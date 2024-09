XXL-SPECIAL: Fussball-EM 2024 - unsere zehn Favoriten für besten Klang und bestes Bild zum Spiel

Die Fußball-EM in Deutschland steht vor der Tür, und am 14. Juni geht es schon mit dem ersten Spiel Deutschland gegen Schottland los. Anpfiff ist um 21 Uhr, und bis dahin sollte doch jeder richtig guten Sound und das passende Bild zuhause haben, um die Station-Atmosphäre mit der passenden Dynamik wahrzunehmen - denken wir zumindest. Daher haben wir in diesem Special unsere "Last Minute"-EM-Favoriten zusammengestellt, die für noch mehr Freude während der Spiele sorgen.

Dali Katch G2

Hundertprozentige, puristische Eleganz

Dali Katch G2: Dalis nobler Bluetooth-Lautsprecher für 399 EUR ist schon jetzt ein Klassiker - aber einer, der es in sich hat: Denn wer den idealen Begleiter sucht für eine örtlich ungebundene, kultiviert-klangstarke EM-Session, hat ihn im Katch G2 gefunden.

Feine Details am Tragegriff

Er ist mit Bluetooth 5.0 inklusive aptX HD und AAC ausgestattet, und ein eingebauter Akku mit 3.300 mAh ermöglicht sehr gute Wiedergabezeiten von bis zu 30 Stunden - da sind auch Verlängerung und Elfmeterschießen noch akustisch inkludiert. Aufwändig präsentiert sich der Aufbau des dänischen Sound-Experten.

Bedienelemente

Er bringt auf jeder Seite ein Zweiwege-Lautsprechersystem mit, und der 21 mm Gewebe-Hochtöner besitzt einen Neodym-Magneten. Die Chassis werden von einem Verstärker mit 2 x 25 Watt angetrieben - das ist recht üppig. Mit seinem unaufgeregten, aber poräzisen und dynamischen Klang ist der Katch G2 perfekt geeignet, um die Spiele der Fußball-EM an nahezu jedem Ort akustisch talentiert zu untermalen.

Teufel Ultima 25 Aktiv

Nicht ohne Grund ein Bestseller: Teufel Ultima 25 Aktiv. Wer es dezent lieber mag, kann auch die mitgelieferten Chassis-Abdeckungen verwenden

Teufel Ultima 25 Aktiv: Schmale 499,99 EUR müssen aktuell (Stand: 05. Juni 2024) überwiesen werden, möchte man die beiden prima verarbeiteten Zweiwege-Lautsprecher, die nach dem Master-/Slave-Prinzip arbeiten (Class D-Verstärker mit 2 x 50 Watt), sein Eigen nennen. Mittels HDMI-ARC nehmen sie schnell Kontakt zum Smart-TV auf.

Anschlussauswahl

Wer sich mit den Ultima 25 Aktiv die EM akustisch versüßen möchte, hat die Wahl zwischen den Farben Pure White sowie Night Black Zudem lassen sich die Aktivlautsprecher mit den kabellosen EFFEKT 2 und EFFEKT Rears und Subwoofer T 8, T 10 oder T 4000 Wireless für echten Surround Sound erweitern. Neben einer klassischen Bluetooth-Verbindung in der Version 5.0 mit aptX und AAC steht ein integrierter DAB+/FM-Tuner auf der Ausstattungsliste.

Fernbedienung in tadelloser Ausführung im Lieferumfang

Für eine EM-reife Akustik zeichnen sich ein 25-mm-Hochtöner mit Phase-Plug und Waveguide sowie ein 165 mm Tiefmitteltöner aus Fiberglas mit Phase-Plug verantwortlich. Verglichen mit einer Soundbar, bieten die Ultima 25 Aktiv eine breite Bühne, die Kraftreserven reichen zudem auch für den Betrieb ohne separaten aktiven Subwoofer locker aus.

Denon AVC-X3800H

Typische Denon-Optik

Denon AVC-X3800H: Noch ein akustischer Regisseur gesucht, der dem Mehrkanal-Lautsprechersystem so richtig einheizt? Kein Problem, der Neunkanal-AV-Verstärker Denon AVC-X3800H steht für rund 1.030 EUR bereit und bringt die Spannung jedes EM-Spiels mitreißend zur akustischen Geltung. Die klassischen analogen Endstufen verfügen über ein üppiges Leistungsvermögen (bis zu 180W/Kanal), und der AV-Verstärker decodiert beinahe sämtliche 3D Audio-Tonnormen:

Hochwertiges Innenleben

Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D und IMAX Enhanced. Nur DTS:X Pro bleibt größeren Denon AV-Verstärkern vorbehalten. Wer nach dem Spiel oder vor dem Spiel noch flexible musikalische Unterhaltung braucht, freut sich übers eingebaute Heos-Streaming-Modul, und die 8K-fähige HDMI-Sektion bringt auch Features mit, die für eine gemeinsame Zocking-Session mit der modernen Spielekonsole wichtig sind. Der AVC-X3800H erweist sich insgesamt als äußerst flexibel. Das hängt auch stark mit der Vorstufe zusammen, die sogar bis zu 11.4 Kanäle verarbeiten kann. Zusammen mit einer weiteren Stereoendstufe ist es demnach möglich, große Setups mit bis zu 11 Hauptkanälen und vier Subwoofer-Kanälen zu bedienen. Ein spezieller Vorverstärkermodus ist darüber hinaus an Bord.

Mit dem schon fast legendären Assistenten für die erste Einrichtung

Die Wahl hat man bezüglich der Lautsprecher-Einmess- und Room EQ-Systeme. Das altbewährte Audyssey MultEQ XT32 ist serienmäßig vorhanden, gegen Gebühr kann man zusätzlich aufs moderne Dirac Live setzen. Dank des Assistenten für die erste Installation ist der AVC-X3800H schnell betriebsfertig.

