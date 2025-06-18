TEST: LG xboom Grab by will.i.am - trendiger Style trifft auf Klasse-Sound und AI-Power

Wir haben bereits den großen LG xboom Stage by will.i.am sowie den mittleren LG xboom Bounce by will.i.am einem großen Test unterzogen. Nun folgt mit dem LG xboom Grab by will.i.am das kompakteste Modell (211 mm breit, 71,5 mm hoch, 70 mm tief und 0,7 kg wiegend), das auch mit umfangreicher Ausstattung und einem modischen Auftreten überzeugen möchte. Aktuell (Stand 04. Juni 2024) ist der akustische Freudespender bei LG direkt für rund 188 EUR zu haben. Der LG xboom Grab by will.i.am bietet den LG xboom Signature Sound, für dessen Charakteristik sich der US-Künstler will.i.am, unter anderem neunfacher Grammy-Gewinner, veranrwortlich zeigt. Er hat am gesamten Konzept aller drei 2025er LG xboom Bluetooth-Speaker mitgearbeitet und das Resultat wesentlich mitbestimmt. Auch das kleinste 2025er will.i.am Modell setzt voll auf AI - AI Sound mit Genre Selection, die AI Room Calibration und AI Lightening für die Anpassung der Beleuchtungselemente ans aktuelle Audiomaterial mittels Künstlicher Intelligenz sind Bestandteile der umfangreichen Ausstattung. Richtig gut gefällt uns, dass alle 2025er LG Bluetooth-Speaker nun in die LG ThinQ App-Plattform eingebunden wurden. Auf dieser laufen auch zahlreiche andere LG-Produktfamilien, unter anderem Smart-TVs, Soundbars und auch zahlreiche Haushaltsgeräte.

Technik & Features

Ganz ok finden wir die maximal 20 Stunden realisierbare Akkulaufzeit des xboom Grab, noch in Ordnung gehen die 3 Stunden, die fürs Aufladen des leeren Stromspeichers vergehen. Volle Punktzahl vergeben wir fürs robuste Wesen des südkoreanischen Portables - denn die schicke "Klangdose" ist nach US-Militärstandards zertifiziert und voll Outdoor-tauglich. Und diese Zertifizierung hat es tatsächlich in sich, denn die Test-Parameter umfassen hier Schutz gegen Regen, Vibrationen, Stöße und Wasserspritzerden. Geprüft wurden ferner der Erhalt des Funktionsumfangs bei überschwemmungsartigen Zuständen, die Unempfindlichkeit gegenüber Sand & Staub sowie das Aushalten hoher Temperaturen. Hinzu kommt noch ein IP67 Zertifikat, das ebenfalls besagt, dass der xboom Grab Wasser sowie Staub standhält. Durch die praktische dosenartige Form kann man den Lautsprecher problemlos greifen und einfach transportieren.

An beiden Enden des dosenförmigen Gehäuses sitzen passive Radiatoren

Mittels Auracast lassen sich zudem mehrere kompatible xboom-Bluetooth-Lautsprecher miteinander verbinden. 16 mm Tweeter vom dänische Pro-Hersteller Peerless sind im Gehäuse des xboom Grab eingebaut, und insgesamt verfügt der kompakte aktive Lautsprecher über eine 2.1 Konfiguration, hinzu kommen noch ein 80 x 45 mm Tieftöner und 2 passive Radiatoren. An Ausgangsleistung werden 20 Watt + 10 Watt, demnach insgesamt 30 Watt, geboten. Für so einen kleinen portablen Speaker wirklich gut.

Der xboom Grab ist vollgepackt mit AI-Funktionen

Mittels AI sucht sich der xboom Grab den besten Sound aus drei Modi in Bezug aufs aktuell laufende Quellmaterial: Bassverstärkung, Standard oder aber Voice Enhance. In unseren Testreihen hat die AI-basierte Selektion gut funktioniert. Damit der Speaker an jedem Aufenthaltsort seine akustischen Fähigkeiten bestens entfalten kann, ist die "AI Calibration" im Ausstattungsumfang enthalten. Diese haben wir natürlich, später im Testbericht, auch ausprobiert und die entsprechenden App-Screenshots eingefügt. Das ist aber noch nicht alles zum Thema AI, das nicht enden will - oder nicht enden will.i.am. Denn auch die Beleuchtungselemente werden von Künstlicher Intelligenz gesteuert, was dafür sorgt, dass der Rhythmus der Beleuchtung optimal zum Rhythmus des Beats passt, den der gerade laufende Song mitbringt. Voice Mode - Ambient Mode - Party Mode, genau das passende Schema wird ermittelt.

Bedienung & Verarbeitung

Da hat sich einer schick gemacht: Richtig schön integrierte Bedienelemente auf der Oberseite

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"Oh Baby I Love Your Way" - wie formschönen die Bedienelemente oben integriert wurden, das gefällt uns. Der Standby-Knopf, gefolgt von den Lautstärke-Regelelemenen und dem Play-/Pause Button (der bei zweimailigem schnellen Drücken auch nach vorn skippt und bei dreimaligem schnellen Drücken nach hinten, zudem ist das Bedienelement bei eingehenden Anrufen für deren Verwaltung zuständig), dann kommt die Bluetooth-Kopplungstaste (der xboom Grab ist mit der modernen Bluetooth-Version 5.3 inklusive AAC und SBC ausgestattet), es folgt die Auracast-Taste für die Verbindung mit einem anderen Grab zu einem Paar oder aber für die Multipoint-Verbindung mit mehreren weiteren Speakern, und das Sortiment endet mit der MY Favoritentaste, die innerhalb der App belegt werden und dann direkt am Device aufgerufen werden kann.

"Schließ mich an", sagt das USB-C-Kabel nach 20 Stunden Spielzeit bei mittlerer Lautstärke. Denn da ist der Akku dann leer

Passivradiatoren im Detail, Materialgüte und Verarbeitung hinterlassen auch bei Einzelheiten einen tadellosen Eindruck

Auch dieses Detail dokumentiert wieder, dass LG beim Finish ein beachtliches Niveau offeriert

Die Verarbeitung ist auch im Detail gelungen, zahlreiche kleine Einzelheiten wie die Ösen für den Tragegriff oder auch der Rahmen um die passiven Radiatoren belegen dies.

Trageschlaufe komplett

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xboom-Schriftzug und Beleuchtungselement, alle Spaltmaße und alle Materialien sind für die Preisklasse als richtig gut einzustufen

Rückseite mit makelloser Verarbeitung

Hier der xboom Grab by will.i.am mit offener Trageschlaufe

Das Stoffgeflecht ist ebenfalls akkurat verarbeitet, das gilt auch für die praktische Trageschlaufe. Unterm Device sind kleine Gummifüße für sicheren Stand vorhanden.

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