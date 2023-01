TEST: Bildstarker Panasonic LCD 4K-Fernseher TX-55LXW834 mit Android TV, Dolby Vision & HDR10+

Der Panasonic LXW834 ist ein besonders interessanter LCD-Fernseher im Sortiment des Herstellers. Im Gegensatz zu den meisten anderen Premium-Geräten des Herstellers, die mit dem von Panasonic eigens entwickelten Betriebssystem "My Home Screen" ausgestattet sind, fährt der TX-55LXW834 unter Google-Flagge und läuft mit Android TV. Das bringt im multimedialen Bereich durchaus ein paar Vorteile mit, ermöglicht nahtloses Chromecast-Streaming, Google Assistant-Steuerung und die Nutzung praktisch aller relevanten Streamingdienste. Gut, die soeben genannte Sprachsteuerung bieten auch andere Panasonic-Geräte. Doch wenn der LXW834 im Grunde ein Panasonic-Fernseher bleibt und mit dem ThirdParty-Betriebssystem einige zusätzliche Funktionen mitbringt, dann wäre das in unseren Augen alles andere als verkehrt.

Doch Grundlegendes zuerst. Die Panasonic LXW834 Serie ist von 43" bis 75" erhältlich, also recht breit aufgestellt. Zu beachten ist hier, dass bei den kleineren Diagonalen 43" und 50" das Bright Panel Plus und bei den Größen 55", 65" und 75" das optimierte HDR Cinema Display zum Einsatz kommt. In unserem 55-Zöller steckt ebendieses und ist durchaus als hochwertig einzustufen. Im LCD-Bereich rangiert bei Panasonic lediglich die Ausbaustufe "HDR Cinema Display Pro" darüber, und die ist dem Topmodel LXW944 vorbehalten. Für die Bildsignalverarbeitung sorgt eine etwas vereinfachte Variante des HCX Processor Pro AI, nämlich der HCX Processor. Der Nomenklatur einfach zu entnehmen ist, dass der Chip im LXW834 ohne künstliche Intelligenz schaltet und waltet. Die Stärken der Core LED-Serien sieht Panasonic insbesondere beim visuellen Entertainmentgenuss bei Tageslicht, die Helligkeit des Panels wird je nach Situation der Umgebungsbeleuchtung angepasst.

Panasonic TX-55LXW834

Was steckt sonst im Panasonic Android TV? Natürlich 4K Ultra HD-Auflösung und das Multi HDR-Format. Dieses sorgt für optimale Performance, unabhängig des HDR-Formates: Sowohl HLG und HDR10, als auch Dolby Vision und das aktuelle HDR10+ Adaptive-Format werden unterstützt. Ein spezieller Game-Modus ist integriert, um die Eingabeverzögerung zu reduzieren und ein überarbeitetes Surround-Sound-System mit Dolby Atmos soll solide Klangleistung bereitstellen. Der Preis des Panasonic TX-55LXW834 liegt bei 1.099 Euro (UVP).

Verarbeitung

Rückseite

Seitenansicht

Anzeige

Unterer Bereich seitlich

Metalloberfläche

Das 55"-Modell der LXW834 Serie ist ziemlich genau 124 cm breit und weist eine Höhe von 79 cm auf. Die Tiefe liegt bei knapp 27 cm und das Gewicht gibt Panasonic mit 16 kg an. Der Aufbau gestaltet sich also als nicht allzu schwierig. Das Sideboard darf allerdings nicht zu schmal ausfallen, denn die beiden Standfüße sind im äußeren Bereich im Abstand von knapp 108 cm angebracht.

Bereich vorne links

vorne rechts

Rahmen vorne links oben

Anzeige



Panasonic-Logo und Kunststoffleiste in geschliffenem Alu-Look

Die Verarbeitungsqualität des Panasonic Android TVs ist insgesamt nicht zu beanstanden und der Preiskategorie entsprechend. Die soliden Standfüße aus Metall sind mit insgesamt vier Schrauben schnell montiert und optisch wirkt der Fernseher durchaus ansprechend. Die untere Leiste besteht zwar aus Kunststoff, wirkt aber im geschliffenen Alu-Look schick und fasst sich auch angenehm an. Der Rahmen aus schwarzem Plastik um das Panel wirkt ein wenig einfach, das Spaltmaß ist aber vertretbar und recht gleichmäßig. Die Rückseite ist grundsätzlich aus Metall mit aufgesetztem unteren Bereich, der aus Kunststoff besteht und essentielle Elektronikkomponenten sowie das Lautsprechersystem beherbergt. Ein Kabelmanagement für Stromzufuhr oder Anschluss-Sektion gibt es allerdings nicht. Die Bautiefe ist mit 3,5 cm an der dünnsten Stelle gut für einen LCD-Fernseher, die unteren zwei Drittel sind ein wenig ausladender. Der LXW834 kommt klassisch daher, steht absolut solide fügt sich dezent in nahezu jede Wohnumgebung ein. Wer auf einen sauberen Look wert legt, sollte den TV nicht unbedingt mittig im Raum platzieren, da es keine Möglichkeiten ab Werk gibt, die Kabel zu kaschieren.

Anschlüsse

Linker Bereich der Rückseite

Anschlüsse

Anzeige



Drei HDMI-Anschlüsse sind im LXW834 integriert. Wer hier allerdings auf HDMI 2.1 inklusive VRR und 120 Hz Bildwiederholrate hofft, wird leider enttäuscht. Gaming-Enthusiasten müssen für die Premium-Features inklusive z.B. AMD FreeSync etwas tiefer in die Tasche greifen, der LXW944 beispielsweise bringt schon ein 120-Hz-Panel und HDMI 2.1 mit. Mit HCDP 2.3 sind die HDMI-Slots aber kompatibel und an Eingang 2 wird der Audio Return Channel unterstützt. Auto Low Latency Mode-Support gibt es an allen drei Schnittstellen. Zusätzlich finden wir einen analogen Videoeingang, einen optischen Digitalausgang sowie einen Kopfhörerausgang. Dazu zwei USB-Slots in der Version 2.0, unter anderem für den Anschluss einer USB-Festplatte für Aufnahmen sowie einen Ethernet-Slot. Neben der kabelgebundenen Verbindung kann man den TV auch drahtlos über WLAN einbinden. Für den Empfang von TV-Signalen stecken im Panasonic TV Eingänge für DVB-T(2), DVB-S2 und DVB-C. Es handelt sich um einen einfachen Tuner, paralelle Aufnahmen, während man ein anderes Programm ansieht, sind somit mit dem Android TV nicht möglich. Das Aufnehmen an sich ist aber in Kombination mit einer USB-HDD ebenso komfortabel möglich wie mit anderen Panasonic TVs.

Android TV - Menü

Einrichtungsassistent

Fernbedienung per Bluetooth koppeln

Der TV kann auch über das Smartphone eingerichtet werden

Anmeldung bei Google

Bei Anfragen alle Apps durchsuchen?

Kurze Erläuterung der Vorteile von Android TV

Google Play Store

Verwendung von Google Assistant

Chromecast Built-In

Sendersuchlauf durchführen

Software-Update verfügbar

Für Anwender, denen das Android TV-Betriebssystem bereits bekannt ist, gibt es hier keine Überraschungen. Und auch diejenigen, die bisher nur mit Panasonics eigenem My Home Screen oder anderen proprietären Betriebssystemen zu tun hatten, kommen mit dem LXW834 schnell zurecht. Wie üblich gibt es einen Einrichtungsassistenten, der sich mithilfe einiger Eingaben um die Netzwerkverbindung, den Sendersuchlauf des gewünschten Empfangssignals und die allgemeinen ersten Einstellungen kümmert. Im ersten Schritt koppelt man die Fernbedienung mit dem TV via Bluetooth, so ist auch ohne direkten Sichtkontakt eine zuverlässige Bedienung möglich. Wer möchte, kann den Fernseher auch über die Smartphone App von Google einrichten, aber am TV geht es nahezu ebenso flink. Mit kurzen Texten erläutert der Fernseher noch, wie man die Vorteile von Android TV OS inklusive Google Play Store, Chromecast und Google Assistant nutzen kann und dann ist man auch schon fast mit der Erstinstallation fertig. Ob und welche Rechte man dem Betriebssystem einräumt, ist jedem selbst überlassen. Praktisch ist z.B. die Dienstübergreifende Suchfunktion, mit der der TV bei Programmanfragen gleich mehrere VoD-Dienste auf den gewünschten Inhalt hin überprüfen kann. Der LXW834 reagiert während der Einrichtung stets zügig auf Befehle, Denkpausen gibt es hier keine. Etwas langwierig gestaltete sich allerdings der automatische Sendersuchlauf, der bei Kabel-TV bis zu zehn Minuten in Anspruch nahm.

Home Screen

Apps

Nach der Einrichtung zeigt der TV noch an, dass ein Software-Update verfügbar ist, welches wir wiederum binnen ca. 10 Minuten aufgespielt haben. Der LXW834 bietet sämtliche Features, die man von Geräten mit Android-Betriebssystem kennt. Die relevanten Streamingdienste sind allesamt an Bord, auch wenn Sky-Fans auf WOW verzichten müssen, und auch die neue Paramount+ App ist verfügbar. Die Geschwindigkeit, mit der der Panasonic TV auf Eingabebefehle reagiert, ist etwas geringer als bei Premium-Modellen mit Panasonic My Home Screen. Wirklich Geduld aufbringen muss man aber nur kurz nach Systemstart. Sobald sich der Fernseher "warmgelaufen" hat, reagiert er recht zügig und öffnet auch das Home-Fenster bzw. die App-Übersicht ohne lange Wartezeit. Zusätzlich zu den vorinstallierten Apps gibt es im Google Play Store eine große Auswahl und im Bereich "Discover" gibt der TV personalisierte Empfehlungen von Streamingdiensten auf Basis der eigenen Interessen.

"my Home Screen"

Etwas Panasonic DNA hat man dem Android TV noch mit "mein Startbildschirm" aufgesetzt. Hier öffnet sich bei Anwahl eine Leiste im unteren Bereich, wie man es von My Home Screen kennt. Der eigentliche Bildinhalt wird weiterhin angezeigt und man kann in der Leiste direkt auf Apps und Einstellungen zugreifen. Die Icons können auch in der Reihenfolge verschoben oder ganz ausgeblendet werden.

Einstellungen

Bildeinstellungen

Farbtemperatur

Bildoptimierer

Clear Motion Bewegungskompensation

Weitere Einstellungen

Weißabgleich und Farbabgleich möglich

Detailliert möglich in 10 IRE-Abständen

Farbabgleich für Primär-

und Sekundärfarben

Allgemeine Einstellungen

In den Einstellungsmenü findet man sich ebenfalls schnell zurecht und der LXW834 reagiert stets zuverlässig und schnell. Zahlreiche Bildeinstellungen sind vorhanden, selbst ein detaillierter Weißabgleich und Farbabgleich sind möglich.

Mit knapp 24 cm Länge ist die TV-Remote ein ganz schöner Brocken. Sie liegt aber gut in der Hand und wiegt im Kunststoffgehäuse lediglich ein paar wenige Gramm. Aufgrund der Größe ist es schwierig, alle Tasten mit nur einer Hand zu erreichen. Der guten Griffigkeit zum Dank, kann man aber recht gut ohne Zuhilfenahme der zweiten Hand von unten nach oben und von oben nach unten "rangieren". Die Tasten sind zudem gummiert und geben gutes Feedback, das Navigationskreuz sogar mit einem satten, hörbaren Klick. Eine Beleuchtung gibt es nicht, wird aber in der Preisklasse auch nicht zwingend erwartet. Die Fernbedienung wird mit 2x AAA betrieben. Praktisch sind die großen Direkttasten für verschiedene VoD-Anbieter inklusive Netflix, prime video, Disney+ und Rakuten TV. Auf die My App-Taste lässt sich ein eigener Favorit legen, um auch diesen Dienst dann mit nur einem Klick erreichen zu können.

Bild

Eine ganze Palette an Bildmodi stecken natürlich im TX-55LXW834. Hier finden sich Dynamic, Normal, Kino, True Cinema, Sport Game und auch der beliebte Filmmaker Mode, der direkt alle dynamischen Bildoptimierer deaktiviert und Filme und Serien in der Art und Weise darstellen soll, wie vom Regisseur und Produzenten erdacht. Aufpassen muss hier nur derjenige, der gerne die Zwischenbildberechnung für eine flüssigere Bilddarstellung verwendet. Diese kann man zwar problemlos manuell hinzuschalten, grundsätzlich wird sie aber in diesem Preset deaktiviert. Darüber hinaus gibt es, sofern Dolby Vision-Inhalte zugespielt werden, die drei Presets Dolby Vision Vivid/Bright/Dark. Je nach Umgebungslicht wählt man hier das passende aus. Vivid ist für stark erleuchtete Umgebungen bei Tageslicht, z.B. Wohnzimmer mit großen Fensterfronten. Der Modus Bright ist ebenfalls für helle Umgebungen gedacht, die allerdings nicht ganz so ausgetrahlt sind. Der Dark-Modus eignet sich für dunkle Räume ohne externe Lichtquellen. Auf die isf-Modi, die man sonst häufig bei Panasonic Premium-Modellen trifft, muss man im LXW834 verzichten und auch das Calman-Ready-Zertifikat bleibt außen vor.

Wir starten das Testprozedere für unsere Bildeindrücke mit der konventionellen Blu-ray von Skyfall in 1080p-Auflösung. Die beiden Bildfelder Kino und True Cinema bieten auf den ersten Blick eine ausgewogene Farbbalance und einen natürlichen Bildeindruck im größtenteils abgedunkelten Raum. Wir entscheiden uns dennoch für den Filmmaker Mode, der sich um die Deaktivierung sämtlicher dynamischen Bildoptimierer kümmert und auch die Zwischenbildberechnung ausschaltet. Die ersten Szenen im dunklen Korridor und dem Appartement mit geschlossenen Jalousien sind für LCD-Fernseher grundsätzlich eine Herausforderung und man darf vom TX-55LXW834, der zu Marktpreisen von unter 1.000 Euro zu haben ist, keine OLED-Performance erwarten. Der Schwarzwert ist aber für die Technologie mit Hintergrundbeleuchtung aber durchaus solide und der LXW834 schafft es, ein dynamisches Bild mit gutem Kontrast abzubilden. Alles wirkt nicht ganz so plastisch, bis in die tieferen Ebenen gestaffelt, setzt man es in den Vergleich mit teureren Geräten, insbesondere wenn man Fernseher mit Mini LED-Technik betrachtet, aber das Schwarz kann sich sehen lassen und die Homogenität der Ausleuchtung haben die japanischen Entwickler zweifellos sehr gut hinbekommen. Die Ecken wirken zwar leicht erhellt, was sich auch ein wenig auf die schwarzen Balken der 2.4:1-Darstellung des Kinofilmes auswirkt, eklatante Hot Spots gibt es aber nicht und gesamtheitlich betrachtet erscheint das Bild ausgewogen und recht natürlich. Erstaunlich gut wirkt die Farbwiedergabe beim Blu-ray Bild. Satt und kräftig, aber nicht zu extrem, sondern angenehm authentisch wirkt die Farbgebung in den bunten Gassen Istanbuls. Hier sprechen wir dem LXW834 bezogen auf die Preisklasse sogar eine überdurchschnittlich gute Performance mit breitem Spektrum zu. Allerdings muss man darauf achten, dass man nicht allzu weit links oder rechts vom Bildschirm sitzt. Der Blickwinkel ist solide, aber je weiter man sich vom Sweet Spot entfernt, desto weniger dynamisch wirken die Farben, erhalten einen unnatürlichen Farbstich und der gesamte Bildeindruck erscheint flacher. Das Scaling gefällt mit hoher Detailschärfe und klaren Kanten, etwas Bildrauschen können wir beobachten. Die 24p-Darstellung meistert der LXW834 sehr gut. Kameraschwenks und Kamerafahrten wirken geschmeidig und zeigen nur selten geringfügiges Ruckeln. Bei schnellen Bewegungen der Protagonisten kann man bei genauem Hinsehen schon immer mal wieder leichtes Ruckeln erkennen, insgesamt wirkt das Bild aber nicht unruhig oder instabil. Das gilt erfreulicherweise auch für die Verfolgungsjagd im Auto und darauffolgend auf den Motorrädern über den Dächern der Stadt. Dort schlägt er sich sogar außerordentlich gut und zeigt ohne Zwischenbildberechnung ein bewegungsscharfes, gleichmäßiges Bild.

Mit "Mord im Orient-Express" wechseln wir auf eine UHD Blu-ray mit HDR-Bild in Ultra HD-Auflösung und hier zeigt sich direkt, dass es sich beim Panasonic LXW834 um einen Mittelklasse-Fernseher mit hoher Helligkeitsperformance handelt. Wie erwähnt ist, bedingt durch die Technologie, der Schwarzwert nicht optimal, dank der im Preisbereich sehr guten Helligkeit erzielt der Panasonic TV aber durchaus ansprechende Kontrastwerte und so ein plastisches, dynamisch wirkendes Bild mit beeindruckender Tiefe. Die HDR-Peaks kommen gut heraus und wirken im abgedunkelten Raum besonders gut, allerdings verhilft die hohe Helligkeit auch für ein attraktives HDR-Bild bei etwas hellerer Umgebung. Der erweiterte Farbraum wirkt hier ebenfalls sehr natürlich und dynamisch. Premium-OLEDs aus dem Hause Panasonic kitzeln zwar hier noch ein etwas breiteres Spektrum heraus und bieten absolut saubere Übergänge, grundsätzlich wird man aber selbst als anspruchsvoller Filmenthusiast in diesem Bereich nicht übermäßig viel vermissen - nur wie gesagt, der Blickwinkel sollte berücksichtigt werden. Etwas auffälliger ist hier das leichte Ruckeln bei Kamerafahrten während der nativen 24p-Darstellung. Die ohnehin schwierige Szene, als die Kamera im ersten Kapitel von der Sonne hinab auf die Klagemauer schwenkt, ist für den LXW834 nicht einfach. Grundsätzlich wird man in der kurzen Sequenz nicht aus der Immersion gerissen. Aber wer aufpasst, erkennt an den Fugen der Mauer leichtes Zittern und einen insgesamt geringfügig ruckelnden Schwenk nach unten. Die Objektkanten der zahlreichen Pilger, die wie Ameisen hin- und herwuseln, stellt der Fernseher weitgehend stabil und ohne eklatante Fehler dar.

Wir schalten die Zwischenbildberechnung hinzu und beobachten die Auswirkungen. Gut, die Schwenks im ersten Kapitel wirken definitiv etwas gleichmäßiger und das leichte Zittern an den Fugen der Klagemauer bleibt nahezu gänzlich aus. Völlig ruckelfrei ist die Darstellung allerdings immer noch nicht. Ein Schärfeverlust ist allerdings nicht wirklich festzustellen. Auch als der kleine Junge die gekochten Eier mit schnellen Schritten zum Meisterdetektiv bringt, bleiben die Kanten scharf und der Bildeindruck angenehm stabil. Für Fans einer absolut stabilen Bewegungswiedergabe ohne jegliches Zittern greift die Zwischenbildberechnung hier nicht stark genug ein. Das hat allerdings auch den Vorteil, dass der Film-Look quasi vollkommen erhalten bleibt. Der typische Seifenoper-Eindruck bleibt aus und wir können weiterhin einen authentischen und angenehmen Bildeindruck attestieren. Auch Artefakte bleiben selten. Wer genau hinsieht, kann aber z.B. bei den Konturen der Personen im Hintergrund - als der kleine Junge in Windeseile vorbeiläuft, leichtes Ghosting erkennen. Der Einfluss von Clear Motion ist also nicht eklatant, sowohl was das Positive, als auch was das Negative anbelangt. Detaillierte Einstellungen, wie z.B. die Justierung der Intensität der optimierten Bewegungswiedergabe, bringt der Panasonic Android TV nicht mit, Clear Motion lässt sich hier lediglich ein- oder ausschalten. So gesehen sagt uns die Darstellung mit Zwischenbildberechnung hier sogar zu, da der typische Filmeindruck erhalten bleibt, sich kaum Artefakte ausprägen und sogar leichte Vorteile bei der Bewegungsdarstellung erkennbar sind.

Bei Live TV macht der Panasonic LXW834 einen besonders guten Eindruck und gefällt mit den positiven Eigenschaften, die wir bereits bei der Filmwiedergabe beobachten konnten. Mit gutem Kontrast und somit auch solider Bildstaffelung realisiert der Panasonic Fernseher einen plastischen räumlichen Eindruck und wirkt alles andere als langweilig. Die Farbgebung gefällt mit sehr guter Dynamik und überzeugt auch hier, bei den öffentlich-rechtlichen, mit hoher Natürlichkeit. Bewegungen verlaufen bei der 50 Hz-Darstellung zwar nicht ganz so flüssig wie bei teureren Modellen mit 100Hz-Panel, allerdings muss man schon genau hinsehen, dass einem das leichte Ruckeln auffällt. Die Detaillierung und Kantenschärfe kann sich für einen Fernseher mit 4K-Auflösung definitiv sehen lassen, das Upscaling macht hier eine ebenso gute Figur wie bei sehr gutem FullHD-Material von Blu-ray Disc. Feine charakteristische Eigenschaften in Gesichtern oder auch einzelne Details an der Kleidung von Protagonisten arbeitet der Fernseher gut heraus. Leichtes Bildrauschen kann man hier und da erkennen, solange es sich um hochwertig produziertes Material handelt, fällt aber auch das während der Wiedergabe nur geschulten Augen auf. Das Umschalten beim Kabelempfang erfolgt erfreulicherweise flink und dauert ca. eine Sekunde.

Klang

Toneinstellungen

Presets

Das "Surround Sound"-System im Panasonic LXW834 arbeitet mit 20 Watt Gesamtausgangsleistung und kann Dolby Atmos-Signale verarbeiten. Im täglichen Gebrauch liefert es eine grundsolide Performance mit sehr guter Sprach- und Dialogverständlichkeit, ausreichend Pegel für mittelgroße Wohnzimmer und gute Räumlichkeit. Mit den unterschiedlichen Klangmodi Benutzer, Standard, Hell, Sport, Kino, Musik und Nachrichten kann man die Akustik noch etwas personalisieren. Für immersiven Surround-Genuss reicht es zweifellos nicht aus. Sicher, es kommt immer auf den eigenen Anspruch an. Wer nur gelegentlich mal ein Action-Spektakel genießt, kann damit glücklich werden. Anwender, die etwas mehr Tiefgang, Substanz und Atmosphäre wünschen, orientieren sich im Zubehör-Bereich. Für den Anschluss einer Soundbar steht ein HDMI eARC-Anschluss zur Verfügung, auch ein optischer Digitalausgang ist integriert. Zusätzlich stehen ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung und auch über Bluetooth sendet der TV auf Wunsch das Tonsignal.

Konkurrenzvergleich

LG 50QNED819QA

Der QNED819QA von LG ist auch in 55" günstiger zu haben als der Panasonic LXW834. Er kombiniert LGs NanoCell mit Quantum Dot-Technologie, bietet aber grundsätzlich wie der Vertreter aus Japan konventionelle LCD-Hintergrundbeleuchtung. Beide Komponenten bieten für die Gerätekategorie ein erstaunlich kontrastreiches und natürliches Bild. Der LXW834 besticht mit einer sehr ausgewogenen, farbtreuen Gesamtdarstellung, während der LG TV mit einer feineren Ansteuerung der LED-Beleuchtung auftrumpft. Bei beiden Fernsehern darf man sich nicht allzu sehr vom Sweet Spot entfernen, um die Blickwinkelstabilität ist es nicht perfekt bestellt. Im Gegensatz zum Android TV setzt der QNED819QA auf webOS 22. Ebenfalls flexibel ausgestattet gönnt sich der LG die eine oder andere Sekunde mehr beim Öffnen von Apps und VoD-Diensten. Bei der Bewegungswiedergabe bieten beide eine solide, aber keine perfekte Leistung. Der LG TV bringt aber einen größeren Funktionsumfang bei der Zwischenbildberechnung mit, so dass sich der Anwender hier zwischen starkem und geringem Einfluss auf das Bildgeschehen entscheiden kann, während der Panasonic lediglich eine Deaktivierung bzw. Aktivierung zulässt. Ein klarer Gewinner lässt sich hier schwer ausmachen, beide Komponenten bieten Vor- und Nachteile, für den LG spricht zweifellos der günstigere Preis.

Samsung QN90B

Schwer macht es dem Panasonic TV auch ein 2022er Modell von Samsung, denn die 55-Zoll-Variante dieses QLED-Fernsehers, der unterhalb des Premium-Modells QN95B rangiert, ist inzwischen zu Marktpreisen erhältlich, die nicht allzu weit vom LXW834 entfernt liegen. Und es handelt sich hier um einen Fernseher, der bereits mit der Quantum Mini LED-Technologie ausgestattet ist. Diese weist zwar ebenfalls noch ein paar visuelle Nachteile auf, übertrifft bei Schwarzwert und Kontrast die konventionelle LED-Hintergrundbeleuchtung bei weitem. Darüber hinaus muss sich der Panasonic TV zwar bezüglich seiner Leuchtkraft nicht verstecken, aber auch hier zeigt der QN90B mit Quantum Mini LED mit bis zu 2.000 Nit Maximalhelligkeit dem Android-Fernseher die Rücklichter. Das Tizen Betriebssystem ist vielleicht nicht ganz so flott, was die Integration neuer Applikationen betrifft, wie Android TV OS, aber insgesamt ebenfalls ausgereifte Software und was die Reaktionsgeschwindigkeit anbelangt, gibt es dank starkem Prozessor im Samsung TV nichts zu beanstanden. Beim Gaming ist man mit den vier HDMI 2.1-Anschlüssen des Samsungs besser bedient. Aber auch der Panasonic-Fernseher bietet Vorzüge gegenüber dem Samsung TV, der natürlich kein Dolby Vision unterstützt. Der LXW834 hat hier quasi alles an Bord, auch HDR10+ Adaptive.

Fazit

Panasonic TX-55LXW834

Panasonic bietet mit dem TX-55LXW834 einen hochwertigen LCD-Fernseher mit tadellos integriertem Android TV Betriebssystem an. Dieses kann aufgrund seiner Vielseitigkeit mit nahezu lückenlosem App-Support, integrierter Chromecast- und Google Assistant-Funktion überzeugen. Kurze Zeit nach dem Bootvorgang ist auch die Reaktionszeit nicht zu beanstanden und der TV setzt eingehende Befehle flink um. Etwas Panasonic-DNA hat man ihm in diesem Bereich dennoch verpasst und die praktische "My Home Screen"-Leiste würden wir nur ungern vermissen. Für einen konventionellen LCD-Fernseher ist er nicht unbedingt günstig, punktet aber dafür auch mit Panasonic-Genen bei der Bildqualität. Sicher muss man mit den Einschränkungen der LCD-Technologie leben, die Farbgebung, Kanten- und Detailschärfe und die hohe Helligkeit sorgen aber für ein dynamisches und natürliches Bild, das im Alltag auch anspruchsvollere Anwender zufriedenstellt. Das ausgewogene, sauber abgestimmte Bild liefert einen grundsoliden Schwarzwert und guten Kontrast. Bei der Bewegungswiedergabe muss man den ein oder anderen Ruckler in Kauf nehmen. So ausgeprägt, dass es einen aus der Filmimmersion reißt, ist es aber keinesfalls. Die Bewegungskompensation greift dezent positiv ein und erhält erfreulicherweise den authentischen Film-Look bei. Der Tuner kann sich ebenfalls sehen lassen, ist aber - für Panasonic - einfacher ausgeführt als bei anderen Geräten aus gleichem Hause, parallele Aufnahmen sind hier nicht möglich. Gelegenheitszocker können ihre Konsole problemlos am LXW834 anschließen, für anspruchsvolle Gamer ist der TV, bedingt durch das Fehlen von HDMI 2.1-Features und 120Hz-Support nur bedingt geeignet. Die akustische Performance reicht für den täglichen Gebrauch aus, ist aber nicht überdurchschnittlich performant. Insgesamt ein visuell starker LCD-Fernseher mit flexiblem Android TV-Betriebssystem und keinen nennenswerten Schwächen. Aufpassen muss man noch bei der Größenauswahl, denn die Modelle unter 55 Zoll setzen auf ein anderes, etwas einfacheres Panel.

Bildstarker Panasonic TV mit sehr guter Farbgebung, flexiblem Android TV-Betriebssystem und wenigen Schwächen



Test: 20.01.2023

Test und Bilder: Philipp Kind

Datum: 20.01.2023

Tags: Fernseher