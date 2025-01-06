TEST: Standlautsprecher ELAC Debut F5.3 - Klangliche Freuden zum unschlagbaren Kaufpreis

Aktuell tut sich nicht wirklich viel im Passivlautsprecher-Einstiegssegment. Hersteller suchen den Erfolg eher in gehobenen bis äußerst exklusiven Preisklassen, denn in günstigen Regionen sind die Möglichkeiten, einen entscheidenden Durchbruch zu erringen, derzeit nicht allzu groß. Das hält das Traditionsunternehmen ELAC aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel aber nicht davon ab, sich exakt auf diesem schwierigen Terrain erneut zu versuchen. Die seit Oktober 2024 erhältliche Debut 3.0-Baureihe möchte mit vergleichsweise aufwändiger Technik und konsequent-durchdachter Konzeption sowie Konstruktion unter Beweis stellen, dass man auch das Einsteigersegment wieder erfolgreich machen kann.

Hochtöner

Um die Mission zu erfüllen, schauten die ELAC-Entwickler bei der Debut 3.0 Baureihe ganz genau hin, um an strategisch wichtigen Stellen mit wichtigen Neuentwicklungen aufwarten zu können. Ganz oben auf der Front der Debut 3.0 Boxen beginnt dieses Unterfangen mit dem Hochtöner, der in sämtlichen Debut 3.0 Modellen verwendet wird. Die im Durchmesser 25 mm messende, aus Aluminium gefertigte Kalotte wurde konstruiert, um auch in günstigen Preisklassen einen erstaunlich detaillierten und zugleich homogenen Klang zu ermöglichen. Nicht umsonst fiel die Wahl auf Aluminium als Material für die Membran. Das Leichtmetall besitzt aufgrund der geringen Dichte bei gleichzeitig enormer Steifigkeit die Voraussetzungen für grundsätzlich überzeugende akustische Eigenschaften.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch der Waveguide. Im Fokus der Entwicklung stand es, ein immersives Hörerlebnis zu ermöglichen, was aus konstruktiver Sicht meint, dass ein breiter Abtrahlwinkel als elementar wichtig erachtet wurde. Der neu entwickelte, speziell gestaltete Phase-Plug setzt frequenzselektiv die Effizienz hoch und optimiert auf diese Art und Weise den Amplitudengang. Das Resultat: Die Höhen werden als natürlich, räumlich dicht und, gerade in Anbetracht der Preisklasse, feinfühlig wahrgenommen, so verspricht es zumindest ELAC.

Belastbare Treiber

Für den Tief- und Mitteltonbereich kommen Treibereinheiten mit einer leichten, belastbaren und impulstreue Aramidfaser-Membran zum Einsatz. Das Membranmaterial wird aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften aus der Vorgängerserie auch bei der Debut 3.0-Serie eingesetzt und ermöglicht eine exakte, detailgetreue Abbildung mittlerer und tiefer Frequenzen. In den untersten Regionen des Frequenzspektrums bringen die Aramidfaser-Tieftöner mit geringsten Verzerrungen und schnellem Antritt ihre Tugenden gekonnt ins Spiel. Die sorgfältige Überarbeitung der Treiberkonstruktion zusammen mit einer verbesserter Richtcharakteristik garantieren in Kombination mit der Optimierung der Frequenzweichen laut dem Kieler Unternehmen den größten Schritt nach vorne und steht für einen in sich schlüssigen, ausgewogenen Klang, der auch Feinheiten impulstreu berücksichtigt.

Schallwand

Die besten Treiber führen nicht zum gewünschten Ergebnis, wenn die Gehäuse nicht ebenfalls in aller Konsequenz den Weg des bestmöglichen Klangs gehen. Daher nahmen sich die ELAC-Ingeniere auch die Gehäuse der Debit 3.0-Baureihe vor. Von den 3-Wege-Standlautsprechern bis hin zu den Kompakt- und Center-Lautsprechern sind sämtliche Modelle der Serie mit internen Versteifungen versehen wurden, ein Merkmal, das in günstigen Preisklassen bei passiven Boxen definitiv nicht selbstverständlich ist. Den Klang beeinflussende Gehäuseresonanzen und die Klangqualität herabsetzende Vibrationen der MDF-Gehäuse mit üppig bemessenen 16 mm Wandstärke konnten durch diese Maßnahme zusätzlich minimiert werden. Die Standlautsprecher offerieren, als weitere Aktion im Sinne eines tadellosen Klangbilds, zudem getrennte Kammern für die Hoch-, Mittelton- und Basstreiber.

Schlanker Auftritt

Wenden wir uns nun unserem Testkandidaten im Speziellen zu. Nachdem der Regallautsprecher ELAC Debut B5.3 in unserem Test bereits sehr gut abschneiden konnte, haben wir uns mit dem ELAC Debut F5.3 (399 EUR/Stück) den kleineren der beiden Standlautsprecher aus der Debut 3.0-Baureihe vorgenommen.

Links der Debut F5,3, rechts der Regallautsprecher Debut B5.3

Es handelt sich um einen Dreiwege-Lautsprecher, der einem Frequenzbereich von 42 Hz bis 35 kHz darstellen kann. Er ist maximal mit 150 Watt belastbar. Bestückt ist die sorgfältig folierte Box mit einem 25 mm Aluminium-Hochtöner. hinzu kommen Chassis mit aramidfaserverstärkter Membran für den Mittel- und Tieftonbereich.

Tadellose Folierung

Saubere Kantenverarbeitung

Der Standlautsprecher ist für seine bescheidene Preisklasse tadellos verarbeitet. Die Folierung mit holzartig wirkender Struktur ist sehr akkurat aufgebracht, auch an den Kanten des Gehäuses, sowohl vorne als auch hinten.

Präzise Einpassung der Chassis, ohne sichtbare Schrauben

Die Chassis sind präzise in die Schallwand des schlicht-eleganten Unibody-Gehäuses eingefügt. Unten zu finden ist eine solide und optisch attraktive Fuß-Konstruktion, die dss Flair höherer Preisgefilde mitbringt.

Terminals

Hochwertiger Standfuß

Bassreflex-Öffnungen auf der Rückseite

Es gibt zwar auf der Rückseite keine Bi-Wiring-Terminals, die Anschlüsse fürs Lautsprecherkabel oder die Bananenstecker sind aber tadellos. Ebenfalls finden sich hinten zwei Bassreflexöffnungen, die ebenfalls exakt eingepasst sind.

Auf der zweiten Seite beschäftigen wir uns mit der Akustik des ELAC-Standlautsprechers.

