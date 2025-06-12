TEST: Bluetooth-Lautsprecher LG xboom Bounce by will.i.am - Spaßmacher mit Vollausstattung zum fairen Kaufpreis

LG sorgt 2025 für massive Neuerungen bezüglich des hauseigenen Bluetooth-Speaker-Portfolios: Nicht nur, dass Klangcharakteristik und Features der insgesamt drei neuen Devices zusammen mit dem weltweit bekannten neunfachen Grammy-Gewinner, US-Rapper, Songwriter und Producer will.i.am entwickelt wurde, auch integrieren die Südkoreaner ihre drahtlosen Aktivboxen nun ins ThinQ-Universum, will heißen: 2025 erfolgt die Steuerung der kompakten Klang-Experten über die ThinQ-App, die für andere LG-Produktsparten wie Smart-TVs, Soundbars oder auch eine beträchtliche Anzahl an Haushaltsgeräten schon länger als zentrale Steuerplattform für Funktionen & Routinen fungiert. Neu 2025 ist auch, dass das Thema Künstliche Intelligenz auch die Bluetooth-Speaker voll erfasst hat. Andere Pluspunkte der kabellosen Soundmeister bleiben bestehen, so die Beleuchtungselemente, deren Steuerungsoptionen 2025 aber noch umfangreicher geworden sind. In diesem Testbericht befassen wir uns mit dem kompakten, hochwertig auftretenden LG xboom Bounce by will.i.am, der für exakt 221,11 EUR direkt bei LG angeboten wird - und somit in einer Preisklasse, in der auch einige starke Konkurrenten ihre Produkte anbieten.

Technik und Funktionen

Frontansicht

Hauptmerkmale unseres Testkandidaten umfassen den LG xboom Signature Sound, dessen akustische Ausprägung zusammen mit will.i.am entwickelt wurde. Es handelt sich beim xboom Bounce um einen 2.1-Lautsprecher (2 x 20mm Chassis, 2 Passivmembranen 93 x 53 mm), der von insgesamt 40 Watt angetrieben wird, das ist defintiv gut bemessen für eine recht kompakte Konstruktion (272 x 103 x 88 mm, B x H x T, Gewicht 1,42 kg). Zum Ausstattungumfang gehören auch AI Sound sowie die AI Room Calibration für eine Anpassung der klanglichen Eigenschaften an den Aufstellungsort.

Beleuchtung an den passiven Radiatoren

Ebenfalls von Künstlicher Intelligenz gesteuert und optimiert, tritt die Beleuchtungsfunktion in Erscheinung. Mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit (bei 50 Prozent der möglichen Lautstärke) werden ausgezeichnete Werte erzielt, mit denen sich der LG Bluetooth-Lautsprecher weit vorne im Konkurrenzumfeld platzieren kann. Zusätzlich ist der Akku austauschbar, was auch den Gedanken der Nachhaltigkeit in den Vordergrund spielt und beweist, dass man bei LG auch hier mittlerweile weit ist.

USB-C-Ladebuchse auf der Rückseite, darüber ein Teil des Tragegriffs

Der Akku kann vom Anwender mit einfachen Werkzeugen ausgetauscht werden, und die Stromversorgung erfolgt mittels USB-C. Das komplette Aufladen des Akkus dauert rund 3 Stunden.

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Der sehr robuste Lautsprecher mit Bluetooth 5.3 ist voll Outdoor-tauglich, er wurde sogar gemäß anspruchsvollster US-Militärstandards getestet, um auch unter widrigen Bedingungen volle Funktionsfähigkeit garantieren zu können. Der "Military Standard 810 H" wird erfüllt, sieben spezielle Tests wurden erfolgreich abgeschlossen. Der xboom Bounce zeigt sich unempfindlich gegenüber Regen, Vibrationen, Stößen, der negativen Wirkung von Salzwasser, Sand und hohen Temperaturen, zudem kann er sogar im Wasser "überleben" (Flooding). Ein IP67 Zertifikat vervollständigt das Image eines "Rough & Tough" Devices, dem man nichts anhaben kann. IP67 bietet vollständigen Schutz gegenüber Staub und schützt komplett gegen Eintauchen in bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten.

Beleuchtung im unteren Bereich

Der US-Künstler will.i.am wurde zudem sehr umfangreich in die Entwicklung des Speakers eingebracht. Die Produkt-Sound-UX wurde von ihm entwickelt, jeder Sound, der die Verwendung des xboom-Lautsprechers begleitet, wie beim Ein- oder Ausschalten oder bei der Verbindungsaufnahme via Bluetooth, wurde von will.i.am ersonnen. Verschiedene Beleuchtungselemente, unter anderem rund um die beiden Radiatoren für die Erweiterung der Basswiedergabe und unten am Device, sorgen für intensive Lichteffekte, die zur jeweiligen Stimmung passen. Uns erstaunt, was für hochwertige Baugruppen LG beim doch recht preisgünstigen Lautsprecher verwendet und stoßen auf die Hochtöner des renommierten dänischen Herstellers Peerless, bekannt auf dem Gebiet der professionellen Audiotechnologie. Weiter verbaut ist ein 93 x 53 mm messender aktiv angeschlossener Tieftöner, ergänzt wird das Sortiment von zwei passiven Radiatoren für eine effektive Verstärkung des Bassbereichs.

Gehen wir im folgenden Abschnitt genauer auf die AI-Funktionen des LG xboom Bounce ein. Die Künstliche Intelligenz analysiert die aktuellen Audiodaten und passt den Klang ans jeweilige Genre an. Bass Boost, Standard oder Voice Enhance - je nach Ausprägung agiert die AI entsprechend. Auch mit Hilfe von AI erfolgt die akustische Anpassung auf den Aufstellungsort (AI Room Calibration), und die Beleuchtung synchronisert sich dank der Unterstützung durch Künstliche Intelligenz optimal mit dem Ton.

Tragegurt, seitliche Ansicht

Es finden sich die Grund-Modi Voice, Ambient und Party. Für das einfache Führen von Telefonaten gibt es eine Freisprecheinrichtung, die im Test mit ausgezeichneten Ergebnissen aufwarten konnte - sie wird auf beiden Seiten des Gesprächs als extrem rauscharm wahrgenommen, zudem haben Stimmen einen natürlichen, angenehmen Klang, der nicht zu viel Hall enthält. Mitgeliefert beim Bluetooth-Speaker wird ein praktischer Tragegurt, und für die einfache & schnelle Verbindung mehrerer kompatibler Lautsprecher untereinander ist Auracast an Bord. Ebenfalls möglich ist die Verbindung von zwei BT-Devices mit dem LG xboom-Lautsprecher.

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Bedienung und Verarbeitung

Bedienelemente auf der Oberseite

Der xboom Bounce lässt sich bezüglich der Nutzung elementarer Funktionen auch direkt am Device bedienen. Oben, von links nach rechts, zu erkennen sind der Standby-Schalter, die Lautstärkeregelung (+ und -), dann die Play-/Pause-Taste, die Bluetooth-Kopplungstaste, das Bedienelement für die Verwendung der Auracast-Funktion und die MY-Favoritentaste, die sich innerhalb der ThinQ-App individuell anpassen und belegen lässt. Zur Play-/Pause-Taste lässt sich noch folgendes hinzufügen das Skippen von Titeln betreffend: Zweimaliges schnelles Drücken sorgt für ein Skippen nach vorne, dreimaliges schnelles Drücken für ein Skippen zurück. Drückt man die Taste zwei Sekunden lang durchgehend, kann man die jeweilig vorhandene Sprachsteuerung des über BT verbundenen mobilen Devices verwenden.

Nutzt man die erwähnte Freisprecheinrichtung, so kann man einen Anruf durch das Drücken der Play/Pause-Taste entgegen nehmen. Drückt man die Taste anschließend für 2 Sekunden, wird der Anruf beendet. Möchte man den gerade eingehenden Anruf lieber abweisen, hält man die Taste Wiedergabe/Pause bei eingehendem Anruf gleich 2 Sekunden lang gedrückt.

Zur Auracast-Funktion und der zugehörigen Taste lässt sich noch schreiben: Zweimal schnell drücken für den Dual-Modus, normaler einmaliger Druck für den Multi-Modus.

Saubere Verarbeitung, hier das akkurat aufgebrachte Geflecht und der obere Gehäusedeckel

xboom-Logo

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Der Standfuß und die solide Verschraubung bei Ansicht von unten

Der LG xboom-Lautsprecher ist solide gefertigt, das Gitter, das die Chassis vorne schützt, wurde präzise eingepasst. Auf der Oberseite befinden sich die verschiedenen Bedienelemente mit sauberem Druckpunkt, und unter dem Bluetooth-Lautsprecher stoßen wir auf praktische Standfüße, die auch optisch tadellos integriert wurden. Die Spaltmaße sind überall am xboom Bounce angenehm eng, was für eine routinierte Fertigung auf hohem Niveau spricht.

Ersteinrichtung und App-Konnektivität

Um den vollen Funktionsumfang des LG xboom Bounce by will.i.am nutzen zu können, wird die eingangs bereits kurz angesprochene LG ThinQ App benötigt. Mit ihr können zahlreiche Produkte des Elektronikherstellers aus unterschiedlichen Sparten smart vernetzt werden. Die App ist in den jeweiligen Stores für iOS und Android erhältlich. Auch in diesem Review haben wir zahlreiche Screenshots von der App erstellt, die wir nachfolgend genauer erläutern möchten:

Unsere Homepage

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Da wir die ThinQ App bereits beim Test des LG xboom Stage 301 by will.i.am verwendet und bereits ein Zuhause erstellt sowie elementare Einstellungen wie z.B. das Suchen nach Geräten im Netzwerk freigegeben haben, ist die Einbindung unseres neuesten Kandidaten denkbar einfach. Wie betätigen das Plus-Symbol im oben und rechten Bildrand, um ein neues Device hinzuzufügen.

Nun können wir auswählen, ob wir neue Räume oder ein neues Gerät hinzufügen möchten.

Jetzt müssen wir ein der ThinQ App eine Vorauswahl treffen, um welchen Gerätetyp es sich handelt.

Das Audio-Menü in der Übersicht

Da wir einen Bluetooth-Speaker einbinden möchten, wählen wir das Untermenü "Audio" aus und können dann wählen, ob wir eine Soundbar oder einen Lautsprecher konfigurieren möchten - wir gehen natürlich auf "Lautsprecher".

Jetzt werden wir aufgefordert, unseren xboom Bounce by will.i.am einzuschalten und dies zu quittieren.

Innerhalb weniger Momente wird unser Testsample erkannt und kann nun verbunden werden.

Jetzt können wir einen Zone festlegen, in der sich der Lautsprecher befindet.

Jetzt kann der Anwender dem Bluetooth-Speaker einen Namen geben.

Die ThinQ App macht darauf aufmerksam, dass für unser Testdevice ein Firmware-Update verfügbar ist. Dieses lassen wir natürlich durchführen.

Nach einigen Momenten ist das Softwareupdate abgeschlossen und wir können den Speaker wieder einschalten.

Die Ersteinrichtung ist nun erfolgreich abgeschlossen

Der Startbildschirm der App, nachdem wir unseren xboom Bounce by will.i.am erfolgreich eingebunden haben, ist oben im Bild der Klangeffekt zu sehen. Hier können wir sofort und unproblematisch die EQ-Klangkurven auswählen, die Lautstärke verändern, die Beleuchtung ein- und ausschalten sowie weitere Funktionen verwalten. Rechts oben unter dem Zahnrad Symbol wird der Akkustand des Device angezeigt.

Das Untermenü "Klangeffekt" im Detail. Hier wählen wir EQ-Presets in Form von "Standard", "Bass Boost", "Voice Enhance" sowie "AI-Sound" aus.

Auch zahlreiche EQ-Modis werden vom xboom Bounce unterstützt. Hier stehen Klangkurven in Form von "Bass Boost", "Standard", "Voice Enhance", sowie "AI Sound" zum Abruf.

Beim Klangeffekt "Benutzerdefiniert" können wir mittels Schiebereglern die Klangeigenschaften des Speaker manuell anpassen und speichern.

Der neue LG Speaker unterstützt den Dual Modus sowie einen Multi-Modus

Mit dem Dual Modus lassen sich zwei xboom Bounce zu einem Stereoset koppeln. Auch vorhanden ist der Multi-Modus, bei dem mehrere LG Speaker miteinander verbunden werden können.

Der Menüpunkt "Einstellungen der MY-Taste".

Hierbei handelt sich um einen Favoritentaster am Gerät, mit dem wir bevorzugte Audioinhalte schnell und unkompliziert abrufen können.

Das weitere Einstellungsmenü des LG Lautsprechers in der Übersicht.

Interessant ist die Tatsache, dass die LG-Ingenieure den Bluetooth-Lautsprechern der 2025 Generation eine Raumeinmessung in Form von AI-Calibration spendiert haben. Hierbei wird die Klangqualität für den Raum optimiert, in dem der Lautsprecher sich befindet. Zu Beginn der Optimierung wird ein Testton abgespielt. Die Lautstärke kann sich während des Optimierungsprozesses automatisch erhöhen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Messung in ruhiger Umgebung durchgeführt wird.

Im Detail: Die AI-Calibration.

Das System bei der Durchführung der Messung.

Nun können wir uns das Ergebnis vor- und nach der Einmessung anhören und entscheiden, ob wir diese verwenden möchten.

Nach der erfolgreichen AI-Calibration können wir uns das Ergebnis vor und nach der Einmessung anhören und entscheiden, ob wir die optimierte Kurve verwenden möchten.

Menü für die Beleuchtung

Auch bei der Beleuchtung können auf einen beträchtlichen Funktionsumfang zurückgreifen und aus zahlreichen Beleuchtungsschemen wählen - oder auch die Beleuchtung komplett ausschalten. Folgende Beleuchtungsschemen stehen zum Abruf: "Wave", "Rotation", "Slide", "Breathing", "Flickering", "Breeze" und "Voice". Zudem steht der "AI-Lighting" Modus zum Abruf. Bei diesem analysiert eine moderne künstliche Intelligenz die gerade abgespielten Inhalte und liefert eine dazu passende Beleuchtung.

Die LG ThinQ präsentiert sich in einem ansprechenden Design, und was uns sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass die App für zahlreiche LG-Produktgruppen verwendet werden kann. Somit muss nicht für jedes LG-Device eine separate App auf das Smartdevice geladen werden. Die Funktionsumfang der App sowie des xboom Bounce ist als wirklich üppig zu bezeichnen.

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