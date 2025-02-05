SPECIAL: Top-Angebote beim Inventurverkauf 2025 von HiFi im Hinterhof

Die Berliner Klang- und Bildexperten von HiFi im Hinterhof starten auch das Jahr 2025 mit einer gründlichen Inventur. Immer wieder entdecken die Mitarbeiter dabei interessante Modelle, Ausläufer, Ausstellungs- und Einzelstücke im Lagerbestand, die in Folge zu besonders interessanten Konditionen im Online-Shop angeboten werden.

Hochwertige HiFi-, Heimkino-, TV-Komponenten und Kopfhörer gibt es dann besonders günstig. Wir haben uns besonders attraktive Angebote herausgepickt und hier übersichtlich zusammengestellt. Wer lieber direkt selbst die Aktionsgeräte durchstöbern möchte, findet alle Offerten direkt hier:

Dali Phantom Einbaulautsprecher

In 2023 haben wir begonnen, uns näher mit dem Dali Einbaulautsprecher-Sortiment zu beschäftigen und waren mehr als positiv überrascht, welch hohe akustische Performance mit den wohnraumfreundlichen Wand- und Decken-Lautsprechern möglich sind. Eine besonders breitwinklige Abstrahlung und gleichmäßige Schallverteilung im Raum geht mit einem ausgewogenen, sehr authentischen und facettenreichen Klangeindruck einher. Besonders flache Gehäuse sind hier an der Tagesordnung und natürlich kommen bewährte Dali-Technologien, wie z.B. das SMC-Magnetmaterial, zum Einsatz.

Dali Phantom H-80

Bei HiFi im Hinterhof gibt es mit dem Phantom H-80, Phantom H-50 und Phantom E-60 WR drei Vertreter dieser Produktkategorie zum besonders günstigen Preis. Der H-80 ist für nur 399 Euro zu haben und besitzt einen 200mm Tiefmitteltöner. Aus einer Einbauöffnung von lediglich 30 x 30 cm in Decke oder Wand wird eine kraftvolle, voluminöse Tieftonwiedergabe realisiert. Das Gehäuse besteht aus MDF, Holzfaser-Membranen sind für Tief- und Mittelton zuständig und im Hochton arbeitet eine Kalotte aus besonders leichtem Gewebe.

Der Phantom H-50 ist ebenfalls deutlich günstiger zu haben und kostet 214 Euro. Hier sind ein 28mm Hochtöner sowie ein 130mm Tiefmitteltöner an Bord. Ebenfalls an Wand und Decke montierbar, verfügt er über alle Phantom Schlüsseltechnologien der Dänen.

Dali Phantom E-60 WR

Schließlich gibt es noch den kompakten, aber erstaunlich leistungsfähigen Dali Phantom E-60 WR für 222 Euro. Der 2-Wege-Lautsprecher im runden Gehäuse mit 25mm Hochtonkalotte und 165mm Polypropylen-Tiefmitteltöner ist IP65-zertifizert und wetterfest. Der Deckeneinbau ist besonders einfach und dank der neuen Wetterbeständigkeit kann der Lautsprecher z.B. auch im Badezimmer zur Beschallung dienen. Dank des innovativen Klemmsystems ist auch hier eine einfache Montage und Installation ohne Spezialwerkzeug gegeben.

Canton Smart Sub 8

Canton Smart Sub 8

Downfire-Prinzip

Der Canton Smart Sub 8 ist die perfekte Ergänzung, um die Komponenten der Canton Smart Serie kraftvoll im Tieftonbereich zu unterstützen, ohne das Wohnzimmer optisch zu überladen. Der kompakte aktive Bassist bringt 200 Watt Leistung mit und ist exzellent verarbeitet. Der mattschwarze Lack und die elegante Glasoberfläche wirken sehr elegant und mit dem nach unten abstrahlenden 220mm Basstreiber aus einer Cellulose/Graphit-Membran spielt der Smart Sub 8 bis auf 30Hz hinunter. Die Abmessungen betragen dabei lediglich 27 x 33,3 x 29,5 cm (BxHxT). Wir hatten den Canton Subwoofer zusammen mit der Smart Soundbar 9 im Test und waren sowohl vom Premium-Finish als auch von seiner Präzision und Impulstreue begeistert.

Mark Levinson No. 5909

Mark Levinson Over-Ear-BT-Kopfhörer No. 5909

Seitliche Ansicht der Hörerschale

Mark Levinson hat mit dem No. 5909 einen sehr hochwertigen Kopfhörer im Portfolio, der uns im Testbetrieb restlos überzeugt und sich das begehrte "Masterpiece"-Prädikat verdient hat. Ein kraftvoller Bass, der zudem präzise ist. Klar gestaffelte Mitten und homogene, zugleich aber brillante, transparente Höhen sowie eine ausgeprägte Räumlichkeit wird selbst audiophile HiFi-Enthusiasten begeistern. Hinzu kommt eine ausgezeichnete aktive Geräuschunterdrückung mit zwei Transparenz-Modi, hoher Tragekomfort, eine intuitiv bedienbare App und üppiges Zubehör im Lieferumfang.

Yamaha RX-A2A (Ausverkauft)

Yamaha RX-A2A

Auch das nächste Produkt auf der Liste hatten wir bereits im Test. Der Yamaha RX-A2A ist als 7.2-Kanal-AV-Receiver für nicht allzu komplexe 3D-Audio-Setups bestens geeignet und befeuert die angeschlossenen Lautsprecher mit 100 Watt pro Kanal (8 Ohm, 0,06 Prozent Klirrfaktor, 2 Kanäle ausgesteuert, 20 Hz bis 20 kHz). Decoder für Dolby Atmos und DTS:X sind an Bord und dank des innovativen "High Slew Rate Amplifier" des japanischen Herstellers ist eine enorm präzise und hochauflösende Klangwiedergabe gegeben. Das konnten wir in der Praxis klar nachvollziehen und besonders die sauber strukturierte, fein aufgelöste und homogene Bühnenkulisse sind, insbesondere unter Berücksichtigung des geforderten Preises, überragend. Die Anschlussbestückung ist nicht allzu umfangreich, aber praxisgerecht. Ein problemloses Handling, das progressive Design und die saubere Verarbeitung runden diesen klangstarken AV-Receiver ab.

Yamaha RX-A2A für 849 Euro bei HiFi im Hinterhof (leider bereits ausverkauft!)

Denon AVC-X4800H

Denon AVC-X4800H in der Redaktion

Rückseite

Im Anschluss folgt gleich der äußerst flexible 9-Kanal-AV-Verstärker AVC-X4800H von Denon. Damit lassen sich schon komplexere Setups in 5.1.4- oder 7.1.2-Konfiguration ohne zusätzliche Endstufen betreiben. Mit Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced und Auro-3D Support an Bord zeigt er sich bezüglich der Tonformate vielseitig und bringt auch bezüglich der Raumakustikanpassung verschiedene Optionen mit. Das Upgrade von Audyssey MultEQ XT32 auf Dirac Live ist zwar mit zusätzlichen Lizenzkosten verbunden, bringt aber auch nachvollziehbare akustische Vorteile mit sich. Die Verarbeitung ist innen wie außen auf ausgezeichnetem Niveau, die Anschlussauswahl ist exzellent und modern und mit HEOS ist eine flexible Streaming-Plattform an Bord.

Klanglich trumpft der AVC-X4800H voll auf, bietet ausgeprägte Räumlichkeit, eine nahtlose Einbindung der Height-Kanäle, erstklassiges Upmixing und einen insgesamt sehr homogenen, klaren, kraftvollen Sound mit dichter Atmosphäre. Trotz der Preisanpassung nach oben wartete der Denon AV-Verstärker schon zur UVP mit einem noch sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis auf. Und zum HiFi im Hinterhof Sonderpreis ist er nahezu ein No-Brainer und bietet all das, was wir von Denon Heimkino-Komponenten erwarten: Top-Finish, Klangkultur, reichhaltige, moderne Ausstattung.

Audiolab 9000A

Audiolab 9000A

Rückseite des Stereo-Vollverstärkers von Audiolab

Der Audiolab 9000A Stereo-Vollverstärker liefert im schlanken Slimline-Design satte 100 Watt an 8 Ohm mittels Class AB-Verstärkung und ist für die audiophile D/A-Wandlung mit einem 32-Bit ESS 9038PRO DAC ausgestattet. Die flexible Anschlussbestückung samt XLR, optischen und koaxialen Digital-Schnittstellen sowie USB Typ B und hochwertig ausgeführten Lautsprecher-Terminals sprechen ebenfalls für das Verstärkermodell der Audiolab High-End Serie. Auch eine optimierte Phonovorstufe ist an Bord. Das Farbdisplay vorne maximiert den Bedienkomfort und zeigt auf Wunsch auch VU-Meter in unterschiedlichen Darstellungen an. Bluetooth zählt ebenfalls zum Funktionsumfang.

JVC DLA-N5BE

Für uns immer noch eine Bank: JVC DLA-N5

Auch wenn er nicht das neueste Modell im hochkarätigen JVC D-ILA-Projektorenportfolio ist, nehmen wir den DLA-N5BE besonders gerne in diese Liste mit auf. Seit Jahren ist er treuer Begleiter bei Mehrkanal-Komponenten-Tests im AREA DVD Heimkino und wirft, einem kürzlichen Lampentausch nach knapp 3.500 Stunden Betriebszeit zum Dank, immer noch ein kontraststarkes, farbechtes und schlichtweg faszinierendes Bild mit tiefem Schwarz auf unsere Leinwand. Mit Frame Adapt HDR und Auto Tone Mapping gelingt auch die Darstellung von HDR-Material in ausgezeichneter Manier. Das Ganzglas-Objektiv mit 65mm Durchmesser, bestehend aus 17 Elementen in 15 Gruppen, zählt zudem auch heute noch zum Maß der Dinge, wenn es um hochwertige Heimkino-Projektion geht und muss sich keinesfalls vor aktuelleren Vertretern dieser Gattung verstecken. Die Diskussion um das Fehlen einer Zwischenbildberechnung kann man beim hier angebotenen Gerät ebenfalls komplett vergessen - Clear Motion Drive ist natürlich an Bord. Günstiger kann man in die Oberklasse der Heimkino-Beamer kaum einsteigen. Die Inzahlungnahme bei HiFi im Hinterhof gibt es aktuell für 2.280 Euro.

Arcam AVR31

Arcam AVR31 in der AREA DVD Redaktion

Premium-Bolide mit enormer Leistungsfähigkeit

Den Abschluss bildet ein echter AV-Bolide. Der Arcam AVR31 bringt zwar "nur" sieben Endstufen mit, diese nach Class G-Prinzip aufgebauten Einheiten haben es jedoch in sich. Detailreich, atmosphärisch dicht, mit enormer Dynamik und gleichzeitig einer hervorragenden Homogenität erfüllt der Brite die Anforderungen der AV-Receiver-Luxusklasse zu nahezu 100 Prozent. Was die Anschluss- und Streamingmöglichkeiten betrifft ist er flexibel aufgestellt und auch, was die integrierten Decoder angeht, bietet der Arcam AVR eine reichhaltige Ausstattung. Maximale Leistungsfähigkeit, erstklassige akustische Eigenschaften und eine solide Verarbeitung machen den AVR31 auch in 2025 zu einer ausgezeichneten Wahl.

Fazit

Das Warten auf den alljährlichen Inventurverkauf bei HiFi im Hinterhof hat sich in den letzten Jahren jedes Mal gelohnt und auch 2025 bildet hier keine Ausnahme. Exzellente HiFi- und Heimkinokomponenten in sehr gutem Zustand gibt es hier zu besonders günstigen Konditionen.

Allerdings sollte man schnell sein, denn gerade bei Retourenware oder Inzahlungnahmen stehen häufig nur sehr wenige Geräte zur Verfügung. Der Yamaha AV-Receiver war bereits weg, bevor wir unseren Artikel veröffentlichen konnten und auch ein Samsung 77-Zoll OLED-Fernseher zum Spitzenpreis war schnell vergriffen (aktuell gibt es allerdings noch einen Neo QLED 65" QN93D von Samsung, aber auch Geräte von Loewe und Philips).

Wem unsere Auswahl weniger zusagt, findet auch ein paar Alternativen. Statt dem JVC DLA-N5BE gibt es beispielsweise auch eine Inzahlungnahme eines EPSON EH-LS12000B und bei Einbaulautsprechern haben die Berliner auch Modelle von Bowers & Wilkins auf Lager:

