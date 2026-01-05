TEST: DALI RUBIKORE 2 - die perfekte Mischung aus kompakter Größe und hervorragendem Klang ?

Die dänischen Lautsprecher-Spezialisten von DALI präsentierten auf der High-End 2024 in München erstmals die neue Lautsprecherserie RUBIKORE. Die Modelle der Baureihe sind vom Flaggschiff-Lautsprecher KORE inspiriert und und verwenden verschiedene innovative Technologien des Topmodells. So zum Beispiel die Clarity Cone-Technologie, die neueste Variante von DALIs patentiertem SMC-Magnetmaterial und Continous Flare-Bassreflexöffnungen.

Die Lautsprecher-Serie besteht aus den beiden Standlautsprecher Modellen RUBIKORE 6 und 8, dem On-Wall Speaker RUBIKORE On-Wall, dem multifunktional einsetzbaren RUBIKORE Cinema sowie aus dem Regallautsprecher RUBIKORE 2, den wir uns diesem Review genauer ansehen möchten.

Bei der RUBIKORE 2 handelt es sich um einen kompakten Regallautsprecher, der nach dem 2-Wege Bassreflex-Prinzip arbeitet. Für einen Paarpreis von 2.598 EUR sind die Schallwandler im Handel erhältlich, und zwar in den Farbvarianten Schwarz-Hochglanz, Weiß-Hochglanz, Walnuss-Natur Furnier sowie Maroon-Hochglanz. Letzteres Oberflächenfinish tragen unsere Testmuster.

Wer sich noch schnell entscheidet, der erhält beim Kauf von RUBIKORE-Lautsprechern noch bis zum 31. Januar 2026 den DALI iO-6 Kopfhörer GRATIS dazu. Um den Kopfhörer zu erhalten, müssen die Lautsprecher (inklusive der Rechnung) auf der DALI Aktionsseite registriert werden. Es sollte mit einer Bearbeitungs- und Versandzeit von bis zu 14 Tagen nach der Registrierung gerechnet werden.

Gruppenbild ohne Lautsprecherabdeckungen

In der RUBIKORE Serie sieht DALI nicht nur hochwertige Lautsprecher, sondern auch ein Zeugnis für die traditionsreiche Schreiner- und Tischlerkunst Dänemarks. Die mit Sorgfalt zusammengesetzten und mit höchstmöglicher Präzision gefertigten Gehäuse sind umfassend versteift und bieten somit hervorragende Voraussetzungen für den Einbau der Treibereinheiten. Alle Lautsprecher der RUBIKORE Serie werden in Dänemark gefertigt und montiert. Dabei achtet man auch auf Nachhaltigkeit und setzt auf lokale Komponentenlieferanten, mit denen man bereits lange zusammenarbeitet.

Im Detail: Das Maroon-Oberflächenfinish in Hochglanz

Blick auf die tadellose Detailverarbeitung

Durch die kompakten Abmessungen von 350 mm Höhe, 195 mm Breite und 335 mm Tiefe finden die Lautsprecher problemlos Platz auf/in einem Regal oder Sideboard, können aber auch mit den optional erhältlichen Lautsprecherstativen gekonnt in Szene gesetzt werden.

Detailansicht der Lautsprecherabdeckung

Unser Paar RUBIKORE 2 verfügt über Lautsprecherabdeckungen, die mit einem schwarz/grauen Akustikstoff - im Firmen-Jargon "Shadow Black" genannt - bezogen sind. Das Akustikgewebe ist auf einem Kunststoffgeflecht in Wabenform sehr sauber und fest aufgebracht, so wie wir es von DALI kennen und schätzen. Befestigt werden die Abdeckungen nicht mit Magneten, sondern mit Passstiften, die geschickt ins Umfeld der Treibereinheiten integriert wurden. Unschöne Löcher in der Schallwand sind somit nicht vorhanden. Durch diese Konstruktion halten die Gitter im übrigen deutlich besser als viele magnetische Alternativen. Ingesamt sorgen drei dieser Kunststoffstifte für einen festen Halt und auf der Ober- sowie Unterseite befinden sich Gummipuffer, die unschöne Kratzer verhindern sollen.

Die Rückansicht der Lautsprecherabdeckungen

Einer der Passstifte sowie die dazugehörigen Gummipuffer

In der Detailansicht: Eines der Haltelöcher im Tiefmitteltöner

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, setzen die RUBIKORE Schallwandler auf zahlreiche Technologien der KORE, dem derzeitigen Topmodell der Dänen. Zentrales Element sind hierbei die Clarity Cone-Technologie-Bass-/Mittelton-Treiber-Membranen, die eine überdurchschnittliche Klarheit in den Mitten ohne jegliche Verfärbung realisieren sollen. Der Tief/Mitteltöner ist mit einer Papier- und Holzfasermembranen versehen, ein bewährtes und anerkannt gutes Material, das typisch für Chassis aus dem Hause DALI ist. Durch die Verwendung dieser Membrane wird nicht nur eine absolut stimmige Gesamtdarstellung erzielt, sondern auch eine hervorragende Dynamik.

Ergänzt wird dies durch die SMC-Antriebssysteme für minimale Verzerrungen und hohe Effizienz. Die Frequenzweiche ist zudem mit hochwertigen Mundorf-Kondensatoren ausgestattet.

Der sehr kompakte Regallautsprecher setzt auf einen normalen Kalottenhochtöner und nicht aufs das Hybrid-Hochtonmodul, das in größeren Modellen der Serie verwendet wird. Im sogenannten Low-Loss Dome Hochtöner wird zum Erreichen des Ziels maximaler Auflösung kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet.

Der Frequenzgang wird vom Hersteller mit 50 Hz bis 26 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 87 dB und die Nennimpedanz bei 4 Ohm. Der maximale Schalldruck kommt auf 107 dB und die empfohlene Verstärkerleistung liegt laut DALI zwischen 40 bis 150 Watt.

Der Hochtöner in der Detailansicht

Der 6,5 Zoll große SMC Clarity Cone Tief-/Mitteltöner im Detail

Plakette auf der Schallwand der RUBIKORE 2

Die Rückseite der RUBIKORE 2

Wenden wir uns nun der Rückseite der dänischen Schallwandler zu. Erfreulicherweise verfügt die Rückpartie der Lautsprecher über das gleiche hochwertige Oberflächenfinish wie die Frontpartie sowie die Seitenwangen. In die gewölbte Rückseite ist im oberen Teil das dazugehörige Bassreflexrohr eingesetzt, das aus schwarz-matten Kunststoff besteht.

Das Bassreflexrohr aus der Nähe betrachtet

Die hochwertigen Lautsprecherterminals im Detail

Im unteren Teil der RUBIKORE 2 befinden sich die hochwertigen Anschlussterminals. Die acrylummantelten und vergoldeten Lautsprecherkabel-Anschlussterminals nehmen sowohl eine herkömmliche Kabelverbindung als auch Bananenstecker auf.

