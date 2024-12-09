XXL-SPECIAL: KEF-Händlertour 2024, 4. Station: Kreil Dornbirn - DIE audiovisuelle Institution in Vorarlberg

Auf der vierten Station unserer KEF-Händlertour 2024 machten wir ausführlichen Halt bei einer Vorarlberger Institution: Bereits seit Oktober 1983 und demnach mehr als 35 Jahre sorgt sich Kreil am Rathausplatz 4 in Dornbirn, Österreich, um die Liebhaber von Premium-Sound und Spitzen-Bild. "Fürs Auge, fürs Ohr, fürs Herz" lautet die einprägsame Devise des Fachgeschäfts mit langer Tradition.

Raimund und Markus Kreil

Ambiente zum Wohlfühlen

Hören in entspannter Atmosphäre

Das Unternehmen mit aktuell 13 Mitarbeitern ist seit Anfang an in Familienbesitz, die Geschicke lenkt Raimund Kreil, seine ihm stets mit Rat & Tat beiseite stehende rechte Hand ist sein Bruder Markus Kreil. Auf 400 Quadratmeter Fläche werden äußerst hochwertige Audiokomponenten sowie luxuriöse Smart-TVs präsentiert. Es finden sich zwei HiFi-Studios plus ein TV-Studio. Verkaufsschwerpunkt, erkären uns die beiden Brüder, "ist bei uns klar HiFi, also hochwertige zweikanalige Lösungen."

KEFs Lautsprecher sind bei Kreil bestens aufgehoben

KEFs aktive "Spezialitäten" warten auf interessierte Kundschaft

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Edle Atmosphäre überall im Hause Kreil

Hochwertigkeit ist auch hinsichtlich des Ambientes Trumpf. Alle wirkt durchdacht und edel, bewusst wird beim Ladenkonzept mit hell-dunklen Kontrasten gearbeitet. Einen exzellenten Espresso gibt es auch noch, sodass man sich schon schnell rundherum wohl fühlt. Bequeme Sessel laden zum Hören & Entspannen ein, und man merkt sofort, dass ein angenehmes, freundliches Arbeitsklima herrscht, das den Laden auf Anhieb sympathisch macht. Anstatt arroganter Unnahbarkeit stehen hier eine familäre Atmosphäre und eine bis in die letzte Einzelheit kompetente Beratung im Mittelpunkt.

Nach dem Kreil-Espresso ist auch der müdeste Redakteur wieder sofort fit

Der ausgezeichnete Expresso ist ein weiteres Detail, was uns als Liebhaber dieser italienischen Kaffeespezialität gleich für die HiFi-Kenner aus der Alpenrepubik einnahm.

Es "weihnachtet" schon bei Kreil. Vielleicht deckt sich der Weihnachtsmann dort auch mit bestem HiFi ein?

Interessant sind die Beobachtungen, die Raimund und Markus Kreil schon seit einivger Zeit machen: "Wenn es geht, greifen unsere Kunden am liebsten auf europäische Marken zurück. KEF, Piega, B&W, AVM, Linn oder Cyrus sind daher sehr gefragt." Bei Lautsprecher-Käufen geht es ab einem Paarpreis von rund 3.500 EUR los, das Geschäft entwickelt sich derzeit lebhaft bis zu Paarpreisen von rund 10.000 EUR, zwischen 10.000 EUR und 15.000 EUR ist hingegen ein "kleines Loch", wie sich Markus Kreil ausdrückt.

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Was beiden auffällt: "Es geht wieder mehr in Richtung Fachhandel, Beratung, Hochwertigkeit" - diese Worte freuen uns sehr, denn ohne diese Faktoren ist hochwertiger audiovisueller Genuss schlichtweg nicht möglich. Und um das Hörerlebis äußerst kultiviert und auf Premium-Level zu bewegen, greifen Kunden immer mehr auch auf externe Netzteile oder externe DACs zurück, um im Detail wirkungsvoll zu optimieren.

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