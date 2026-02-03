TEST: DALI SONIK 5 - schlanke, akustisch starke und preislich faire Standbox aus Dänemark

DALI bringt die Lautsprecherserie SONIK als Nachfolge-Baureihe der beliebten und dementsprechend erfolgreichen OBERON-Serie neu auf den Markt. Wir haben bereits in einem Special ausführlich darüber berichtet Nun haben wir den kleinsten Standlautsprecher, den SONIK 5 (Paarpreis 998 EUR), in der Redaktion empfangen dürfen. Zusätzlich zu unserem Testkandidaten gibt es mit den Modellen SONIK 7 (Paarpreis 1.498 EUR) und SONIK 9 (Paarpreis 2.398 EUR) noch zwei weitere Standlautsprecher. Hinzu kommen die Regallautsprecher SONIK 1 (Paarpreis 498 EUR) und SONIK 3 (Paarpreis 698 EUR), der SONIK ON-WALL (Paarpreis 650 EUR) sowie der SONIK CINEMA (Stückpreis 499 EUR). Die Lautsprecher-Modelle der neuen Serie sind in den vier Farbvarianten Schwarz-Esche, Walnuss, Eiche Natur und Weiß erhältlich.

Wenden wir uns nun unserem Testkandidaten zu.

Schöne Optik, sehr gute Oberflächenqualität, akkurate Kantenverarbeitung

Im Lieferumfang sind farblich passende, tadellos verarbeitete Abdeckungen enthalten

Stoff mit eleganter Struktur, faltenfrei aufgebracht

Rückseite des Abdeckgitters

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Der SONIK 5 bringt schlichte, zugleich modern anmutende Eleganz in nahezu jedes Wohmambiente, da der Lautsprecher schlank und zierlich wirkt. Die Verarbeitung ist ausgezeichnet, für nicht einmal 1.000 EUR Paarpreis wird hier wirklich ein hoher Standard geboten. Wie alle Lautsprecher der Baureihe besitzt auch der SONIK 5 kein Unibody-Gehäuse, sondern die Schallwand ist am Korpus befestigt - die Spaltmaße sind sehr klein und gleichmäßig. Während der 29 mm Hochtöner ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingelassen wurde, sind die beiden 13,35 cm messenden Tiefmitteltöner mit sichtbaren Schrauben befestigt. Die Chassis hat man präzise in der Schallwand montiert. Die Kantenverarbeitung vorn und hinten am Gehäuse ist sorgfältig ausgeführt, und die Oberfläche ist tadellos aufgebracht. Die Dänen liefern ein hochwertiges Gitter für die Abdeckung der Chassis mit, das faltenfrei mit hochwertig wirkendem Akustikstoff bezogen ist. Es haftet magnetisch auf der Front der Box.

Hochwertige, von DALI selbst entwickelte Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Auch verfügt der SONIK 5 über hochwertige, von DALI selbst entwickelte Lautsprecherkabel-Anschlussterminals. Eine gediegene Optik und die problemlose Verwendung von Bananensteckern oder Kabelschuhen standen bei der Entwicklung im Fokus.

Fußkonstruktion im Überblick

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Die Box steht sicher auf dem Standfuß - was wichtig ist, da die SONIK 5 relativ schmal ausfällt

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Unter dem kleinen Standlautsprecher ruht eine optisch attraktive Fußkonstruktion, die auch für einen sicheren Stand auf dem Boden sorgt.

29 mm Kalottenhochtöner mit extrem leichter Membran

Bestückt ist der SONIK 5, wie bereits kurz erwähnt, mit zwei 13,35 cm messenden Tiefmitteltönern und einem 29 mm Hochtöner. Schauen wir uns diese Treiber genauer an. Der 29 mm Softdome-Hochtöner weist ein extrem geringes Gewicht auf, was die Impulstreue steigert. Laut eigenen Angaben wiegt DALIs Kalottenmaterial weniger als die Hälfte (0,060 mg pro mm2) im Vergleich zu herkömmlichen Materialien. Der Hochtöner ist auch bei sehr niedrigen Lautstärken problemlos anzusteuern. Er arbeitet, so DALI, äußerst verlustarm und ist für eine breite Abstrahlung verantwortlich. Zudem besitzt der Hochtöner zur Unterstützung eine neu entwickelte Aluminium-Forntplatte, die für eine verbesserte Bandbreite und für eine insgesamt optimierte akustische Leistung steht. Der 29 mm Hochtöner ist für einen fließenden, praktisch nicht wahrnehmbaren Übergang vom Mittelton- in den Hochtonbereich verantwortlich.

Der erste der beiden Tiefmitteltöner

Und der zweite

Auch die beiden Tiefmitteltöner arbeiten außergewöhnlich verlustarm. Sie treten mit DALIs "Clarity Cone"-Membranstruktur aus feinkörnigem Zellstoff und Holzfasern an - eine hervorragende Mischung aus geringem Gewicht, hoher Steifigkeit und hoher Belastbarkeit. Zugleich werden Resonanzen miniminert. Kurz gesagt, das ist die typische DALI-Membran, die wir aus vielen Modellen und vielen Tests kennen und schätzen gelernt haben. Sie wurde immer wieder im Detail optimiert und dadurch hinsichtlich der akustischen Leistung noch besser. Ergänzt wird das Konzept um eine verlustarme Gummisicke und -aufhängung.

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In der SONIK-Baureihe und somit auch in der SONIK 5 setzt DALI auf das SMC-Magnetmaterial. Die Vorgängerserie OBERON brachte dieses exklusive Material erstmals in günstigere Preisbereiche. Und SONIK geht diesen Weg nun konsequent weiter. Das SMC Essential Magnet System setzt die harmonischen Verzerrungen dritter Ordnung durch einen Hybrid-Magnetkern (bestehend aus Eisen und SMC) deutlich nach unten. Wegen der erstklassigen Effizienz und den geringen Verlusten, so die Dänen, bieten die Lautsprecher der neuen Serie einen natürlichen. lebendigen und zugleich angenehmen Klang.

Bassreflexöffnung auf der Rückseite

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DALI hat sich auch der Bassreflexöffnung gewidmet und diese wirkungsvoll optimiert. Sie ist auf der Rückseite des Gehäuses der SONIK 5 untergebracht und ist in sogenannter "Doppel-Flare"-Bauweise ausgeführt. An beiden Enden sind die Öffnungen konvex verjüngt, um Turbulenzen und daraus entstehende Strömungsgeräusche auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau zu halten.

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