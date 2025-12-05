TEST: Aperion Audio Novus C6 LCR - universell einsetzbarer, flacher 2-Wege Lautsprecher

Als erster Lautsprecher-Direktvertrieb in den USA startete Aperion Audio im Jahre 1999 mit der Fertigung hochwertiger Hifi-Produkte. Von Beginn an folgte die Philiosophie einem einfachen Grundsatz: Hohes Investment in Forschung und Entwicklung sowie in die Produktkomponenten. Das organisatorisch schlanke Direktvertriebskonzept ermöglicht es, wie man es z.B. auch von Teufel oder Nubert kennt, Lautsprecher mit einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. In Deutschland wird die Marke von HiFi Pilot vertrieben.

Für einen ausführlichen Test haben wir die vielseitig einsetzbaren C6 LCR aus der NOVUS-Serie erhalten. Der Center- und Wandlautsprecher überzeugt durch seine enorme Flexibilität und durch ein durchdachtes technisches Konzept. Er kann sowohl als Center- als auch als Front- und Surroundlautsprecher eingesetzt werden. Sämtliche Effekte klingen aus jeder Richtung identisch und lassen den umgebenden Raum komplett verschwinden, verspricht der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Erhältlich sind die Aperion Audio Novus C6 LCR für einen Stückpreis von 449 EUR direkt und exklusiv im Onlineshop von HiFi-Pilot: Klick. Als Farbvarianten stehen Schwarz seidenmatt und Weiß seidenmatt zur Disposition. Letzteres Farbfinish tragen unsere Testmuster.

Der Frequenzgang der schlichten Lautsprecher wird mit 70 Hz bis 30 kHz angegeben (+-3dB) und der Wirkungsgrad beträgt 88 dB (2,83V/1 m).

Die NOVUS-Serie von Aperion Audio umfasst die beiden Standlautsprechermodelle T5 Tower und T6 Tower, den 2-Wege Decken- und Wandlautsprecher A5, die Regallautsprecher B5, den C5 Centerspeaker, die NSS Tripole, die S6 Surround-Lautsprecher sowie unsere vielseitig einsetzbaren C6 LCR Center- und Wandlautsprecher.

Akkurate Detailverarbeitung

Die Gehäuse der Novus C6 LCR bestehen aus Holz und werden in mehreren Schichten hochwertig lackiert. Nach dem Lackiervorgang folgt die aufwendige Politur der Oberflächen für eine edle Anmutung. Die abgerundeten Kanten lassen die akkurate Verarbeitung nochmals besser zur Geltung kommen. Alle Chassis sind ohne sichtbare Schrauben in die Front des sauber lackierten Unibody-Gehäuses eingelassen.

Anzeige

Detailaufnahme der Lautsprecherabdeckung

Um die Lautsprecherchassis effektiv zu schützen, besitzen die Schallwandler magnetisch haftende Lautsprecherabdeckungen. Die Magneten sorgen für einen perfekten Halt der Frontabdeckung und ermöglichen neben einem einfachen Wechsel auch eine makellose Lautsprecherfront ohne sichtbare Gitterbohrungen. Der schwarze Akustikstoff ist absolut blickdicht und dabei komplett schalltransparent.

Die Rückseite der Abdeckungen

Das Hochtonmodul in der Detailansicht

Die Aperion Audio Novus C6 LCR sind als 2-Wege-Lautsprecher konzipiert. Für den Hochtonbereich zeigt sich der 25 mm messenden Kalottenhochtöner aus deutscher Naturseide verantwortlich. Alle Lautsprecher aus der Novus-Serie sind mit diesem Hochtöner ausgestattet, der einen Neodym-Magneten und eine ferrofluidgekühlte Schwingspule verwendet. Der Frequenzgang reicht bis hoch auf 30 kHz, und laut dem Hersteller sind höchste Präzision, eine tadellose Feinzeichnung und eine enorme Plastizität die Stärken dieser Konstruktion..

Für den Mittel- und den Tieftonbereich kommen zwei 165 mm große Tiefmitteltöner mit Aramid-Gewebe-Membran zum Einsatz. Aramid-Gewebe verfügt über hervorragende Eigenschaften für die Wiedergabe von mittleren und tiefen Frequenzen. Es ist außerordentlich steif, dabei jedoch sehr leicht und belastbar. Dank dieser Voraussetzung folgen die Aramid-Gewebe-Tief- und Mitteltöner dem Signal mit hoher Impulstreue.

Anzeige



Der rechte 165 mm messende Tiefmitteltöner mit Aramid-Gewebe-Membran

Der Tiefmitteltöner auf der linken Seite

Aperion Audio Logo auf der mehrfach lackierten Schallwand

Die Rückseite des Aperion Audio Novus C6 LCR

Wenden wir uns nun der Rückseite der Novus C6 LCR zu. Im Mittelteil der Lautsprecher befinden sich die vergoldeten Anschlussbuchsen des Lautsprecherterminals. Diese ermöglichen auch die Verwendung von Bananensteckern oder Kabelschuhen. Zudem wurde im Terminal eine Steckbrücke zur Anpassung des Hochtons auf die Raumakustik und den persönlichen Geschmack untergebracht: 0 dB oder, in akustisch hellhörigen Räumen, - 3 dB.

Im Detail: Die vergoldeten Anschlussterminals

Anzeige



Die Steckbrücke zur Anpassung des Hochtonbereichs

Die integrierten Wandhalter im Detail

Sehr gut gefällt uns die Tatsache, dass sich auf der Rückseite bereits integrierte Wandhalterungen befinden. Dadurch entsteht eine sehr cleane Optik, da sich die Schallwandler fast nahtlos an die Wand anschmiegen und nicht abstehen.

Anzeige

