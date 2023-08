TEST: Dali Zweiwege-Einbaulautsprecher Phantom H-80 R - Das Allroundtalent mit geringem Platzbedarf

InWall- und OnWall-Lautsprecher werden auch in Deutschland immer beliebter, was kein Wunder ist: Der Reiz ist groß, beim Neubau oder bei der Renovierung das Lautsprechersystem gleich nahezu unsichtbar "verschwinden" zu lassen, während man sich während des Betriebs über eine ausgezeichnete Akustik freuen kann. Der in Dänemark beheimatete Lautsprecherhersteller Dali ist besonders erfolgreich: Mit seinem "Phantom" genannten InWall/OnWall-Produktportfolio wird nahezu jeder Anspruch bedient. Innerhalb der Phantom-Familie gibt es daher zahlreiche Unterserien, und hier im Test beschäftigen wir uns mit einem Vertreter aus der Phantom H-Baureihe.

Typisch: Holzfaser-Membran

Die Dali Phantom H-Produktgruppe umfasst Wandeinbaulautsprecher, die auf bewährte Dali-Technologie zurückgreifen können. Erkennungsmerkmal ist die spezielle Tieftonmembran, die aus einer Mischung aus Papierzellstoff und Holzfasern besteht. Das leistungsstarke, verlustarme Magnetsystem sorgt für Präzision und Timing im Tieftonbereich, während die ultraleichte Soft-Dome-Hochton- Membran eine hohe Auflösung im Hochtonbereich bietet.

Zusammen ergibt sich ein sehr kohärentes und natürliches Klangbild. Die Phantom H-Serie, so verspricht Dali, bietet echte Full-Range-Performance, ohne dass ein Subwoofer zur Bassunterstützung erforderlich ist. Wobei - schaden kann ein zusätzlich unterstützender Subwoofer nie, gerade, wenn man gern Filmton in größeren Räumen genießen möchte.

Kommen wir zu unserem Testkandidaten.

Für € 549 (UVP in Deutschland pro Stück) gibt es den Phantom H-80 R."R" steht für "Rectangular", das betrifft lediglich den Formfaktor, ansonsten ist der Lautsprecher identisch zum H-80, der auf 499 EUR/Stück kommt.

200 mm Tiefmitteltöner im Detail

Große Hochtonkalotte

Der rechteckige Einbaulautsprecher Phantom H-80R besitzt ein Zweiwege-System, das aus einem 200 mm-Tiefmitteltöner und einer 28 mm-Hochtonkalotte besteht. Dali verspricht, er sei der perfekte Wandeinbaulautsprecher für einen lebendigen und klaren Klang - bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf und maximaler optischer Zurückhaltung.

Solider Rahmen im Detail

Er eignet sich für mittlere bis große Räume und Heimkinos. Ob als Hauptlautsprecher von Stereo- oder Mehrkanalsystemen oder als leistungsstarker Effekt- und Surroundlautsprecher, ein großer Pluspunkt sind die sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Typisch für die verbaute Technologie ist Dalis Holzfaser-Membran für die Tief- und Mitteltonwiedergabe. Hinzu kommt eine extrem leichte, große, impulstreue Kalotte mit Gewebemembran für den Hochtonbereich.

Besonders starke Magnetsysteme, hochwertig bestückte und durchdacht konzipierte Frequenzweichen plus eine Schutzschaltung, eine zu den Enden hin dicker werdende Schallwand aus massivem MDF sowie eine besonders einfache Installation zeichnen den H-80 R ebenfalls aus.

Mit Abdeckung praktisch unsichtbar unterzubringen

Abdeckgitter von innen

Rückseite

Mit Hilfe schwenkbarer Klammern geht die Installation leicht von der Hand. Fixiert wird der Phantom H-80 R durch schwenkbare Klammern, die sich von der Schallwand aus mit einem Schraubenzieher fest verriegeln lassen und bei einer bis zu 70 mm starken Montagefläche eingesetzt werden können.

Der H-80R spielt bis auf 25 kHz hoch

Der H-80 R stellt Frequenzen zwischen 46 Hz und 25 kHz dar, weist 90 dB Empfindlichkeit auf (2,83V/1m) und beeindruckt mit maximal 109 dB Schalldruck. Die Nennimpedanz beträgt 6 Ohm. Verstärker mit einer Leistung von 30 bis 200 Watt pro Kanal eignen sich für den Betrieb zusammen mit dem H-80R.

Perfekt für viele Aufgaben geeignet

Der H-80R präsentiert sich als sehr solide verarbeitet, die Chassis sind präzise auf der Schallwand eingepasst, der robute Rahmen darum macht ebenfalls einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck.

