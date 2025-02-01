XXL-SPECIAL: Die neuen Philips QLED-, MiniLED- und OLED-Fernseher für 2025

Philips stellt in Barcelona das TV-Sortiment des Modelljahres 2025 vor. Highlights sind natürlich die beiden OLED+ Spitzengeräte, die auf den Namen OLED+950 und OLED+910 lauten und voraussichtlich im September bzw. bereits im Juni im Handel erhältlich sein werden. Der OLED+950 ist in 65 und 77 Zoll verfügbar, der OLED+910 zusätzlich in 55 Zoll.

Beide Geräte sind mit der neuesten P5 AI Dual Engine der 9. Generation und dem META 3 OLED-Panel einschließlich der primären RGB-Tandem-Vierschicht-Konstruktion ausgestattet. Auch ein vierseitiges Ambilight-System und qualitativ hochwertige Audio-Wiedergabe sind an Bord. Zudem gibt es, so der Hersteller, verbesserte Gaming-Funktionen mit aktualisierter Game Bar und die neueste Version des Google TV-Betriebssystems.

Dazu gibt es OLED-Fernseher im Midrange-Bereich sowie neue MiniLED- und LED-Fernseher mit Quantum Dot-Technologie, die wir ebenfalls vorstellen.

OLED+950

Topmodell Philips OLED+950

Mit erstklassiger Bildqualität, vierseitigem Ambilight und der neuen META 3.0 OLEd-Technologie mit dem jüngsten primären RGB-Tandem-Panel möchte das 2025er OLED-Flaggschiff von Philips neue Maßstäbe setzen. Mit dem leistungsstarken P5 AI Dual Engine-Prozessor der 9. Generation gibt es eine Vielzahl neuer bzw. weiterentwickelter Technologien und Funktionen, darunter: die Adaptive Intelligence, einen AI Adaptive Gamut Enhancer, ein Specular Highlight Enhancement, ein neues AI Machine Learn Sharpness V3, die Version V4 des AI Smart Bit Enhancement-Algorithmus und die Version V4 der AI Perfect Reality-Funktion.

Bei Adaptive Intelligence setzt man auf künstliche Intelligenz zur Klassifizierung von Inhalten sowie maschinelles Lernen und Deep Learning. Der Algorithmus "lernt" jetzt aber auch aus zusätzlichen Daten, wie z.B. trainierten In-Frame-Analysen, META-Daten, Quellinformationen, Vorbildanalysen, Umgebungserfassung und Big-Data-Lernen - alles wird zur Anpassung und Optimierung der finalen Bildqualität verwendet.

Bei der Specular-Highlight-Verbesserung handelt es sich um eine neue Funktion, die den Bildkontrast verbessern soll und helle Details in Bildern aus HDR-Quellen intelligent hervorhebt. Weiterhin gibt es mit der P5 AI Dual Engine der 9. Generation neue KI-Funktionen zur adaptiven Farbraumerweiterung, die speziell auf Rec.709-Quellen ausgerichtet ist. Die Farbwiedergabe wird optimiert, indem die Farbpalette erweitert wird, um Bilder lebendiger und dynamischer wirken zu lassen, ohne jedoch Hauttöne zu beeinflussen. Mit dieser Technologie, so Philips, wird das Potential des neuen Panels mit dem großen Farbumfang erst vollständig genutzt. Der Grad der Farboptimierung kann vom Anwender selbst bestimmt und nach Geschmack eingestellt werden, z.B. natürlich, ausgewogen und lebendig.

Die META 3.0-Technologie umfasst das neue Primary RGB-Tandem-Panel. Dieses weist eine gestapelte Struktur aus vier Schichten mit reinen R-, G- und B-Lichtquellen auf. Der Farbraum wird damit auf 99,5% DCI-P3 (83% BT2020) verbessert und außerdem die Helligkeit erhöht. Bei bildschirmfüllendem Weiß kommt der OLED+950 auf einen Maximalwert von 350 Nits und einen neuen Topwert für die Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits.

Ebenfalls Teil von META 3.0 ist die verbesserte Ultra-Low-Reflection-Technologie, mit der mehr als 99% aller Reflektionen auf dem Bildschirm blockiert werden sollen. Auch bei sehr hellen Umgebungslichtbedingungen sollen feinste Details und eine präzise Farbwiedergabe realisiert werden. Dank einer optimierten Panel-Stromversorgung gelingt, trotz der visuellen Vorteile, die Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 20%.

Auch auf die akustische Performance legt Philips hohen Wert und integriert ein 2.1-Soundsystem mit 70 Watt und Zweiwege-Lautsprechern links und rechts sowie einem nach hinten gerichteten Triple-Ring-Tieftöner, der von vier Passivradiatoren Unterstützung erhält.

Beim Gaming setzt Philips seit jeher auf ein personalisiertes Spielerlebnis und will dies bei den neuen Topmodellen weiter ausbauen und vereinfachen. Die erweiterte Game Bar erhält eine automatische Erkennungsfunktion für die beliebtesten Spiele. Anwender können Anpassungen und Optimierungen für einzelne Spiele weiterhin vornehmen und unter einem eigenen Profil speichern. Beim nächsten Start wählt der Fernseher das korrekte Profil automatisch aus. Zusätzlich gibt es jetzt einen verbesserten Color Helper Modus, mit dem Farben aus einer größeren Farbpalette präziser ausgewählt werden können. Auch der Minikarten-Zoom ist neu. Mit diesem Spiel-Hilfemodus können Gamer die Minikarte des Spiels vergrößern, an eine andere Stelle auf dem Bildschirm verschieben und ihre Transparenz anpassen.

Beim Design setzt Philips beim OLED+950 ganz klar auf eine besonders flache Optik, eine minimalistisch schwarze Metallblende und abgewinkelte schwarze Standfüße.

OLED+910

Philips OLED+910

Der OLED+910 nimmt laut Philips eine einzigartige Position auf dem OLED-Markt ein. Hier werden die visuellen Vorteile der aktuellen 9. Generation der P5 AI-Bildverarbeitung mit META 3.0-Technologie und vierseitigem Ambilight mit einem besonders exklusiven Bowers & Wilkins 3.1-Soundsystem kombiniert.

Die bereits im oberen Abschnitt erläuterten KI-Bildoptimierungsfunktionen sind natürlich auch hier mit von der Partie. Darunter die Adaptive Intelligence mit automatischer Klassifizierung von Inhalten, jetzt mit zusätzlichen Datenquellen, sowie die adaptive Farbraumerweiterung speziell für Rec.709-Quellen (z.B. Blu-ray Discs). Für maximale Bildperformance kommt natürlich auch hier das Primary RGB Tandem-Panel mit gestapelter Vier-Schicht-Struktur mit reinen R-, G- und B-Lichtquellen zum Einsatz. Der DCI-P3 Farbraum wird zu 99,5% (83% BT2020) abgedeckt und die Helligkeitswerte liegen auf identischem Level wie beim OLED+950. Heißt konkret: 350 Nits Maximalwert bei bildschirmfüllendem Weiß und Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits.

Auch die Ultra-Low-Reflection-Technologie ist integriert und auch hier soll der Stromverbrauch um bis zu 20% reduziert worden sein.

Das B&W 3.1-Audiosystem umfasst spezielle Front-Lautsprecher (links, Mitte, rechts) mit jeweils zwei 30 x 50 mm großen Mitteltönern und einem 19mm Titan-Kalottenhochtöner mit der einzigartigen Nautilus-Röhre. Jeder Lautsprecher ist in einem eigenen starren Gehäuse akustisch isoliert. An der Rückseite des Sets befindet sich ein spezielles, entkoppeltes Bassgehäuse mit einem 75-mm-Subwoofer, der von vier Passivradiatoren unterstützt wird.

Bei den Treibern wurde der Fertigungsprozess optimiert, Toleranzen verringert und die klangliche Streuung der Treiber verringert. Das Ergebnis soll ein noch kraftvolleres System mit deutlich geringerer Verzerrung und hoher Effizienz sein.

Acht Verstärkerkanäle mit einer Gesamtleistung von 81 Watt stehen zur Verfügung. Jeder Kanal verfügt über eine eigene Signalverarbeitung und auch die Leistung des Dolby-DSP-Moduls wurde durch eine neue Software verbessert. Eine präzise, breite Klangbühne mit hoher Auflösung und einem überraschend nachdrücklichen Tieftonbereich stellt Philips in Aussicht. Natürlich darf man gerade im Bassbereich keine Wunder erwarten, daher gibt es die Möglichkeit, einen externen Aktiv-Subwoofer direkt am TV anzuschließen.

Die erweiterte Game Bar mit automatischer Erkennungsfunktion für die beliebtesten Spiele, das Speichern von benutzerdefinierten Einstellungen in einem dedizierten Profil sowie der verbesserte Farbhilfemodus sind ebenfalls integriert.

Wie alle Smart TVs des Modelljahres 2025 von Philips unterstützen auch die beiden OLED+ Geräte den Matter-Standard.

Weiter geht es auf Seite 2 mit den neuen OLED-Fernsehern OLED810 und OLED760

