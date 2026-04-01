SPECIAL: Waterloo S1-E Fusion - revolutionäres Smartphone mit integriertem miniaturisierten Kernreaktor

Wer kennt das Problem nicht: Morgens ist das Smartphone voll gelanden, aber abends, bei hochfrequenter Nutzung sogar schon am Nachmittag, macht der Akku schlapp. Gut, man kann sich klobige Zusatzakkus hinten aufs Smartphone schnallen, dann reicht die Kapazität vielleicht fünf Stunden länger, aber eine Lösung fürs grundsätzliche Problem ist dies nicht.

Genau diesen störenden Beschränkungen durch mangelhafte Akkukapazität widmete man sich beim Hightech-Konzert Maldéveloppement S.A.R.L. aus der südwestfranzösischen Metropole Bordeaux.

Prof. Dr. Dr. Raymond Briller

Wir hatten vor Ort exklusiv die Möglichkeit, erste Eindrücke vom Waterloo S1-E Fusion zu sammeln - dem weltweit ersten Smartphone mit eingebautem Fusionsreaktor, der den Highend-Akku aus Bor-Platin-Hydroxid lädt. Prof. Dr. Dr. Raymond Briller, Chefentwickler bei Maldéveloppement S.A.R.L., vermeldet stolz: "Alle 5 Jahre die Brennstäbe wechseln - das war's". Die Akkuzellen werden nonstop mit Energie versorgt, daher ist das Waterloo S1-E Fusion immer einsatzbereit, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Den Akku muss man frühestens nach 10 Jahren austauschen - ja, auch sehr nachhaltig denken die Franzosen, und aus den recylingfähigen Rohstoffen des Akkus werden dann die Wände der Toilettenzellen für die erste Mars-Station der NASA hergestellt.

Maldéveloppement S.A.R.L. hat große Erfahrung mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie und entwickelte vor über 150 Jahren zudem den ersten funktionstüchtigen Kaugummiautomaten, der heute noch mit Stolz im firmeneigenen Museum präsentiert wird. Auch ein mit Vanadium-beschichteter Kohle betriebener Ofen mit Epoxidharz-Body und mikroprozessorgesteuertem Flammenwerfer für den perfekten Bräunungsgrad des Pizzateiges verließ bereits die Fertigungshallen im modernsten Industriegebiet von Bordeaux. Hergestellt wurde dieses revolutionäre Einzelstück für den italienischen Pizza-Coutourier Enzo Tirolese, ursprünglich aus den Dolomiten stammend und seit einigen Jahren in Neapel ansässig.

Zudem stellt Maldéveloppement S.A.R.L. den einzigen atomar betriebenen Hubschrauber her, der in der Theorie nonstop 50 mal um die Erde fliegen könnte. Der "Réacteur Volant" ist mit einem Kaufpreis von 250 Millionen Euro zwar kein preiswertes Vergnügen, er wird aber gerne für hochgeheime Spionagemissionen verwendet. Das Personal tauscht man während des Flugs mittels einer hochentwickelten computergesteuerten Passagierdrohne für bis zu 10 Mitreisende aus.

Vergoldete Version

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Zurück zum Thema. Nicht nur hinsichtlich der Akkulaufzeit ist das Smartphone ein Volltreffer. Das Gehäuse besteht komplett aus trimolekular gesättigter Kohlefaser, gegen Aufpreis ist eine 24-karätige Goldbeschichtung - mit Original-Gold aus Fort Knox, ein Zertifikat liegt bei - verfügbar. Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich darüber hinaus ein Panzerglasfenster - dahinter kann der stolze Besitzer den Brennstäben bei der Arbeit zusehen, parallel bekommt er auf dem rückwärtigen 8K-Zweitdisplay die aktuellen Börsenkurse übermittelt.

Rückseite

Für den kompletten Gehäusebau, selbstverständlich teilweise von Hand und teilweise mit den modernsten 3D-Druckern der Welt, zeichnet sich das äußerst renommierte Unternehmen Ultimate Swiss Carbon AG aus Thun verantwortlich. Diese Firma muss man eigentlich kennen, baut sie doch Plutioniumcarbonat-verstärkte Lautsprecherständer mit Rhodiumbeschichtung, auf die man selbst eine 250 kg wiegende Box stellen kann. In diese Kunstwerke, die auch im "Museum Of Modern Arts" ausgestellt sind, wird zusätzlich eine effektive Diebstahlsicherung inklusive ausfahrbarer Arrestzelle für etwaige Eindringlinge integriert. Auch Sauerstoffflaschen aus caesiumverstärktem Luftfahrtaluminium mit angeschlossener Taucherbrille inklusive komplett wasser- und druckfestem 5.1.4-Kanal-Lautsprechersystem gehören zum Portfolio.

Goran Brillantovic

Chef dieses Luxus-Unternehmens ist der Kroate Goran Brillantovic, der bereits im Alter von 5 Jahren mit seiner Familie in die Schweiz ausgewandert ist, wo er, bis er 16 war, ein Internat am Vierwaldstätter See besuchte. Er studierte anschließend parallel an den drei Elite-Unis in Oxford, Cambridge und Harward, bereits nach 1,5 anstatt, wie sonst üblich, nach 5 Jahren schloss er alle Studiengänge - Volkswirkschaft, Jura, Physik, Mathematik, forensische Toxikologie, Ornithologie - mit dem höchsten Prädikat summa cum laude ab.

Das 7,7 Zoll-Display mit 16K-Auflösung stammt von den chinesischen Panel-Pionieren von Denseng Xong in Shenzen. CEO Peng Bum Dong zum neuen Projekt: "Endlich konnten wir unser komplett neu enwickeltes 16K-Display in ein erfolgversprechendes neues Produkt, das den Smartphone-Markt revolutionieren wird, integrieren." Peng Bum Dong führt weiter aus: "Wir planen, das chinesische Radrennen "Bis in den Schoß des Himmels", das bereits Ende 2026 stattfinden soll, komplett in 16K zu filmen und auszustrahlen". Auf dem Maldéveloppement S.A.R.L. Smartphone kann man dieses Spektakel dann in nativer Auflösung genießen.

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Die Blu-ray von "Zwei schießen und einer schießt zurück"

Natürlich trumpft die 16K-fähige Elitekamera von Hollywood Premium Optics mit unfassbarer Detailgenauigkeit und grandioser Farbtreue auf. Ja, Sie haben richtig gehört: Es ist die Firma, die Starregisseur Don W.D. Hutmacher II gehört, der schon mit Streifen wie "Zwei schießen und einer schießt zurück" oder der "Boxershort-Apokalypse" auf sich aufmerksam machen konnte.

Intern sind 100 TB Speicher auf einer ultraschnellen Deep Drive C-1000 Festplatte mit höchster Speicherdichte durch die Verwendung von Hyalauronsäure-Acrylkondensat vorgesehen - diese stammt ebenso aus der kanadischen Chip-Schmiede Multicore Premium wie der zentrale Prozessor. Letzterer ist mit 32 Rechenkernen, 20 Grafikkernen, 10 Kernen, die bei drohender Überlastung zusätzlich übernehmen können, und 5 Kernen zur Optimierung des Stromverbrauchs ausgestattet. Multicore Premium-Mastermind Reto Gerstler, gebürtig in Liechtenstein, führt dazu aus: "Die Rechenleistung unseres Chips reicht aus, um zehn Raumstationen in der Erdumlaufbahn gleichzeitig fernzusteuern und parallel zwei neue Langstreckenraumschiffe mit Beryllium-Glutamatantrieb zu entwickeln, mit denen die Aliens auf Omega-3 besucht werden können".

Der Kaufpreis fürs Smartphone liegt mit 500.000 EUR zwar relativ hoch, dafür kann man sich auf eine Förderzulage aus Frankreich freuen, wo man den Bau kleiner Fusionsreaktoren staatlich unterstützt. Ein Scheck über 25.000 EUR mit Originalunterschrift von Emmanuel Macron soll zusätzliche Kaufanreize geben. Im Kaufpreis enthalten sind zudem die Entsorgungsgebühren für zwei komplette Sätze Brennstäbe im Endlager Catastrophique in den Französischen Pyrenäen.

Absolute Luxus-Gasmaske als Bonus-Präsent (Prototyp)

Und: Wer sich mit der Prozessorleistung seines Maldéveloppement S.A.R.L. Smartphones an der Entwicklung der weiter oben genannten Raumschiffe beteiligt, bekommt nicht nur eine aus Titan gefertigte, vollständig mit Platin überzogene Gasmaske mit eingebauter 3D-Brille inklusive Dolby Vision 2 Max-Unterstützung, sondern auch die Option, einen Platz im Langstreckenraumschiff nach Omega-3 zu ergattern.

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Das legendäre Fastidioso in Neapel

Nicht zu vergessen wäre der Gutschein für ein romantisches Abendessen zu zweit im Ristorante "Fastidioso" von Enrico Tirolese - auf dem Speiseplan steht dann die legendäre Pizza "Influenza" und der ebenso bekannte "Insalata Erba" mit Rohstoffen aus dem eigenen Garten des Restaurants. Dazu zwei Flaschen des Highend-Rotweins "Beve solo il gatto", der schon viermal die kupferblechveredelte Genießernadel des Feinschmeckerverbunds "il meglio per la lince" erhalten hat. Vollendet wird das Menü durch das raffinierte Dessert "in realtà non ha un buon sapore."

Wir sind vom Konzept und von der Qualität der Ausführung des Waterloo S1-E - zweifelsohne handelt es sich hier um ein Smartphone, das die Welt noch nicht gesehen hat. Multimilliardäre, Extremsportler, Forscher, Ultra Frequent Traveller, Vorstandsvorsitzende von Gangstersyndikaten und Geheimagenten wurden als potentielle Klientel ausgemacht - und, wie uns zu Ohren kam, gibt es bereits fünf Vorbestellungen, unter anderem vom weltberühmten australischen Meeresforscher Down Under und vom mexikanischen Unterweltboss Carlos Erpressoros. Ebenso soll Prof. Dr. Romuald Koter, seines Zeichens DER Beitrags-Optimierer und Business-Influencer auf LinkedIn mit mehr als 5,9 Millionen Followern, bereits sein Waterloo S1-E vorbestellt haben. Wir werden Sie, verehrte Leser, auf dem Laufenden halten, sobald das Erscheinungsdatum des Waterloo S1-E Fusion feststeht, und werden uns auch um ein Testgerät bemühen.

Special: Carsten Rampacher

Hinweis: Die Bilder sind KI-generiert

Datum: 01. April 2026