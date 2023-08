TEST: Dali Phantom S-280 - der größte und klangstärkste Einbaulautsprecher der Dänen

Das Marktsegment der Einbaulautsprecher wächst in Deutschland - wer ein neues Haus plant oder renoviert, kommt verstärkt auf den Gedanken, sich ein Lautsprechersystem beinahe unsichtbar in die Wände zu integrieren. Und das ist durchaus verlockend, man spart Platz, die Boxen stören optisch nicht, und Kabel liegen auch nicht sichtbar herum. Also nur Vorteile, aber wie steht es um den Klang? Wer lediglich Einbaulautsorecher aus Bars, Restaurants oder auch Konferenzräumen kennt, wird den Mund verziehen. Denn das, was dort in der Wand verbaut ist, hat mit highfidelem Klang so wenig zu tun wie ein Traktor mit einer Sänfte.

Doch wer sich informiert, welche Firmen Einbaulautsprecher in Deutschland anbieten, der wird beinahe zwangsläufig auch bei den dänischen Sound-Spezialisten von Dali landen. Dort gibt es unter dem Oberbegriff "Phantom" eine Vielzahl an Modellen für nahezu jeden Einsatzzweck. Die kompakten, runden Modelle, die viele mit einem Einbaulautsprecher verbinden, finden sich natürlich auch, aber ebenso echte Klang-Riesen wie der Phantom S-280. Das absolute Spitzenmodell kommt auf 4.999 EUR/Stück, sodass hier beim Kaufpreis ersteinmal "Schluss mit Schlank" ist.

Doch dafür gibt es auch Abmessungen und Technik, die man ohne Übertreibung als imposant bezeichnen kann. Der 1,53 m hohe, 53 cm breite, jedoch lediglich 10 cm flache Schallwandler sorgt mit einem um 90 Grad drehbaren Hybridhochtöner für eine Kombination aus Auflösungsvermögen und Flexbilität. Sowohl die Kalotte als auch das Bändchen arbeiten in ihren Übertragungsbereichen komplett linear.

Hybrid-Hochtonmodul

Das Hybrid-Hochtonmodul ermöglicht durch die außergewöhnlich gleichmäßige sowie breite horizontale Abstrahlung ein homogenes und zugleich detailreiches Klangbild. Auch die Montageplatte fürs Hochtonmodul optimierte man in Dänemark im Hinblick auf eine perfekte horizontale Abstrahlung. Die Resonanzfrequenz lieft außergewöhnlich tief. Eine exzellente maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Reserven für einen hohen Schalldruck in Verbindung mit hohen Ausrenkungen stellen beim Kalottenhochtöner sicher, dass man den Phantom S-280 auch bei hoher Lautstärke im großen Hörraum bedenkenlos einsetzen kann, und der Hochtonbereich bleibt stets souverän.

Das Dali-Bändchen erweist sich als optimal geeignet in Bezug auf die horizontale Abstrahlung hoher Frequenzen, bietet dank ultrageringem Gewicht eine überragende Impulstreue und fungiert somit als perfekter Partner für die oberhalb von 2 kHz einsetzende Hochtonkalotte.

Tiefmitteltöner

Im Detail

Solide befestigt

Passivmembran

Mit breiter Sicke

Präzise in die Schallwand eingefügt

Ein Team aus 200 mm großen Tiefmitteltönern und zwei zusätzliche 250 mm große Passivmembranen ermöglichen eine exzellente Präsentation des Tief- und Mitteltonbereiches sicher. Natürlich offeriert das Chassis auch eine detailreiche und ausgewogene Mitteltonwiedergabe. Um eine bestmögliche Basswiedergabe mit dem Phantom S-280 zu ermöglichen, baut Dali zusätzlich noch zwei 250 mm große Passivradiatoren ein, die auf der Passivmembran des firmeneigenen High-End-Subwoofers SUB P-10 DSS aufbauen.

Schallwand mit Rahmen

Hochtonmodul zwischen den Tiefmitteltönern

Oberer Bereich

Die Schallwände besitzen einen Aluminiumrahmen, der in die Einbauöffnungen eingesetzt wird und einen eleganten, nahezu bündigen Übergang zwischen den Lautsprechern und der Wand ermöglicht. Die flachen Abdeckungen werden mit unsichtbaren Magneten fixiert. Die rückwärtige Gehäusekammer verfügt über einen soliden MDF-Rahmen, an dem die Montagehalterungen sowie die Anschlussbuchsen fürs Lautsprecherkabel angebracht sind.

Auch die Rückseite des Gehäuses wird aus einer MDF-Platte gefertigt, die zudem mit einer hochwertigen Vinylfolie bezogen ist. Die Lautsprecherchassis sind in einer schwarz gestrichenen MDF-Schallwand unterbracht. Dank dezenter weißer Abdeckungen sieht man praktisch nichts.

Der S-280 stellt bei +/- 3db Frequenzen zwischen 48 Hz und 25 kHz dar. Die Empfindlichkeit wird mit 89 dB an (2,83V/1m) angegeben. Üppig fallen die 112 dB maximaler Schalldruck aus. Verstärker mit einer Leistung von 40 bis 400 Watt pro Kanal sind geeignet, um zusammen mit dem Phantom S-280 Einbaulautsprecher betrieben zu werden. Die Nennimpedanz beträgt 6 Ohm.

Nun stellen wir die Zuspieler vor.

