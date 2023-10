XXL-PREVIEW: Dreiwege-Standlautsprecher Sonus Faber Olympica Nova III - italienisches Flair trifft akustische Raffinesse

Bei unserem letzten Besuch bei unseren Partnern bei HiFi im Hinterhof in Berlin hatten wir auch die Chance, genau in die edle italienische Standbox Sonus Faber Olympica Nova III hineinzuhören - ganz in Ruhe, ohne jeden Stress saßen wir stundenlang vor der Schönheit aus dem Süden Europas, die auf einen Stückpreis von exakt 6.699 EUR kommt. An Gehäuseausführungen stehen Hochglanz Schwarz, Wenge oder aber Walnuss bereit. Gerade Wenge, so finden wir, sieht ungemein charmant aus. Aber die Auswahl der passenden Gehäusevariante ist natürlich letzten Endes eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Chassis, Gehäuse, Verarbeitung

Sonus Faber-Holzkiste mit Treibern und weiteren Komponenten

Terminals und Spikes

Mitteltöner

Starker Antrieb

Hochtöner aus seitilicher Perspektive

Auch objektiv begeisternd ist der enorme Aufwand, der bei den Chassis und bei der gesamten Konstruktion betrieben wurde. Die Treiber für den Hochtonbereich und die Mitteltonwiedergabe konnten wir auch als ausgebautes Muster begutachten und stießen dabei auf große, starke Magnetsysteme, belastbare Schwingspulen und hochsolide, langzeitstabile Lautsprecherkörbe. Kleinigkeiten zeigen, wie groß die Liebe zum Detail ist: Das Sonus Faber-Logo ist in den Staubschutz des Mitteltöners integriert.

Hochtöner eingebaut

Mitteltöner

Der Lautsprecher ist aus allen Perspektiven ein echter Blickfang und beeindruckt mit der grandiosen Verarbeitung und Oberflächenqualität des Holzfurniers. Die sich nach hinten verjüngende Form mit einer asymmetrisch in die Rückseite integrierten, speziell im Sinne kaum wahrnehmbarer Strömungsgeräusche ausgelegten Bassreflexöffnung bietet optische & klangliche Vorzüge.

Basstreiber

Elegante und akustisch sinnvolle Gehäuseform

Schöne Details prägen die Olympica Nova III überall

Tolle Material- und Verarbeitungsqualität

Fußkonstruktion

Terminals

Dank eines Frequenzgangs von 35 Hz bis 35 kHz ist der Schallwandler auch bestens für die Darstellung von Hi-Res-Audio-Dateien mit einem erweiterten Dynamikumfang und mit einem erweiterten Frequenzbereich geeignet. Der Wirkungsgrad wird mit 90 dB angegeben, das ist ordentlich. Die Nennimpedanz liegt bei vier Ohm und Sonus Faber empfiehlt, Verstärker mit 50 bis 300 Watt Leistung pro Kanal mit der Olympica Nova III zu verbinden.

Hegel H590

Wir sind da gleich beim Maximum dabei und heizen der Grazie mit dem brutal starken Hegel H590 ein, der locker mehr als 300 Watt pro Kanal bereitstellt. Die pro Stück 35 kg wiegenden Lautsprecher sind 1.104 mm hoch, 375 mm breit und 460 mm tief.

Und kann die Schönheit auch akustisch brillieren? Mehr dazu auf der nächsten Seite.

