SPECIAL: Erstklassiger Stereoverstärker Hegel H590 als Auslaufmodell bei HiFi im Hinterhof zu Top-Konditionen

Auch, wenn es jetzt den neuen Hegel H600 Premium-Stereovollverstärker gibt - der H590, der direkte Vorgänger, gehört deswegen keinesfalls zum "alten Reisen". HiFi im Hinterhof in Berlin hat jetzt eine stark begrenzte Stückzahl des H590 zum absolut genialen Preis bereit: Noch 6.999 EUR kostet einer der norwegischen Zweikanal-Diamanten - ursprünglich war der H590 mit 10.995 EUR sehr deutlich teurer, und der Nachfolger H600 liegt mit einer unverbindlichen Preisempfehlungen von 11.495 EUR nochmals darüber.

Edles, minimalistisches Design mit hohem Wiedererkennungswert

Der H590 ist extrem leistungsstark. Mehr als 300 Watt pro Kanal, und das an 8 Ohm. Hegel verspricht eine tadellose Stabilität bis hinunter auf 2 Ohm. Somit kann der H590 auch mit kritischen Lautsprechern und/oder in großen Lokalitäten problemlos verwendet werden. er Dämpfungsfaktor wird mit 4.000 angegeben, und die Stromversorgung ist natürlich ebenfalls überdurchschnittlich leistungsfähig. Ein erstklassiger DAC ermöglicht eine äußerst präzise Wandlung des digitalen in ein analoges Signal.

Hegel H590 von hinten

Als äußerst praxisgerecht empfinden wir, dass der H590 auch MQA-Dateien über den USB-Slot wiedergeben kann. MQA heißt „Master Quality Authenticated“ und bietet volle HiRes-Qualität mit einer effizienten Speichernutzung und ermöglicht überschaubare Übertragungsraten selbst für sehr hochwertige HiRes-Dateien. MQA stellt eine verlustfreie Komprimierung sicher, statt der knapp 10 Mbit/s für 192/24 fallen nun lediglich 1 bis 1,5 MBit/s an, das ist in bezüglich der benötigten Bandbreite in etwa vergleichbar mit einer CD. Somit wird echtes, verlustfreies HiRes Audio-Streaming mit vergleichsweise niedrigen Bit-Raten möglich. DSD 64, 128 und 256 werden ebenfalls über USB wiedergegeben, weiterhin sind alle Eingänge sind bis 192 kHz/24-Bit kompatibel. Der H590 unterstützt auch UPnP.

Seit vergangenem Jahr ist der H590 darüber hinaus Roon ready. Nach dem entsprechenden Firmware-Update können die Verstärker Roon ohne jegliche Konfiguration erkennen und sich mit Roon über das Netzwerk zur Musikwiedergabe verbinden. Seit Januar 2023 wird zudem Apple AirPlay 2 unterstützt. Das heißt: Der Hegel H590 offeriert beste Streaming-Flexibilität gerade für Premium-Streaming-Fans (Roon) und Apple-Fans (AirPlay 2).

Die McIntosh-Kette "schweigt". Der Hegel H590 bedient die Sonus Faber Olympica Nova 3

Akustisch ist der H590 nach wie vor eine Klasse für sich und das gilt erst recht für den aktuellen Preis. Wir hörten ihn erst kürzlich in einem brillanten Setup mit der Sonus Faber Olympica Nova 3 und waren ein weiteres Mal begeistert. Unglaublich schnell agiert er, die Impulstreue ist brillant, und zudem schafft er das Gefühl einer über alle Maßen authentischer Räumlichkeit über den gesamten Frequenzbereich.

Blade Two Meta mit Hegel H590

Der H590 hat keinerlei Berührungsängste mit der KEF Blade Two Meta

Er tritt, wenn gefordert, mit enormer Vehemenz an und liefert auch großen Lautsprechern mehr als genug Power. Wir haben den H590 auch schon zusammen mit der KEF Blade Two Meta gehört, und selbst bei diesem Luxus-Lautsprecher, aktuell in der Meta-Version ab 26.000 EUR Paarpreis zu haben, knickt der H590 keinesfalls ein, sondern beeindruckt mit Standfestigkeit und einer glasklaren Präzision im Hochtonbereich, mit sauber gestaffelten Mitten und einem absolut zupackenden Bass. Als wir die Blade Two Meta testeten, stand uns der Hegel H590 als zuspielender Verstärker zur Verfügung.

Unser Fazit

Der Hegel H590 ist nach wie vor ein Streaming-Vollverstärker der Spitzenklasse und beeindruckt durch seine unerschüttlich solide Verarbeitung ebenso wie durch seine praxisgerechte, moderne Ausstattung inklusive der Kompatibilität zu Roon, Apple AirPlay 2, MQA und Spotify Connect. Klanglich begeistert er immer wieder aufs Neue mit unglaublicher Pegelfestigkeit, feiner Auflösung, enormer Dynamik und mit einem druckvollen, präzisen Bass. Für den aktuell bei HiFi im Hinterhof aufgerufenen Preis ist er definitiv eine herausragende Wahl für den versierten Stereohörer.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 16. Oktober 2023

Tags: Hegel