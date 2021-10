VIDEO-PREVIEW: Panasonic SC-PMX802 - kompaktes HiFi-System mit DAB+, Chromecast und AirPlay 2

Hi-Res-Klang, Netzwerk- und Streaming-Features, DAB+ und zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten in besonders kompaktem Format bietet das neue SC-PMX802 HiFi-System von Panasonic. Zu den flexiblen Features zählen neben UKW-/DAB+ Radio-Empfang und CD-Wiedergabe auch Internetradio und Bluetooth sowie Chromecast und AirPlay 2. Den Fernseher schließt man per optischem Digitaleingang oder via AUX (Auto-Play) an und genießt den TV-Ton über die mitgelieferten Bassreflexlautsprecher, die dank eines zusätzlichen Seidenkalotten-Hochtöners bis auf 50 kHz spielen können. Für die notwendige Power sorgen 120 Watt RMS, zur Verfügung gestellt von der Hi-Res Verstärkerschaltung Jeno Engine. Einen ersten Eindruck der hochwertigen Kompaktanlage verschaffen wir uns in folgendem Video:

Das Panasonic SC-PMX802 ist in Schwarz und Silber zur UVP von 549 Euro erhältlich. Es präsentiert sich in einem edlen Metallgehäuse mit Aluminium-Frontplatte. Auch die Lautsprecher gefallen im Holzgehäuse mit sauber aufgebrachtem Furnier.

Der ausführliche Testbericht erscheint schon morgen, den 05. Oktober 2021!

Preview: Philipp Kind

Datum: 04.10.2021

