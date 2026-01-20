TEST: Marantz Model 50 Stereo-Vollverstärker und CD 50n CD-/Netzwerk-Audio-Player

Unsere in diesem Bericht genau unter die Lupe genommenen Testsamples stammen aus dem traditionsreichen Hause Marantz: Der Marantz Model 50 Stereo-Vollverstärker (2.000 EUR) wird um den CD- und Netzwerk-Audio-Player Marantz CD 50n (1.900 EUR) ergänzt. Beide HiFi-Komponenten sind wahlweise in schwarzer Version oder im Marantz-typischen Silber-Gold-Finish verfügbar. Kennzeichnend für die optische Erscheinung beider Geräte ist das "Marantz Modern Musical Luxury"-Design, das uns sehr gut gefällt und das moderne, progressive Stilelemente mit klassischen Marantz-Merkmalen zusammenbringt.

Marantz CD 50n

Die Frontansicht des Marantz CD 50n

Sehen wir uns nun die Einzelkomponenten etwas genauer an. Wir starten unsere Erläuterungen mit dem Marantz CD 50n, dem CD- und Netzwerk-Audio-Player unserer Test-Konfiguration. Wie wir bereits erwähnt haben, ist dieser für 1.900 EUR im Handel in Silber-Gold oder in Schwarz erhältlich. Durchs schon erwähnte Modern Musical Luxury-Design präsentiert sich die Formensprache des Marantz CD 50n als puristisch, klar und elegant. Die Verarbeitungsqualität des Marantz-Device möchten wir als äußerst akkurat bezeichnen. Scharfe Kantenbereiche oder unsaubere Übergänge sind bei unserem Testgerät nicht vorhanden. Der Gehäusedeckel des CD 50n besteht aus hochwertigen Metall.

Frontansicht mit geöffneter Disc-Schublade

Der Marantz CD 50n verfügt über ein hochwertiges CD-Laufwerk und wurde vom Marantz Soundmaster sorgfältig abgestimmt und auf maximale Leistung getrimmt. Die verbauten Komponenten wurde akribisch ausgewählt, um, so die Japaner, den bestmöglichen Klang zu erzeugen. Es handelrt sich beim Testgerät allerdings um ein normales Laufwerk, das Audio-CDs sowie CD-R wiedergibt, aber keine SACDs. Bis die Disc komplett eingelesen ist und die Wiedergabe startet, vergehen ca. 7 Sekunden, was unserer Meinung nach ein hervorragender Wert ist.

Das "n" in der Produktbezeichnung des Marantz CD 50n beutetet, das der Player über eine Netzwerkschnittstelle verfügt und das beliebte und von uns geschätzte HEOS-Modul zum Einsatz kommt. Dadurch hat der Nutzer Zugriff auf die relevantesten Music On Demand- und Internet Radio-Plattformen. So stehen u.a. TuneIn als Internet-Radio-Plattform zur Disposition, ebenso AirPlay 2, WiFi sowie Bluetooth. Bei den Streaming-Plattformen Spotify, TIDAL und Qobuz setzt Marantz auf die praktischen Connect-Versionen. Hier kann die Wiedergabe über den Marantz CD 50n direkt aus der App heraus gestartet werden. Zusätzlich zu den genannten Diensten werden auch Amazon Music, Deezer sowie Soundcloud unterstützt. Für die vollumfängliche Nutzung, darauf weisen wir ausdrücklich hin, ist stets ein Bezahl-Abo beim entsprechenden Service notwendig.

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Damit aber nicht genug, für die Wiedergabe von hochauflösende Audiodateien über USB von einem PC, Mac oder Notebook verfügt der Player über einen asynchronen USB-B-Eingang auf der Geräterückseite. Die D/A-Wandlung übernimmt ein hochwertiger 32-Bit Sabre DAC aus dem Hause ESS. Speziell angefertigte Marantz Music Digital Filter sorgen für einen klaren und detaillierten Klang, ganz gleich, von welcher Quelle.

Für die komfortable Einbindung eines modernen Smart-TVs besitzt der Marantz CD- und Netzwerk-Audio-Player eine HDMI ARC-Schnittstelle. Dadurch lassen sich die Lieblingsinhalte vom TV oder Netflix & Co. komfortabel über die Stereo-Kette wiedergeben.

Weiterhin an Bord beim Marantz CD 50n ist ein Vorverstärkerausgang, mit dessen Hilfe man eine direkte Verbindung mit einem externen Leistungsverstärker oder Aktivlautsprechern herstellen kann und der Marantz-Player als Vorstufe in Aktion tritt.

Die Bedienelemente auf der Frontblende, Teil 1

Die Frontblende des Marantz CD 50n ist aus einem schwarz/grauen Kunststoff hergestellt, und die beiden äußeren Blenden besitzt ein gewelltes Oberflächenfinish. Die Blenden sind ebenfalls hervorragend verarbeitet und störende Spaltmaße oder unsaubere Übergange sind nicht vorhanden.

Die Frontblende beherbergt auch zahlreiche Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. In linken Teil der Frontpartie finden wir den On/Off Button, mit dem der CD 50n ein- und ausgeschaltet wird. Rechts daneben befindet sich ein multifunktionales Steuerkreuz für die Wiedergabesteuerung. Betätigen wir den mittleren Taster, wird die Wiedergabe gestartet und drücken wir den äußeren Ring im oberen Teil, wird die Wiedergabe pausiert. Wird der Steuerungring nach links oder rechts betätigt, erfolgt ein Skippen zum vorherigen bzw. zum darauffolgenden Titel. Neben dem Steuerkreuz untergebracht wurde der Button für den Disc-Auswurf, und darauf folgt ein Drehregler, der für die Eingangswahl zuständig ist. Der Drehregler besitzt eine Rasterung und gibt haptisch eine sehr gute Rückmeldung.

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Der Drehregler für die Eingangswahl im Detail

Display im Mittelteil der Frontblende

Im Mittelteil der Frontblende befindet sich ein Display, welches über die derzeitige Wiedergabe informiert, den gewählten Eingang anzeigt und weitere Informationen bietet, wie z.B. die Lautstärke. Das Display ist sehr gut ablesbar und ist über die Fernbedienung auch dimmbar. Darüber befindet sich die Disc-Schubalde. Diese ist hervorragend gelagert und gleitet sehr leise. Im geöffneten Zustand weist diese aber etwas Spiel auf. Marantz geht hier den schlichten Weg und verbaut kein Farbdisplay, das sich bei zahlreichen Konkurrenten, manchmal sogar in Verbindung mit einer Touch-Funktion, auf der Frontblende findet.

In der Detailansicht: Die Disc-Schublade im geöffneten Zustand

Die Bedienelemente auf der Frontblende, Teil 2

Im rechten Teil der Frontblende, befinden sich ebenfalls einige Bedienelemente. Der Marantz CD 50n ist mit einem hochwertigen Kopfhörerverstärker ausgestattet, um den eigenen HiFi-Kopfhörer direkt an die Komponente anschließen zu können. Die Lautstärke kann mittels des "Phones Level"-Drehreglers verändert werden. Daneben positionieren sich Steuertasten, die für ein Navigieren im Menü benutzt werden, sowie die bereits angesprochene Kopfhörerbuchse.

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Im Lieferumfang enthaltene System-Fernbedienung

Für eine komfortable Steuerung aus der Ferne ohne Smartdevice befindet sich im Lieferumfang eine hochwertig wirkende Systemfernbedienung. Der Signalgeber liegt gut in der Hand und besitzt mit dem goldenen Ring um die Cursor-Tasten eine ansprechende Optik. Die Remote bietet im oberen Bereich beispielsweise die Standby- und die Auswurftaste sowie dedizierte Bedienelemente für jeden einzelnen Eingang/für jede einzelne Wiedergabeform. Auch Knöpfe für die Wiedergabesteuerung befinden sich im oberen Teil der stabförmigen Fernbedienung. Lautstärkesteuerung und Quellwechsel folgen im Anschluss, ergänzt durch eine Mute-und die Source Direct-Taste. Gehen wir weiter nach untenm, stoßen wir auf die Navigationseinheit, die von vier Knöpfen umgeben ist: Queue/Program, Option, Back sowie Setup. Im unteren Bereich finden sich unter anderem eine 10er Tastatur und ganz unten die vier Tasten Random, Reapeat, Dimmer sowie Info.

Die Rückseite des Marantz CD 50n

Wenden wir uns nun der Rückseite des Marantz CD 50n zu. Wir starten unserer Erläuterungen mit den Audio Out Anschlüssen, die als Fixed und Variable zur Verfügung stehen. Da wir den Model 50 als Stereovollverstärker einsetzen, schließen wir diesen an die beiden Fixed Ports an des CD 50n an. Soll der Marantz CD 50n als Vorverstärker genutzt werden, kann man eine geeignete Endstufe an die beiden dafür vorgesehenen Audio Out-Terminals anschließen.

Zur Mitte der Rückseite hin, Über diesen Anschlüssen, finden wir eine USB-Buchse für die Wiedergabe von USB-Speichermedien. Für die kabelgebundene Netzwerkverbindung steht eine LAN-Buchse parat.

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Teil 1 der Anschlusssektion

.... sowie Teil 2

.... und Teil 3 der kabelgebundenen Verbindungsmöglichkeiten

Im rechten Teil der Rückseite befinden sich weitere Anschlüsse. In der oberen Sektion sitzt die HDMI-ARC-Buchse für die komfortable Einbindung eines Smart-TVs. Für die Einbindung weiterer Zuspieler wie z.B. einem D/A-Wandler oder Ähnlichem, stehen ein koaxialer sowie ein optischer Digitaleingang zur Verfügung (Support bis 192kHz/24-Bit). Die weiteren digitalen Audioeingänge bestehen aus einem asynchronen USB-B-Eingang für die Wiedergabe von hochauflösenden Audiodateien von einem PC, einem Mac oder einem Notebook. Für den Anschluss älterer TVs stehen ein coaxialer sowie ein optischer Digitalanschluss zur Verfügung.

Eine der beiden Bluetooth/WiFi-Antennen in der Detailansicht

Das Innenleben des CD 50n

Nachdem wir den Gehäusedeckel des Marantz CD 50n entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte des CD- und Netzwerk-Audio-Players frei. Der innere Aufbau des CD 50n präsentiert sich akkurat aufgebaut und klar gegliedert.

Das CD-Laufwerk in der Detailansicht. Das Laufwerk ist weniger aufwändig geschirmt als in den großen SACD/CD-Playern von Marantz und Denon

Der leistungsstarke Ringkerntrafo ist ebenfalls im Inneren zu finden. Er sitzt auf einer Grundplatte, die mit Kupferschrauben am Gehäuseboden befestigt ist

Akkurates und sauberes Platinenlayout. Unter dem kleinen Kühlelement sitzt der HEOS-Chip

Weitere Detailaufnahme

Marantz Model 50 Stereo-Vollverstärker

Der Marantz Model 50 in der Frontansicht

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist der Marantz Model 50 Stereo-Vollverstärker in den Farbvarianten Silber-Gold oder Schwarz für einen Kaufpreis von 2.000 EUR im Handel erhältlich. Der Stereo-Vollverstärker greift nahezu vollumfänglich die Designsprache des CD 50n auf. So verfügt der Vollverstärker ebenfalls über eine Frontblende, die aus einem schwarz/grauen Kunststoff hergestellt ist und die beiden äußeren Blenden besitzen ein gewelltes Oberflächenfinish. Die Frontpartie ist auch hier hervorragend verarbeitet und störende Spaltmaße oder unsaubere Übergange sind bei unserem Testsample nicht vorhanden. Der Gehäusedeckel des Marantz Stereo-Verstärkers besteht aus hochwertigen Metall, und auf der Oberseite sind zahlreiche Lüftungsschlitze vorhanden - für eine thermische Entlastung der Bauteile.

Der Marantz Model 500 verfügt über hochwertige Class A/B Endstufen die 70 Watt pro Kanal liefern. Dank der aktuellen Version der Marantz-eigenen diskreten HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module) wird eine Kombination aus außergewöhnlich geringer Verzerrung, einer tadellosen Leistungsausbeute und einer ausgezeichneten akustischen Transparenz ermöglicht, verspricht der Hersteller.

Der Marantz Model 50 ist als klassischer Stereo-Verstärker mit rein analogem Aufbau konzipiert. Der Verzicht auf digitale Audiotechnik und die dazugehörige Signalverarbeitung gewährleistet eine einfache, intuitive Bedienung und schließt mögliche und unerwünschte negative Beeinflussungen durch zusätzliche digitale Schaltungstechnik aus.

On/Off Button im Detail

Auf der Frontpartie des Model 50 sind zahlreiche Bedienelemente vorhanden, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Im linken Teil der Frontpartie finden wir den On/Off-Button, mit dem der Vollverstärker ein- und ausgeschaltet wird. Daneben positioniert sich ein Drehregler mit Rasterung, der sich für die Eingangswahl verantwortlich zeigt. Darauf folgt ein Stellrad für die Lautsprecherauswahl. Am Marantz Model 50 können zwei Lautsprecherpaare und Zonen angeschlossen werden und über diesen Bedienelement die Lautsprecher ausgewählt werden.

Drehregler für die Eingangswahl und Lautsprecherpaar-Auswahl

Das Marantz-typische Bullauge als Display im Mittelteil der Frontblende

Im Mittelteil der Frontblende ist das markante und Marantz-typische Bullauge zu finden, in dem ein Display integriert wurde. Es informiert über den gewählten Eingang und bietet weitere Informationen, wie z.B. die Lautstärke. Das Display ist sehr gut ablesbar und über die Fernbedienung auch dimmbar. Eine Etage tiefer befinden sich die beiden Drehregler, mit denen wir den Bass- sowie den Hochtonbereich anpassen können. Die Drehregler sind straff ausgelegt und lassen sich dadurch sehr feinfühlig dosieren.

Den Abschluss der Bedienelemente an der Frontpartie des Model 50 von Marantz bildet der Balance-Regler, mit dem wir die akustische Gewichtung des linken und rechten Lautsprecherkanal anpassen können. Abschließend befinden sich noch der Lautstärkedrehregler sowie Kopfhörerausgang auf der Frontblende.

Regler für die Balance und Lautstärke im Detail

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Für eine komfortable Steuerung aus der Ferne befindet sich im Lieferumfang eine hochwertig wirkende Systemfernbedienung. Der Signalgeber liegt gut in der Hand und bietet sofortigen Zugriff auf die verschiedenen Eingänge sowie zahlreiche Taster für die Wiedergabesteuerung. Die Handsender sind beim CD 50n und dem Model 50 identisch.

Die Rückseite des Model 50

Wir wechseln die Ansicht und möchten uns in diesem Abschnitt die Anschlussbestückung des Model 50 genauer ansehen. Vinyl-Fans kommen beim Model 50 bestimmt auf ihre Kosten, denn im linken Teil der Rückseite befinden sich die dedizierten Cinch-Buchsen für den Anschluss eines Plattenspielers mit MM-Tonabnehmersystem sowie der Signal-GND Anschluss für das Erdungskabel.

Eine Etage tiefer montiert wurden zudem fünf analoge Stereo Cinch-Eingänge, die für weitere Zuspieler wie z.B. CD, Tuner, Line In 1, Line In 2. Die Stereo-Pre-Outs und der Subwoofer-Ausgang komplettieren die Anschlussbestückung. Zudem stehen zwei Cinch-Buchsen für den Anschluss eines Vorverstärkers zur Verfügung. Ergänzt wird das Sortiment durch einen klassischen REC-Ausgang.

Die Anschlussbestückung, Teil 1

Die hochwertigen Lautsprecherterminals in der Großansicht

Der innere Aufbau des Model 50 im Detail

Nachdem wir den Gehäusedeckel aus Metall entfernt haben, wird der Blick auf das hochwertige Innenleben des Stereo-Vollverstärker frei. Beim Model 50 setzt Marantz auf eine klassische analoge Class AB-Verstärkung. Diese liefert 70 Watt pro Kanal an 8 Ohm beziehungsweise 100 Watt pro Kanal an 4 Ohm, und zusammen mit der HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module) von Marantz, wird eine Kombination aus außergewöhnlich geringer Verzerrung, einer tadellosen Leistungsausbeute und einer ausgezeichneten akustischen Transparenz erreicht.

Für eine konstante Stromversorgung beim Model 50 setzt Marantz auf einen üppig dimensionierten Ringkerntrafo. Elektrolytkondensatoren mit 18.000 μF puffern Versorgungsspannungen bei plötzlichen Lastspitzen sehr effektiv.

Der massive Ringkerntrafo in der Detailansicht

Die Elektrolytkondensatoren im Detail

Der Kühlkörper aus Aluminium

Weitere Detailaufnahme des Innenlebens

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