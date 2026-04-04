TEST: Technics SL-1500CS - hochwertiger Plattenspieler mit Direktantrieb und Delta Sigma-Technologie

Technics hat kürzlich den neuen Plattenspieler SL-1500CS vorgestellt, eine weiterentwickelte und optimierte Variante des bekannten SL-1500C. Preislich ist der optisch solide und hochwertig daherkommende Plattenspieler mit knapp 1.200 EUR sehr attraktiv.

Delta-Sigma-Technologie

Der SL-1500CS stellt die Eintrittskarte in die Welt des innovativen Delta Sigma Drive dar und bringt die Technologie in niedrigere Preisklassen. Erstmals seit der Einführung des SL-1200GR2/1210GR2 in 2023 im Markt, wurde der technisch raffinierte Antrieb sukzessive in nachfolgende Plattenspieler integriert.

Typisch für Plattenspieler aus dem Hause Technics ist der Direktantrieb

Der Technics-eigene eisenkernlose Direktantriebsmotor mit Einzelrotor/Einzelstator arbeitet grundsätzlich äußerst vibrationsarm. Alle sogenannten Rastmoment-Effekte werden durch die spezielle Technologie der japanischen Audio-Manufaktur eliminiert. Weiterer Vorzug der Delta Sigma-Drive ist eine noch höhere Rotationsgenauigkeit. Das Sinuswellen-Signal des Motors wird mit enorm hoch liegender Gleichmäßigkeit optimiert, und die Vibrationen des Motors mit großem Umfang herabgesetzt.

Resutat aus der für hochwertige Technics-Plattenspieler typischen digitalen Motorsteuerung und dem Einsatz eines FG-Spulenmusters für das FG-Erkennungssystem zur präzisen Erfassung und Steuerung der Geschwindigkeit ist eine hervorragende Drehgenauigkeit - das erweist sich auch im später kommentierten Testbetrieb als großer Pluspunkt. Als wichtig für einen reinen Klang, der maximal von störenden Einstreuungen befreit ist, erweist sich ein hochwertiges Netzteil. Technics schöpft hier sozusagen "aus dem Vollen" und integriert das identische Netzteil wie im limitierten SL-1200 GME.

Das diesem Modell zugrunde liegende mechanische Design wurde nahezu komplett vom SL-1500C übernommen. Das Aluminium-Druckgussgehäuse präsentiert sich als fest mit einem speziellen ABS-Glasfaser-Material verbunden, was eine zweischichtige Konstruktion ergibt. Mit der Kombination aus außergewöhnlich steifem Verbundmaterial sowie einem Metallgehäuse könnnen strukturelle Stabilität und Schwingungsdämpfung gesteigert werden - das ist eine solide Basis für ein langzeitstabiles Gehäuse mit ausgezeichneten akustischen Eigenschaften.

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Einer der vier Isolatoren in der Detailansicht

Auch, was die Aufstellung des SL-1500CS betrifft, haben die Japaner an alles gedacht. Die Dämpfungsfüße werden aus einem Feder-/Gummi-Verbund für exzellente Frequenzdämpfungseigenschaften gefertigt. Auch externe Vibrationen unter hohen Schallpegeln werden so deutlich reduziert.

Tonarm komplett

Wenden wir uns nun dem Tonarm zu. Er wurde als statisch ausbalancierter Universal-Tonarm in klassischer S-Form konzipiert. Das Tonarmrohr besteht aus leichtem, zugleich hochsteifem Aluminium. Er ist kardanisch gelagert und verfügt über ein gefrästes Lagergehäuse plus hochpräzise Lager, die ein extrem niedriges Losbrechmoment garantieren und so für ein exaktes, spurtreues Abtasten der Rille stehen.

Was die Ausstattung und die Handhabung anbetrifft, ist der SL-1500C das Vorbild. Technics liefert auch beim SL-1500CS einen eingebauten Phono-EQ mit, der sich mittels eines Schalters auf der Gehäuserückseite aktvieren lässt. Er eignet sich für MM-Tonabnehmersysteme und wird von uns später in den Klangtestreihen ebenfalls überprüft. Zudem ist ein automatischer Tonarmlift an Bord.

Insgesamt überzeugt das elegante Finish des Gehäuses in Metallic-Grau. Der SL-1500CS tritt bezüglich seinem Design minimalistisch auf. Alle Details sind sauber verarbeitet, die Bedienelemente für Start-/Stop und die Einstellung der Geschwindigkeit (33 1/3 und 45 U/min) sind griffgünstig rechtsseitig von oben gesehen links neben dem Plattenteller untergebracht. Der Plattenteller wirkt massiv und haltbar, der Tonarm, wie schon erwähnt S-förmig gehalten, lässt sich mit dem zugehörigen Tonarmlift, der den Tonabnehmer selbstständig am Ende der Schallplatte anhebt, problemlos handhaben.

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Ortofon 2M RED-MM-Tonabnehmer

Ab Werk ist der MM-Tonabnehmer Ortofon 2M RED mit elliptischer Nadel in einem Nadelträger aus Aluminium montiert. Dabei handelt es sich um einen akustisch soliden, unproblematischen MM-Tonabnehmer, dessen Einzelpreis bei 99 EUR liegt. Konstruktives Merkmal, typisch für Ortofon-Tonabnehmer, sind die geteilten Polkerne mit einem Kupferdraht, was eine für die Preisklasse exakte, stabile Wiedergabe ermöglicht. Hier kann man sich direkt bei Ortofon über den 2M RED informieren. Die gesamte 2M-Tonabnehmerfamilie von Ortofon ist sehr beliebt und wird immer wieder wegen der sehr guten akustischen Eigenschaften gelobt - natürlich variieren diese, je nach dem zu welchem Tonabnehmer man gegriffen hat, hier gibt es zahlreiche preislich unterschiedliche Variationen, bis hoch zum Stylus 2M Black LVB 250, der auf 899 EUR kommt und natürlich für deutlich teurere Plattenspieler als den SL-1500CS ausgelegt ist. Auf der Ortofon-Website gibt es einen Überblick über die gesamte 2M-Familie.

Kommen wir zu den Anschlüssen.

Anschlüsse - entweder für die Verwendung mit dem integrierten Phono-EQ oder für den Anschluss an einen externen Phono-EQ

Auf der Rückseite befinden sich zwei Paar Cinch-Ausgänge, einer davon wird zusammen mit dem Erdungsanschluss verwendet, wenn man den internen Phono MM-EQ nicht einsetzt. Hier verbindet man den SL-1500CS direkt mit einem im Verstärker integrierten Phono-EQ oder aber mit einem separaten Phono-Vorverstärker. Der "normale" Cinchausgang ohne Erdungsanschluss kommt zum Einsatz, wenn man den bordinternen Phono-EQ des Technics-Plattenspielers nutzt. Dann kann man den SL-1500CS an jeden Cincheingang am Verstärker/Receiver anschließen, der frei ist.

Übrigens: Nachhaltigkeit und eine umweltschonende Verpackung ist für Technics ebenfalls stets wichtig. Die Verpackung des SL-1500CS verzichtet vollständig auf expandiertes Polystyrol (EPS). Stattdessen kommt ein intelligent geformter Karton zum Einsatz, der das Gerät zuverlässig schützt. Ein zusätzlicher, separater Zubehörkarton ermöglicht ein einfaches Entnehmen und Aufbewahren.

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Aufbau, Inbetriebnahme, Einstellungen

Der komplette Lieferumfang des Technics SL-1500CS

Bereits mit vormontierten Tonarm

Kommen wir nun zum Aufbau und zur Inbetriebnahme des Technics SL-1500CS. Nachdem wir alle Komponenten aus der Verpackung genommen haben, müssen wir im ersten Schritt den Plattenteller montieren. Dies geschieht denkbar einfach, da der Technics über Direktantrieb verfügt und nicht über einen Riemenantrieb, sodass hier kein Riemen über einen Pulley gezogen werden muss. Im ersten Schritt drehen wir den Plattenteller auf die Rückseite und entfernen die Kunststoffschutzabdeckung vom Magneten entfernen. Wichtig hierbei: Magnetempfindliche Teile wie eine Magnetkarte sollten nicht in die Nähe des Technics kommen.



Vorderseite des Plattentellers

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Die Rückseite des Plattentellers

Der Magnet

Nun drehen wir den Plattenteller wieder um und manövrieren ihn langsam und vorsichtig auf die Plattentellerachse des Plattenspieler setzen. Anschließend können wir die gummierte Plattentellerauflage auf die Plattentellerachse und den Plattenteller setzen.

Das weitere Zubehör wie z.B. Tonabnehmer, Plattentellerauflage sowie Gegengewicht

Im nächsten Schritt erfolgt die Montage des Tonabnehmers

Da bei unserem Technics SL-1500CS der Tonarm bereits montiert ist, müssen wir lediglich den Tonabnehmer anbringen. Hierfür müssen wir den ihn in die Aufnahme des Tonarms stecken, waagerecht ausrichten und die Sicherungsmutter festziehen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Nadelspitze nicht berührt wird.

Das Gegengewicht in der Detailansicht

Weiter geht es in unseren Erläuterungen mit der Montage des Gegengewichtes, das auf das hintere Ende des Tonarmes geschoben wird, sodass die Skala Richtung Tonabnehmer zeigt. Ein weiteres Gegengewicht ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Die Staubschutzhaube, die nur dann montiert werden sollte, wenn man den SL-1500CS längere Zeit nicht verwendet. Im Betrieb entfernt man sie besser

Nun können wir die Staubschutzhaube befestigen und den Plattenspieler justieren, wenn er sein Plätzchen auf einem waagerechten und möglichst schwingungsfreien Untergrund gefunden hat. Um den Technics SL-1500CS ausrichten zu können, verfügt er auf der Geräteunterseite über vier höhenverstellbare Isolatoren.

Unser Technics SL-1500CS ist perfekt ausgerichtet

Im Detail: Der Lifthebel sowie das Gegengewicht

Als nächstes müssen wir beim Technics SL-1500CS die Horizontbalance einstellen. Hierfür entfernen wir die Staubschutzhaube, nehmen den Nadelschutz des Tonarmkopfs ab und lösen dann die Arretierklammer. Im folgenden Schritt bringen wir den Lifthebel in die untere Stellung und den Antiskating-Einstellknopf in die "0"-Stellung. Jetzt befreien wir den Tonarm aus der Tonarmablage und bewegen ihn Richtung Plattenteller. Mittels einer Drehbewegung des Gegengewichts wird der Tonarm so jusiert, dass er frei in der Luft schwebt und parallel zum Plattenteller ausgerichtet ist. Drückt der Tonarm auf den Plattenteller, ist das Gegengewicht zu weit vorne, und kippt der Tonarm nach hinten ab, ist das Gegengewicht zu weit hinten. Nachdem wir den Tonarm perfekt ausbalanciert haben, führen wir ihn zurück in die Tonarmablage.

Feinjustage des Auflagedruck des Tonarm

In letzten Schritt der Inbetriebnahme passen wir den Auflagedruck des Tonarms an den Richtwert an. Nachdem wir den Tonarm ausbalanciert haben, befördern wir das Drehrad mit Skala in die "0"-Stellung, dürfen aber das Gegengewicht nicht bewegen. Hierfür ist auf dem Tonarm eine Linie aufgebracht. Der Nadeldruck des im Lieferumfang befindlichen Tonabnehmers beträgt 1,8 Gramm. Jetzt drehen wir Vorsicht und mit Bedacht das Gegengewicht so, das die Skala 1,8 Gramm anzeigt. Im letzten Schritt müssen wir den Antiskating-Einstellknopf auf den gleichen Wert einstellen wie den Auflagedruck-Einstellring.

Auf der zweiten Seite gehen wir auf die akustischen Eigenschaften des Plattenspielers ein.

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