TEST: LG xboom Stage 301 by will.i.am - innovativer Bluetooth-Lautsprecher mit KI-Funktionen für Klang & Beleuchtung

Der LG xboom Stage 301 by will.i.am im "bühnentauglichen, neuartigen Wedge-Design" ist ein mit moderen AI-Funkionen bestückter, aufwändiger Bluetooth-Lautsprecher, der für 329 EUR angeboten wird. 2025 kooperiert der südkoreanische Konzern bei den Bluetooth-Speakern des Hauses mit dem 1975 in Los Angeles geborenen will.i.am, der als Rapper, Sänger, Songwriter, Musikproduzent und sogar als "Teilzeit-Schauspieler" bekannt geworden ist Er war Mitlglied der The Black Eyed Peas und produzierte Songs für Michael Jackson sowie U2 - also versteht er eine Menge von wirklich gutem Sound. Ob das im xboom Stage 301 im Test entsprechend umgesetzt wurde, haben wir genau überprüft.

Technik und Funktionen

Hauptmerkmale des xboom Stage 301 umfassen die Bluetooth-Version 5.3 und den LG xBoom Signature Sound - dessen Charakteristik wurde, so LG, zusammen mit will.i.am entwickelt und abgestimmt. LGs AI Sound und die ebenfalls im Ausstattungspaket enthaltene AI Room Calibration passen den Klang je nach Genre und Umgebung an. Integriert ist im Einzelnen eine AI-Genre-Analyse, die je nach Bedarf auf eine Bassverstärkung, die Rhythmus-orientiert arbeitet, auf einen Melodie-orientierten Standard-Modus oder auf einen Voice Enhance-Modus geht, der auf vokale Anteile hin getrimmt wurde. Auch ist der xboom Stage 301 Karaoke-fähig und es stehen spezielle "DJ Mix-Sets" in der für die Steuerung des Speakers zuständigen LG ThinQ-App bereit.

Integrierte Beleuchtung oben

Integrierte Beleuchtung unten

LG legt immer viel Wert auf eine passende visuelle Untermalung bei seinen Bluetooth-Lautsprechern, daher verwundert es kaum, dass auch der xboom Stage 301 eine entsprechende Licht-Funktion (Dual Bar-Beleuchtung) besitzt. Diese ist ebenfalls AI-gesteuert, per Künstlicher Intelligenz erfolgt die Abstimmung der Speaker-Beleuchtung auf die Musik.

Unter dieser Abdeckung sitzt der austauschbare Akku

Hier sitzt der Akku

Der LG xboom Stage 301 schafft maximal 12 Stunden Akkulaufzeit - das ist lediglich durchschnittlich. Gut, da der Akku schnell zu wechseln ist, kann man sich einen Ersatzakku kaufen und diesen dann einlegen, wenn der erste leer ist, aber die Gesamtlaufzeit ist unserer Meinung nach zu gering. Drei Stunden vergehen übrigens, bis der Akku wieder voll geladen ist, über eine Schnellladefunktion liegen uns keine Angaben vor.

Wenn schon die Akkulaufzeit nicht restlos begeistert, so überzeugt der xBoom Stage 301 mit seiner hochwertigen technischen Bestückung. Auch hier ließ LG nichts anbrennen und setzt bei Tief- und Mitteltöner auf Treiber von Peerless. Der Mitteltöner misst 2,5 Zoll, der Basstreiber 6,5 Zoll. Peerless ist ein renommierter dänischer Hersteller von hochwertigen professionellen Audioprodukten. Passend zur 2.1 Konfiguration stellen die eingebauten Endstufen kräftige 120 Watt Ausgangsleistung bereit, das ist für Gerätekategorie und Preisklasse absolut hervorragend - noch in der Theorie, wir hoffen natürlich, dass sich diese Power auch in der Praxis akustisch eindrucksvoll bestätigt.

Dass ein paar Wasserspritzer dem Device nichts anhaben können, garantiert die IPX4-Zerifizierung. IPX 4 schützt mindestens 10 Minuten lang vor Spitzwasser aus allen Richtungen.

Die Aufnahme für ein Stativ ist ebenfalls vorhanden

Praktischer Tragegriff

Flexibilität ist bei der Aufstellung und Verwendung des xboom Stage 301 Trumpf. Man kann ihn gekippt auf dem Boden aufstellen, sodass die Treibereinheiten nach schräg oben zueigen, man kann den Speaker auf einem Stativ montieren aber aber, ganz "Basic", auf einen Tisch stellen.

Gekippte Position beim Einsatz auf dem Boden

Ansicht von schräg hinten in dieser Position

Auch wenn der Bluetooth-Lautsprecher kein Winzling ist (312 mm breit, 311 mm hoch, 282 mm tief und 6,5 kg wiegend), kann man ihn dank des robusten integrierten Tragegriffs sehr gut transportieren.

Anschlüsse

Mehrere Lautsprecher können über Auracast miteinander verbunden werden, indem man einen "Party-Link" erstellt und den sofortigen Zugriff durch den Druck einer einzigen Taste bekommt. An zusätzlichen Anschlussformen außerhalb der bereits erwähnten drahtlosen Bluetooth 5.3-Übertragung finden sich noch ein USB-Buchse (für USB-Speichermedien in den Formaten FAT16/FAT32) und ein AUX in im 3,5mm-Format sowie ein Mikrofon-/Gitarrenanschluss. Bevor man vom Mikrofon zur Gitarre wechselt, muss die MIC/Guitar-Taste betätigt werden. Auch im Anschlusspanel enthalten ist die Reset-Taste.

Bedienung und Verarbeitung

Bedienelemente oben

Funktionselemente für Mikrofon und Gitarre

Oben auf dem Device befinden sich verschiedene Bedienelemente. Ganz links sind oben der Bluetooth-Button und darunter der Auracast-Knopf. Es folgt die Standby-Taste, während das größte Bedienelement mittig sitzt: Es ist für die elementaren Wiedergabefunktionen vorgesehen und erfüllt mehrere Aufgaben. Für Wiedergabe/Pause drückt man die Taste. Drückt man sie schnell zweimal, kommt man zum nächsten Titel, drückt man dreimal schnell, kommt man zum vorherigen Titel. Dreht man den Knopf nach rechts oder links, kann man die Lautstärke regulieren. Neben diesem Bedienelement rechtsseitig befindet sich zuerst der Button fürs Stimmungslicht, durch wiederholtes Drücken kann man dieses auch ausschalten. Daneben wiederum sitzt das "EQ" Bedienelement. Hier kann man den gewünschten Klangeffekt ändern. Die Taste mit dem Herzen als letztes Bedienelement gibt zunächst Rätsel auf, besitzt aber sogar eine doppelte Funktion. Zum einen drückt man die Taste, um die MY-Funktionen zu verwenden, wird sie zweimal gedrückt, wird die KI-basierte Klangkalibrierung gestartet. Zur MY-Funktion lässt sich schreiben, dass diese in der LG ThinQ App eingestellt werden muss. Hier kann man die gewünschte Wiedergabeliste und auch die gewünschte Lautstärke einstellen, dies wird dann auf der MY-Taste hinterlegt. Es finden sich noch an anderer Stelle die beiden Drehregler für den Pegel von Mic/Gitarre sowie für Reverb (Hall). Die Bedienelemente lassen sich einfach handhaben und sind tadellos verarbeitet. Das gilt auch für den Rest des xboom Stage 301.

Rückseite

Saubere Materialübergänge, recht geringe Spaltmaße

Der Korpus des Speakers besteht aus robustem Kunststoff, das Gitter vorne, das die Treiber schützt, wurde präzise eingepasst und wirkt solide.

Schriftzug seitlich

Auch Details wie der seitlich untergebrachte xboom-Schriftzug sind sauber gelöst, sodass wir insgesamt einen sehr guten Eindruck vom Finish des LG Bluetooth-Lautsprechers haben, gerade auch in Anbetracht der Preisklasse.

