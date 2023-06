XXL-SPECIAL: Panasonic präsentiert das neue TV-Line-Up 2023 - alle Serien im ersten Überblick

Heute kündigt Panasonic sein komplettes Sortiment an OLED- und LED- Fernsehern für 2023 an. Wie wir es von den Japanern kennen, wird mit den neuen Serien das Betrachten von Filmen, das Anschauen von Live TV-Inhalten, aber auch das Gaming auf einem enorm hohen Level möglich sein.

Panasonic stellt neue OLED- und auch neue LCD-TV-Linien vor.

Dank des mittlerweile schon legendären Hollywood-Tunings und enormer Farbgenauigkeit gelten Panasonic OLED-Fernseher bereits seit Generationen als erste Wahl gerade für höchst anspruchsvolle Filmliebhaber. Nicht umsonst arbeiten in diversen Hollywood-Studios Panasonic OLEDs als Referenz-Monitore, und die Marke arbeitet eng mit professionellen Filmemachern zusammen. Mit dem großen Know-How und mit seit Jahrzehnten verfeinerter Ingenieurskunst sind Panasonics OLED-TV-Baureihen aber auch für Fernsehsendungen aller Art und für Highend-Gaming optimal geeignet.

Alle neuen TV-Modelle 2023 im Überblick

Panasonic MZW2004 in 65"

Die erstmals im Januar zur CES angekündigte MZW2004-Serie ist die Flaggschiff-OLED-Modellreihe von Panasonic für 2023, die in den Bildgrößen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich ist. Diese neuen Fernseher, so verspricht Panasonic, verschieben die Grenzen dessen, was mit OLED-Bildqualität möglich ist, weiter nach oben. Die Serie basiert auf einem hochmodernen Panel mit Micro Lens Array und einer maßgeschneiderten, mehrschichtigen Wärmemanagement-Konfiguration, welche eine deutliche Steigerung der Bildhelligkeit garantiert (betrifft 55/65-Zoll-Modelle).

Anzeige

Die neue MZ1500-Serie

Mit der neuen 4K-Ultra-HD Fernseher-Serie MZ1500 kombiniert Panasonic ein äußerst gelungenes Design mit bestmöglicher OLED-Technologie eines Master OLED PRO-Panels und offeriert dank der nach vorne gerichteten Lautsprecher (für 55- und 65-Zoll-Modelle) Film- und Spielerlebnisse mit überraschend mitreißender Klangqualität. Erhältlich ist die MZ1500-Serie in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll. Leider fehlt hier die 77 Zoll-Option für richtig große Bilder.

Panasonic TX-65MZW984

Auch die ebenfalls in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll erhältliche MZW984-Serie ist eine sehr gute Empfehlung für alle, die Kino- und Gaming-Erlebnisse mit einem OLED-Fernseher auf höchstem Niveau erleben möchten.

Panasonic TX-65MZ800E

Mit einem minimalistischen rahmenlosen Design kann die MZ800E-Reihe überzeugen. Die in den Größen 42, 48, 55 und 65 Zoll erhältlichen Modelle der Serie machen es möglich, auch zu einem überschaubaren Preis in die visuell-qualitativ besonders hochwertige Welt der 4K Ultra-HD OLED-Fernseher einzutauchen.

Anzeige



Panasonic TX-65MXW954

Die LED-4K-Ultra-HD-Fernseher der Serien MXW954 und MXW944 bieten eine souverän arrangierte Kombination aus tadelloser Bildqualität und Vielseitigkeit für nahezu alle Inhalte. Die TV-Geräte der Serie MXW954 verfügen zudem über hoch aktuelle Mini-LED-Panel-Technologie und sind in den Bildschirmgrößen von 43 und 50 Zoll (MZW944), sowie 55, 65 und 75 Zoll (MZW954) erhältlich.

Panasonic TX-65MXW834

Modelle aus der 4K Ultra HD LED-TV-Serie MX800 liefern die für Panasonic typische hochwertige Bild- und Tonqualität, gepaart mit der speziellen, komfortabel zu handhabenden Bedienoberfläche von Fire-TV OS. Erhältlich sind diese Modelle in den Größen 43, 50, 55, 65, 75 sowie 85 Zoll (Bilddiagonalen können je nach Land variieren), damit ist die Serie hinsichtlich der Bilddiagonalen sehr flexibel.

Anzeige



Panasonic TX-65MX700E

Die LED-Ultra-HD-Fernseher aus der Serien MX700E von Panasonic (erhältlich in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll) stellen eine Kombination aus den personalisierten Smart-Funktionen von Google TV mit einem sauberen 4K-Bild dar und ermöglichen ein einfaches Streamen sämtlicher Inhalte in sehr guter Bildqualität.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Panasonic