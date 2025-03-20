TEST-REFRESH: Econik SIX jetzt wahlweise mit AMT anstatt Kalotten-Hochtöner - kann auch die neue Variante überzeugen?

Der vollaktive Lautsprecher Econik SIX konnte in unserem Testbericht aus 2023 vollauf begeistern. Zu aktuellen Paarpreisen ab 3.699 EUR kann man die talentierte Konstruktion erstehen - und zwar direkt beim Hersteller oder aber bei HiFi-Pilot.

Econik SIX mit Kalottenhochtöner

Econik SIX mit Bändchen

Damals, im Testbericht, war unser Paar Econik SIX mit einer hervorragenden SEAS Kalotte für die Wiedergabe des Hochtonbereichs ausgestattet.

Mundorf AMT-Hochtöner

Nun, seit einiger Zeit, offeriert der deutsche Hersteller eine sehr interessante Upgrade-Möglichkeit: Wer die Econik SIX ordert, kann für 300 EUR Aufpreis pro Box, also ingesamt 600 EUR, auch auf einen besonders impulstreu darstellenden Mundorf Bändchenhochtöner setzen.

Design-Ring rund um den Hochtöner

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Ein spezielles Detail von Econik, der Designring rund um den Hochtöner, bleibt auch mit dem AMT bestehen. Die Varianten "Stockholm", "Kapstadt", "Tokyo", "Toronto", deren Spektrum von hellem bis zu sehr dunklem Holz-Farbton reicht, oder die Version in schlichtem Schwarz können hier ausgesucht werden. Wer die Chassis nicht offen lassen möchte, kann aus verschiedenen optionalen Abdeckungen wählen: Schwarz und Tannengrün liegen bei 45 EUR Aufpreis, Weiß, Eisblau und Elfenbein bei 60 EUR Aufpreis. Seidengrau, ebenfalls für 60 EUR Aufpreis zu haben, ist derzeit (Stand 20. März 2025) vergriffen.

Links Bändchen, rechts Kalotte

Nun hat man dann also seine Econik SIX, mit dem neuen AMT von Mundorf ab 4.299 EUR kostend, im Idealfall technokratisch-elegant ohne Abdeckungen und mit Zierring nach Wunsch. Dann stellt sich die Frage: Soll es noch ein Hub dazu sein?

Stereo-Hub

Hub von hinten

Mit dem kompatiblen Stereo-Hub verbinden sich die beiden Econik SIX drahtlos, und der ultrakompakte. schlichte und leicht überall aufzustellende Hub kommt mit ausgeklügeltem Einmesssystem, DSP- und EQ-Funktionen, reichhaltiger Anschlussbestückung inklusive HDMI-ARC, umfangreichen Streaming- sowie Netzwerkfunktionen (unter anderem Google Chromecast, Spotify Connect, Apple AirPlay, Bluetooth 5.2) und App-Steuerung für schmale 300 EUR im Bundle-Preis mit den Econik SIX. Regulär, als "Einzelposten" sozusagen, liegt der Hub bei 700 EUR.

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Zen Wireless Mikrofon

Wer alles aus dem Einmesssystem herausholen möchte, kann zudem für 75 EUR noch das Zen Wireless Mikrofon (für Android & iOS) für 70 EUR im Bundle (Einzelpreis 125 EUR) dazuordern. Wem es um eine sehr hochwertige Stromversogung geht: Hier bieten sich die Inakustik Referenz AC-1502 Netzkabel an. Im Bundle liegen diese bei 170 EUR (1,5 Meter) beziehungsweise 190 EUR (3 Meter) Aufpreis.

Auch Kunden, die schon die Econik SIX nutzen, können ein Upgrade aufs Bändchen durchführen lassen

Nun kommt noch etwas Wichtiges für Bestandskunden: Wer bereits die Econik SIX mit Kalottenhochtöner besitzt, kann für 600 EUR das Upgrade auf den Mundorf AMT ordern. Hierzu werden die aktiven Boxen zu Econik geschickt und dort erfolgt der Einbau. Generelle ist es bei einer aktiven Box sehr einfach, einen Kalotten- durch einen Bändchenhochtöner zu tauschen, da Econik hierfür verschiedene Abstimmungen der digitalen Frequenzweiche nutzt. Bei einem passiven Lautsprecher wäre ein solcher Umbau nicht so einfach möglich, denn hier müsste die Frequenzweiche komplett abgeändert und angepasst werden.

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