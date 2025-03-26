TEST: Elac Solano BS 283.2 - kompakter 2-Wege-Regallautsprecher mit klarem und präzisem Klangbild

Aus dem hohen Norden Deutschlands stammen unser hier präsentierten, sehr attraktiven Testmuster: Vom Kieler Traditionshersteller ELAC, haben wir die Solano BS 283.2 für einen Einzeltest erhalten. Die beliebte Solano-Serie genoß im Jahr 2023 eine deutliche Überarbeitung inklusive des neuen Jet 6-Hochtöners und besteht aus den Standlautsprecher FS287.2, den Centerlautsprecher CC281.2 sowie unseren Testkandidaten. Eine große Auswahl an Subwoofern sowie Dolby Atmos-Lautsprechern, hat ELAC natürlich ebenfalls im Programm.

Die nach dem 2-Wege-Bassreflexprinzip arbeitende Regallautsprecher Solano BS 283.2 sind in den Farbvarianten Hochglanz-weiß und Hochglanz-schwarz für einen Paarpreis von 1.598 EUR im Handel erhältlich.

Akkurates und sauberes Oberflächenfinsh

Die Gehäuse der Solano-Serie sind individuell für die jeweilige Anwendung mit stabilen MDF-Außenwänden und hochglänzenden Oberflächen entwickelt und erzeugen im Zusammenspiel mit der leicht gebogenen Schallwand und den großen Radien einen kompakten, aber dennoch erwachsenen und hochwertigen Auftritt. Strategisch durchdacht positionierte innere Verstrebungen optimieren die Steifigkeit des Gehäuses und minimieren Vibrationen, die den Klang negativ beeinflussen könnten. So verhindern sie auch unerwünschte Verfärbungen, verspricht ELAC. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später gerne mehr in unserer Klangwertung.

Detailansicht der Treibereinheit

Anzeige



Aufgrund der gebogenen Schallwand der Solano BS 283.2 verlaufen die Treiberienheiten nicht plan mit dem Gehäuse, sondern stehen in einem definierten Abstand über.

Standfusskonzept der Solano BS 283.2, inkl. integrierter Bassreflexöffnung

Das Standfusskonzept der ELAC Schallwandler sieht nicht nur gut aus, sondern erfüllt auch eine spezielle Aufgabe. Zwischen dem Spalt der Lautsprecher und der Bodenplatte sitzt die Bassreflexöffnung, die bezüglich ihrer Konzeption der Vela-Serie entnommen wurde und nach unten abstrahlt. Dies führt zur einer Reduzierung von Ventilationsgeräuschen und ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Positionierung der Boxen im Hörraum. Selbst eine wandnahe Aufstellung ist dadurch problemlos möglich.

Der Jet Hochtöner der 6. Generation in der Detailansicht

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt die Solano 2.0 Serie über den Jet Hochtöner der 6. Generation. Der JET 6-Hochtöner, ein sogenannter AMT (Air Motion Transformer,) wurde in Kiel entwickelt und wird auch dort produziert. So wird im JET 6 das Prinzip der ungleichen bewegten Massen angewendet, das störende, durch Resonanzen bedingte Effekte auf ein absolutes Minimum herabsetzt und somit die Wiedergabequalität erhöht. Darüber hinaus setzt die charakteristische Geometrie der Frontplatte in dem Bereich an, in dem die Fähigkeiten des menschlichen Ohres zur Wahrnehmung diskreter Frequenzen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Klangsignale im Hörbereich mit höchster Präzision und höchster Auflösung darzustellen, ist das erklärte Ziel des JET 6. Das spezielle Merkmal des JET 6, einen bis in den Ultraschallbereich linearen Amplitudengang aufzuweisen, ist die elementar wichtige Eigenschaft, um das zu erreichen.

Zurück zu unserem Testkandidaten. Der Frequenzgang ist mit 41 Hz bis 50 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 85 dB und die Nennimpedanz bei 4 Ohm. Die Abmessungen der Regallautsprecher sind wie folgt: Höhe 331 mm, Tiefe 248 mm sowie eine Breite von 190 mm, und das Stückgewicht beträgt 8 kg.

Anzeige



Detailansicht der Jet 6 Membrane

Der 150 mm messende Tieftöner im Detail

Für die Umsetzung der tieffrequenden Signale zeigt sich der 150 mm messende Tieftöner verantwortlich. ELACs AS-XR Sandwich-Membran (Sandwich aus Papier/Aluminium) punktet durch einen facettenreichen Präsenztonbereich und durch präzise sowie kraftvolle Bässe, so zumindest kennen wir es aus früheren Tests. Ein starkes Magnetsystem ermöglicht im Zusammenspiel mit den leichten, zugleich hoch belastbaren sowie steifen Membranen eine performante Akustik auch bei enormen Pegeln.

Die Rückansicht der Solano BS 283.2

Anzeige



Wenden wir uns nun der Rückseite der kompakten Schallwandler zu. Sie ist im gleichen hochwertigen, akkurat lackierten Hochglanz-Oberflächenfinish ausgeführt, wie wir es auf der Schallwand und den Seitenwangen vorfinden.

Im unteren Teil der Solano BS 283.2 befinden sich die hochwertigen und langzeitstabilen Kabel-Anschlussterminals. Diese sind vergoldet und nehmen sowohl herkömmliche Kabelverbindungen oder auch Bananenstecker auf.

Die Anschlussterminals in der Detailansicht

.... sowie die dazugehörige Elektronik. Die Frequenzweiche ist sauber aufgebaut und verfügt über eine tadellose bauteilqualität

Die Standfüsse im Detail. Diese werden noch mit Kork veredelt, um Kratzer auf Möbel zu vermeiden

Anzeige



Anzeige

