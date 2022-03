XXL-SPECIAL: Erste Eindrücke vom The Frame 2022 (LS03B) und Screenshots des 2022er Smart Hubs

Der Samsung The Frame 2022 ist ein QLED 4K-TV, der in den Größen 85, 75, 65, 55, 50 und 43 Zoll lieferbar ist. An Bord befindet sich der Quantum Prozessor 4K. zudem sind die The Frame Modelle Dolby Atmos-kompatibel. Praktisch - das matte Display verhindert störende Reflexionen und ist viel pflegeleichter als ein High Gloss Display. Der Rahmen kann gewechselt werden, somit ist es leicht, den The Frame individuell ans Wohnambiente anzupassen. Samsung spricht hier offiziell vom "Modern Frame Design & Wechselrahmen". Die Slim Connect Box & One Cable Solution, der Art Mode und Samsungs Art Store sind weitere Merkmale. OTS (Object Tracking Sound), Supreme UHD Dimming und die Premium Solar Smart Control-Fernbedienung gehören ebenfalls zur Ausstattung. Perfekt zum The Frame, gerade dann, wenn man den weißen Rahmen wählt, passt die S811B S-Soundbar im extrem dünnen Design. Das 3.1.2 Kanal-System mit kompaktem, ebenfalls weißem Wireless Subwoofer unterstützt kabelloses Dolby Atmos und DTS:X. 330 Watt beträgt die Ausgangsleistung, Q Symphony und Space Fit Sound 2 ergänzen das Angebot an Features. Nun präsentieren wir die Bildergalerie und weitere Informationen.

Vergleich: Links The Frame 2021, rechts The Frame 2022 mit mattem Display

Die Lampe lässt sich schwenken, somit sieht man das Reflexionsverhalten des jeweiligen TVs und kann genaue Vergleiche ziehen

Frame 2022: Praktisch keine störenden Reflexionen

Frame 2021: Sichtbare Reflexionen

The Frame 2022 mit passender Soundbar S811B (weiß)

Hier nochmals aus schräger Perspektive

Austauschbare, sehr gut verarbeitete Rahmen, hier im Detail rechts unten

Anzeige

Detail links unten

The Frame als Kunstwerk. Der weite Blickwinkel ist zu loben

Fernbedienung

Passende 3.1.2 Soundbar, Detail links

Detail rechts

Extrem dünn, sehr edel

Passender weißer Wireless-Subwoofer

Smart Hub und Geräte-Einstellungen am Beispiel von The Frame 2022:

Sehr übersichtlich

Nach Themen geordnet

Mit Samsung TV Plus

Apps, die heruntergeladen und installiert werden können

"Made for Germany" Paket auch 2022 wieder hoch interessant

Auch The Frame (2022) besitzt den Filmmaker Mode

Bild: Experteneinstellungen, Teil 1

Bild: Experteneinstellungen, Teil 2

Bild: Experteneinstellungen, Teil 3

Ton: Experteneinstellungen, inklusive Dolby Atmos

Ton: Grafischer EQ

Praktische Schnellzugriffen unten in der Übersicht

Unser Fazit

The Frame 2022 ist sehr flexibel - in vielen Bildschirmdiagonalen lieferbar, mit unterschiedlichen Rahmen zu bestücken und stets sehr elegant. Visuell macht der TV einen sehr guten Eindruck. Hinzu kommen die Fähigkeiten als "Kunstwerk", das stets im dynamischen Wandel ist, wenn der Anwender dies möchte. Die Kompatibilität zu Dolby Atmos und das matte Display steigern den praktischen Nutzwert deutlich. Der auf Tizen basierende Smart Hub 2022 lässt sich einfach und komfortabel handhaben. Perfekt auf The Frame abgestimmt, gerade dann, wenn man den weißen Rahmen verwendet, präsentiert sich die 3.1.2 Ultra Slim-S-Soundbar S811B.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 18. März 2022

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: Fernseher