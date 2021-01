SPECIAL: Teufel SUPREME IN Bluetooth-Kopfhörer mit 16 Stunden Akkulaufzeit

Bluetooth-Kopfhörer, die zwischen den Earbuds eine Kabelverbindung verwenden, sind nach wie vor praktisch - wenn man die Kopfhörer mal kurz aus dem Ohr nehmen möchte, muss man sie nicht sofort in ein Case stecken etc.

Hochwertige Detailverarbeitung

Bei Teufel setzt man daher auf ein neues Modell names Supreme In, das nicht nur in zahlreichen Farben erhältlich ist, sondern auch mit bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit glänzen kann. Praktisch ist auch die Auto-Off-Funktion: Die Earbuds halten magnetisch und gehen in den Standby für ein sicheres um-den-Hals-tragen: Ein Magnet hält die beiden Earbuds wie eine Halskette zusammen und pausiert dabei gleich die Wiedergabe.

Aufwändige Konstruktion

Der Supreme In-Kopfhörer soll durch hohen Tragekomfort, geringes Gewicht (nur 18 Gramm) und enorme akustische Leistungsfähigkeit glänzen. Verbaut sind 10,7 mm Linear-HD-Töner, relativ groß für In-Ears. Teufel verspricht eine präzise Hochtonwiedergabe und einen stark auftretenden Kickbass-Bereich. Wir werden dies in einem Test des Supreme In, der bald erfolgt, genau überprüfen.

Supreme In mit Zubehör

Was den gerade angesprochenen Tragekomfort anbetrifft, so sprechen die Berliner von einem "lockeren, aber sicheren Sitz, anpassbar über Schlaufe und Silikonadapter". Insgesamt im Paket enthalten sind eine Transporttasche, ein Ladekabel und 2 Paar Silikonadapter.

Genauer Blick auf die Earbuds

Anzeige

Sehr angenehmer Sitz

Ausdrücklich weist Teufel darauf hin, dass die Supreme In für Brillenträger und für lange Hörsessions ausgelegt sind. Aufgrund des Konzepts sind Außengeräusche wahrnehmbar - so verpasst man es nicht, wenn sich z.B. ein Krankenwagen nähert, wenn man die Kopfhörer trägt.

Kabelfernbedienung

Die Nutzer von iPhones und Android-basierten Smartphones freuen sich gleichermaßen, denn der Supreme In ist mit aptX und AAC kompatibel. Die eingebaute Freisprecheinrichtung mit Qualcomm® cVc™ Technologie für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime, Sprachsteuerung über Google/Siri verspricht eine hohe Klangqualität auch in lauten Umgebungen.

Supreme In in Space Blue

Supreme In in Moon Gray

Die Supreme In können über die Teufel Headphones App bedient werden - so kann man z.B. EQ-Einstellungen vornehmen. Eine Inline-Kabelfernbedienung mit Tasten für Musiksteuerung und Telefonate sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Bedienung. Auch in der App enthalten ist die "Share Me"-Funktion, mit der ein Supreme In den Sound mit einem zweiten Supreme In teilt. So können zwei Personen der gleichen Musik-Wiedergabeliste lauschen oder gemeinsam einen Film schauen.

Alle erhältlichen Farben in der Übersicht

Der Supreme In ist ab sofort zum Preis von 119,99 Euro in den Farben Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Gray, Sand White und Pale Gold im Webshop auf www.teufel.de und in allen Teufel Stores erhältlich.



Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel

Datum: 21. Januar 2021

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.

Tags: Kopfhörer