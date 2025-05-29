SPECIAL: WOW Sky - kompletter Re-Launch der Streaming-Plattform

Ende Mai wird es für WOW-Fans und solche, die es werden wollen, richtig interessant, denn das WOW wird präsentiert, indem Sky Deutschland einen umfassenden Re-Launch der Streaming-Plattform durchführt.

Im Fokus stehen Technische Verbesserungen, strategische Neuerungen und ein moderner, attraktiver visueller Auftritt. Um dies zu erreichen, wird der Streaming-Dienst von Grund auf modernisiert und offeriert in der neuen Form ein ganz neues Resultat, das nicht nur aktuelle WOW-Kunden überzeugen wird: Inhalte werden einfacher gefunden, schneller gestreamt und WOW wird noch komfortabler in der gesamten Handhabung, verspricht Sky Deutschland.

WOW läuft auf globaler Plattform

WOW läuft mit dem großen Upgrade jetzt auf einer leistungsstarken globalen Plattform von NBCUniversal, wie sie auch bei internationalen Diensten wie Peacock oder Sky Showtime zum Einsatz kommt. Anwender profitieren somit unmittelbar von der Infrastruktur, regelmäßigeren Produktupdates und der Option, neue Funktionen spürbar zügiger bereitzustellen. Die Plattform zeigte sich bereits bei großen Live-Events als bestens geeignet und bildet nun die technische Grundlage für eine langfristige und zielgerichtete Weiterentwicklung.

Stimmen von Sky dazu:

„Mit dem Wechsel auf die internationale Plattform legen wir den Grundstein für eine langfristige Weiterentwicklung unseres Produkts. Dabei geht es nicht nur um technische Verbesserungen, sondern um ein spürbar bequemeres Nutzererlebnis; sowohl heute als auch in der Zukunft.“ (Michael Radelsberger, Geschäftsführer von Sky Österreich & Sky Media sowie Senior Vice President WOW Business

Im Fokus: Mehr Personalisierungsmöglichkeiten für alle Anwender

Verschiedene Nutzerprofile

Geschützter Kinderbereich

Optimierte Personalisierungsfunktionen

Eine leistungsstarke Personalisierung wird bei den Neuerungen fokussiert. Eigene Nutzerprofile sorgen dafür, dass man Streaming so realisieren kann, wie es zum eigenen Geschmack optimal passt. Schon bei der ersten Anmeldung fragt WOW die jeweiligen Interessen ab und unterstützt dabei, passende Inhalte zu entdecken. Für Familien gibt es spezielle Kinderprofile, die ohne Werbung sind und mit erweiterter Kindersicherung die Eltern unterstützen.

Intelligente Suche trifft auf eine bessere Navigation

Optimierte Suchfunktion

Die neue Suchfunktion erkennt auch Tippfehler, Synonyme oder abweichende Titelangaben wie zum Beispiel Abkürzungen, die es besonders in Deutschland oft gibt. Sie offeriert zudem Ergebnisse, die exakt aufs bisherige Sehverhalten Bezug nehmen. Hinzu kommt eine überarbeitete Navigation, und neue Filter für Serien- & Film-Genres oder Sportwettbewerbe stehen ebenfalls zur Verfügung. Komplettiert wird der Auftritt vom klar strukturierten Design, das die Orientierung besonders einfach gestaltet.

Besonders schnell Content streamen

Rotten Tomatoes-Bewertungen

Die beliebtesten Serien- und Filmhighlights wie zum Beispiel "The Last of Us" oder "The White Lotus" sowie aktuelle Live-Sportevents wie die Fußball-Bundesliga oder die Formel 1-WM werden über kurierte Spotlight-Bereiche hervorgehoben. Tagesaktuelle Rotten Tomatoes Publikums- und Kritikerbewertungen plus eine Vielzahl an Filmtrailern und spannendes Bonusmaterial unterstützen dabei, die besten, zur jeweiligen Stimmung passenden Inhalte maximal zügig zu finden.

„Mit dem Wechsel zur neuen Plattform und der Neuausrichtung unseres Angebots möchten wir WOW nicht nur modernisieren, sondern ein neues, intuitives Nutzererlebnis bieten, das überzeugt,“ erklärt Alexa Veit-Cohnen, Director OTT Marketing & Content bei Sky Deutschland.

Unser Fazit

Schickes Design, deutlich verbessertes Nutzererlebnis, erweiterte Funktionen: Der Re-Launch, so prognostizieren wir, wird ein voller Erfolg. Nicht nur diejenigen, die jetzt schon WOW nutzen, sondern auch neue Kunden, die WOW vielleicht von Freunden & Bekannten kennen, könnten sich nun für die Streaming-Plattform entscheiden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sky Deutschland/WOW

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 29. Mai 2025