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Sharp JM6000 Serie: 4K-QLED-TVs mit TiVo OS und Harman/Kardon-Sound

Bildquelle: Sharp

Mit der neuen JM6000 Serie erweitert Sharp Consumer Electronics sein TV-Portfolio um eine Reihe von 4K Ultra HD QLED-Fernsehern, die hochwertige Technologie und smarte Funktionen mit einem zugänglichen Preisniveau kombinieren sollen. Die Modelle sind in Größen von 43 bis 65 Zoll erhältlich und richten sich an Nutzer, die ihr Wohnzimmer-Entertainment unkompliziert aufwerten möchten.

Im Fokus stehen QLED-Technologie und 4K-Auflösung, die in Verbindung mit Dolby Vision und HDR10 für eine kontrastreiche und farbintensive Bilddarstellung sorgen. Unterstützung für den AV1-Codec sowie HDMI 2.1 mit eARC gehören ebenfalls zur Ausstattung und ermöglichen zeitgemäßes Streaming und flexible Audioanbindung. Auch beim Klang setzt Sharp auf bekannte Partner: Ein integriertes Soundsystem von Harman Kardon in Kombination mit Dolby Atmos soll ein räumliches und dynamisches Klangbild direkt aus dem TV liefern.

TiVo OS Benutzeroberfläche

Als Smart-TV-Plattform kommt TiVo OS zum Einsatz. Die Benutzeroberfläche bündelt Streaming-Dienste, lineares Fernsehen und Apps und lässt sich auch per Sprachsteuerung bedienen. Ergänzt wird das Angebot durch TiVo+, das zusätzliche kostenlose Inhalte bereitstellt.

Optisch setzt die JM6000 Serie auf ein schlankes Design mit zentralem Standfuß und Aluminium-Finish.

Preis-Übersicht:

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Sharp JM6000 (43-Zoll-Größe) für 549,00 Euro UVP

Sharp JM6000 (50-Zoll-Größe) für 749,00 Euro UVP

Sharp JM6000 (55-Zoll-Größe) für 849,00 Euro UVP

Sharp JM6000 (65-Zoll-Größe) für 949,00 Euro UVP

Anschlüsse JM6000

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