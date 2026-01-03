VIDEO-REVIEW: Panasonic Z90B OLED - Üppiges Ausstattungspaket, starkes Kino-Bild

Mit dem Z90B positioniert Panasonic einen OLED-Fernseher knapp unterhalb der Flaggschiff-Serie Z95B, der dennoch ein sehr ähnliches, umfangreiches Ausstattungspaket bietet. In einem ausführlichen Video-Test nehmen wir den Panasonic TV-48Z90B genau unter die Lupe und beleuchten Design, Verarbeitung, Anschlüsse und die Integration von Fire TV OS ebenso wie die Bedienung und den vielseitigen Penta Tuner.

Im Fokus steht zudem die Bildqualität: Der HCX Pro AI Prozessor MKII in Kombination mit dem hochwertigen OLED-Panel sorgen für eine cineastische 4K/HDR-Darstellung mit hohem Kontrast, präziser Schärfe und sehr natürlicher Farbwiedergabe. Auch das Upscaling von 1080p-Material sowie die Bewegungsdarstellung sehen wir uns genau an. Ergänzt wird der Test durch einen Klangcheck des integrierten Dolby-Atmos-fähigen Audiosystems und einen Blick auf die umfangreichen Gaming-Features inklusive HDMI 2.1, VRR bis 144 Hz und geringer Eingabeverzögerung.

Das vollständige Video mit allen Eindrücken und Praxiserfahrungen ist jetzt auf unserem YouTube-Kanal verfügbar.

Video: Philipp Kind

Datum: 03.01.2026