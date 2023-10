XXL-SPECIAL: Endlich wieder HiFi & Home Cinema Trends der Soundbrothers in Kassel - die Legende meldet sich zurück

Nach der dreijährigen pandemediebedingten Unterbrechung laden die Sound Brothers am nächsten Samstag und Sonntag, 14./15. Oktober zum sage und schreibe 32. Mal seit 1988 zur HiFi & HOME-CINEMA-TRENDS 2023. Viele Jahre waren Wolf Tauer und seine Brothers in der Stadthalle, der Orangerie und in Hotels. In diesem Jahr haben sich die Kasseler Experten für besten Service, bestes Bild und besten Ton entschlossen, die Messe in den eigenen Studios und Heimkinos im Brothers-Stammsitz in der Wolfsschlucht 17 in Kassel stattfinden zu lassen.

Das macht Sinn, denn so gibt es viel weniger Stress und weniger Schlepperei, da in den "heiligen Hallen" der Brothers alles vorhanden ist und, perfekt aufgebaut und konfiguriert, zur Vorführung bereitsteht. Zudem haben die Brothers auf vier Etagen ca. 1000 qm Showfläche zur Verfügung, was für viele, viele absolute Top-Produkte locker ausreicht. Auch nicht ganz unwichtig: Messe-Besucher parken kostenlos direkt im Parkhaus der Raiffeisen Waren GmbH (ein großes Dankeschön für die tolle Nachbarschaftshilfe möchten die Sound Brothers an dieser Stelle loswerden) hinter dem Laden. Zufahrt in der Theaterstrasse und Parken sind von den Sound Brothers organisiert.

Die „kleine Funkausstellung“ hat sich in den letzten 35 Jahren derartig etabliert, dass sie als größte Spezialmesse für Home-Cinema in Deutschland gilt.

Richtig gut für Kassel und die Region: Mit tausenden von Besuchern ist sie, nach der Berliner Funkausstellung und der Münchner „HighEnd“, hierzulande die besucherstärkste Messe der Unterhaltungselektronik. Gerade in diesem Jahr bringen die Firmen jede Menge Neuheiten: die Vorstellung der überragenden „REFERENCE-Serie“ von CANTON - für dieses Highlight haben die Brothers extra in der 2. Etage ein Demo-Studio gebaut (mehr zur Reference-Serie im weiteren Verlauf des Artikels). Bei den TVs dominiert natürlich die Zukunftstechnologie OLED von LG, SAMSUNG, SONY und LOEWE, sowie die mittlerweile bezahlbaren Riesen-TVs mit fast 100 Zoll - z.B. die 98-Zöller von Samsung und SONY. Besonders beeindruckend auch die Renaissance des guten alten HiFi-STEREO (Plattenspieler, fette Verstärker, große Boxen) in Verbindung mit modernstem Streaming!

Das wird interessant für den wahren Heimkino-Fan: Hochwertige Epson-Beamer gibt es zu extra Soundbrothers Messepreisen

Heimkino-Projektoren, 4K-Laser-Beamer, auch Ultrakurzdistanz-Projektoren in sechs verschiedene „Kinos“ – u.a. präsentiert von Deutschlands Beamer-Papst Ekki Schmidt von Cine4Home sind nach wie vor ganz vorne bei den Brothers.

Komplett neu im Programm der Brothers sind die Pretiosen der dänischen Nobelmarke BANG & OLUFSEN. Als CTI-Partner freuen sich Wolf Tauer und sein Team, diese edlen und klangvollen Stücke exklusiv in Kassel zu präsentieren. Wie immer sind sowohl die Hersteller, als auch die Sound Brothers mit erfahrenen Beratern vor Ort und beantworten alle Fragen geduldig und verständlich. Geöffnet ist täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Und natürlich finden sich als weiteres Highlight auch wieder hochattraktive Messe-Angebote und Schnäppchen - zum Mitnehmen oder zum Liefern & Aufbauen.

Weiter geht es auf den nächsten Seiten mit drei Hauptthemen der HiFi & Home Cinema Trends 2023.

Hier drei der Hauptthemen der Home Cinema Trends 2023

Ganz oben in der Prioritätenliste der HCT 2023 steht die Canton Reference-Serie, jetzt brandneu.

Canton Reference auf der H & HCT 2023

Auf der High End 2023 stand die Serie erstmals -ein Qualitätsprodukt Made in Germany, das handwerklich und klanglich ein enorm hohes Niveau garantiert. Gefertigt mit extremer Liebe zum Detail und Leidenschaft für die Musik, werden diese Lautsprecher auf der Messe der Sound Brothers das Publikumbegeistern. Mit zwei bis drei (je nach Modell) hochwertig ausgewählten Gehäuse-Oberflächen passen die Schallwandler zu nahezu jedem eleganten Einrichtungsstil.

"Reference" steht für kompromisslosen Spitzenklang und feinste Handwerkskunst

Kurze Zusammenfassung:

Sound: Premium-Klang für höchste Qualitäts-Ansprüche

Technologie: Chassis mit neuer BCT-Membran (Black Ceramic Tungsten)

Schwungvolle Gehäuseform für grenzenlosen Hörgenuss

WBT-nextgen™ Polklemmen: Anschlussklemmen für eine optimale Signalverbindung

Stoffabdeckung: Akustisch neutrale Abdeckung mit Magnetbefestigung

10 Jahre Garantie auf alle Passivlautsprecher

Entwicklung

Anschlussterminal und Rückseite der Reference 7 (links) und Reference 3

Entwicklung: Die Entwicklung der Reference-Serie ist Ingenieurskunst auf höchstem Niveau und trifft zusammen mit der neuen Formgebung auf handwerkliche Perfektion. Die feinen Oberflächen-Ausführungen in Kombination mit Cantons besten Lautsprechertreibern machen sie zu echten Lichtgestalten. Die aufwändig geformten Seitenwände, Böden und Deckel garantieren eine enorme Stabilität und ein massiv herabgesetztes Eigenresonanzverhalten des Lautsprechergehäuses. Als Resultat bieten die Lautsprecher ein äußerst homogenes Abstrahlverhalten und eine authentische Staffelung der Musik.

Neue Membranen, Mittel- und Hochtonbereich

Die Reference-Serie verfügt über neue BCT-Membranen, die aus schwarzen Keramik-Wolfram-Membranen bestehen, was für die unverwechselbare Optik sorgt. Diese Membrane arbeiten optimal mit dem großen Gehäusevolumen und dem effizienten Bass-Guide-System. Der BCT-Mitteltöner, der in seinem eigenen Gehäuse untergebracht ist, trägt mit grandiosem Auflösungsvermögen zu einem natürlichen und authentischen Klangbild bei.

Nochmals derHochtöner der neuen Reference-Lautsprecher

Abgerundet wird die Chassisbestückung durch den 25-mm-BC-Hochtöner mit schwarzer Aluminiumoxidkeramik-Membran, der für detailreiche, brillante und räumlich dichte Höhen sorgt. Die Wege der eigens produzierten Canto-Link 400 Kabel, im Inneren der Gehäuse, sind auf ein Minimum reduziert und sorgen für die optimale Verbindung.

Herstellung in Deutschland

Die Reference-Serie zeichnet sich nicht nur durch die hochklassige Entwicklung, sondern auch durch präzise Handwerkskunst aus. Sämtliche Modelle der Reference-Serie werden in Deutschland mit erstklassiger Sorgfalt und Präzision hergestellt. Dies und die Verwendung luxuriöser Materialien und Komponenten stellt eine langanhaltende und zuverlässige Qualität sicher.

Reference 1

Gehäuse und Dämmung: Der Bau der Reference startet mit dem Gehäuse. Jedes davon wird mit Präzision und Handwerkskunst auf Premium-Level angefertigt, damit garantiert ist, dass es absolut vibrationsfrei ist. Dieses Detail ist entscheidend, um Klangverzerrungen zu minimieren und eine reine, unverfälschte Klangqualität zu gewährleisten. Die Gehäuse werden mit akustisch idealem Dämmmaterialien befüllt, die stehende Wellen im inneren minimieren und für die Innenverkabelung vorbereitet.

Technische Komponenten: Die Gehäuse werden im zweiten Arbeitsschritt mit sämtlichen technischen Komponenten bestückt. Das Canton Team setzt die Frequenzweichen und Anschlussterminals ein und bereitet die Innenverkabelung vor. Als Letztes werden die Chassis eingesetzt und mit allen inneren Bauteilen verbunden.

Qualitätskontrolle: Im letzten Schritt wird jeder Reference-Lautsprecher akustisch und optisch final und akribisch geprüft. Im Verlauf dieser Prüfung wird der Frequenzgang gemessen, alle Anschlussverbindungen kontroliert und die Oberfläche genau auf Makellosigkeit begutachtet. Nur, wenn die Box den höchsten Ansprüchen gerecht wird, wird diese durch ein handunterschriebenes Qualitätszertifikat ausgezeichnet und zum Verkauf freigegeben.

Die Modelle

Canton Reference 1, Stückpreis 10.000 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz

3-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

820 Watt Musikbelastbarkeit

39 x 133 x 63 cm (BxHxT)

Canton Reference 2, Stückpreis 8.000 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz, Nussbaum

3-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

630 Watt Musikbelastbarkeit

35 x 116 x 53 cm (BxHxT)

Canton Reference 3, Stückpreis 6.000 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz

3-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

500 Watt Musikbelastbarkeit

32 x 109 x 49 cm (BxHxT)

Canton Reference 5, Stückpreis 4.000 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz

3-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

370 Watt Musikbelastbarkeit

30 x 101 x 46 cm (BxHxT)

Canton Reference 7, Stückpreis 3.000 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz, Nussbaum

3-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

320 Watt Musikbelastbarkeit

28 x 98 x 43 cm (BxHxT)

Canton Reference 9, Stückpreis 1.800 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz

2-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

220 Watt Musikbelastbarkeit

26 x 45 x 39 cm (BxHxT)

Canton Reference Center, Stückpreis 2.700 EUR, Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz

3-Wege-Bassreflexsystem

Black Keramik-Wolfram-Technologie

230 Watt Musikbelastbarkeit

70 x 27 x 39 cm (BxHxT)

Canton Reference Sub, 3.500 EUR

Bassreflexsystem mit Passivmembran

12 Zoll Aluminium-Keramik-Wolfram Treiber

750 Watt Musikleistung

49 x 59 x 53 cm (B x H x T)

Die Canton Reference Lautsprecher sind also ein großes Messe-Highlight, aber bestimmt nicht das einzige. Schon traditionell bestens vertreten auf der H & HCT 2023 ist eine weitere legendäre Marke.

