5 cm hoch und 44,5 cm tief.

Auch, wenn es noch andere Möglichkeiten gegeben hätte - wir testen im 2.0 Setup

Was bieten sich für Verwendungsmöglichkeiten an? Zunächst einmal der Betrieb in einer klassischen 2.0 Stereo-Konfiguration. Hier gibt es für die Filmton- und Musikwiedergabe auch zwei DSPs für hervorragende virtuelle Räumlichkeit, nämlich Movie und Music. Hinzu kommt eine virtuelle Center-Funktion. Hier wird ein akustisches Center-Bild zwischen Fron Links und Front Rechts projiziert, wenn man die Smart Reference 5 K im 4.0 Betrieb verwendet und hinten zum Beispiel auf die Smart Vento 3 S2 setzt, die bei uns im Test hervorragend abschnitt.

Man kann natürlich ergänzend auch einen der Smart Subs von Canton konfigurieren, hier sind drei Modelle im Angebot, in Anbetracht der erstklassigen Basswiedergabe der Smart Reference 5 K ist dies aber definitiv kaum wirklich nötig. Aufwändigere Mehrkanal-Setups lassen sich dann mit der Vorstufe Canton Smart Connect 5.1 realisieren.

