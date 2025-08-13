SPECIAL: Samsung präsentiert 115 Zoll-Smart TV mit Micro RGB-Technologie

Wer denkt, es gäbe auf dem TV- und Display-Markt keine echten Innovationen mehr, sieht sich getäuscht, denn Samsung setzt auf die bildstarke Micro RGB-Technologie: Sie bietet eine außergewöhnlich präzise Farbwiedergabe durch besonders kleine RGB-LEDs, und das Ganze wird kombiniert mit hochmoderner AI-Peripherie.

Hier die drei Key Facts:

115-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung aus RGB Micro-LEDs

Micro RGB AI analysiert und optimiert Bild und Ton in Echtzeit

Intelligenter Bixby-Sprachassistent lässt Nutzer*innen mit dem TV in den Dialog treten

Nun zur ausführlichen Meldung. Samsung hat den weltweit ersten TV mit Micro RGB präsentiert. Die Display-Technologie verwendet eine Hintergrundbeleuchtung aus unzähligen, einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs. Die Lichtpunkte im Mikrometerbereich garantieren eine besonders präzise Farbtreue und exzellente Kontrastwerte für ein hochklassiges Seherlebnis. Die technische Neuerung kommt nun erstmals in einem 115 Zoll großen Premium-TV zum Einsatz.

Lebendige Farben, hervorragender Kontrast

Die von Samsung entwickelte Technologie basiert auf Leuchtdioden, die kleiner als 100 Mikrometer sind und jeweils in den Grundfarben Rot, Grün oder Blau leuchten. Davon werden unzählige Leuchtdioden in einem extrem fein aufgebauten Raster hinter dem TV-Panel angeordnet, um sie dann einzeln ansteuern zu können.

Unterstützt wird die Hardware durch die Samsung-eigene Micro RGB AI. Dieses System analysiert und optimiert sowohl Bild- als auch Toninhalte in Echtzeit und passt die Farbausgabe Bild für Bild in dynamischer Form an. Ergänzt wird das Technik-Paket durch Micro RGB Precision Color für eine äußerst akkurate Farbwiedergabe sowie durch den Micro RGB Color Booster Pro.

Zahlreiche hochentwickelte Bildoptimierer sind mit an Bord

Er erkennt Szenen mit gedämpften Farbtönen und verstärkt diese intelligent für eine farblich dynamischere Wiedergabe. Entsprechend deckt das Micro RGB-Display 100 % des BT.2020-Farbraums der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ab. Darüber hinaus wurde es vom Verband der Elektrotechnik (VDE) mit der Zertifizierung „Micro RGB Precision Color“ ausgezeichnet.

Die brillante, fein nuancierte Farbdarstellung kann dank Glare Free auch bei hellen Lichtverhältnissen nahezu einschränkungsfrei erlebt werden. „Glare Free“ reduziert Reflexionen auf dem Bildschirm für ein angenehmeres, ablenkungsfreies Seherlebnis.

Plastisch und detailreich

Auch die weiteren Merkmale des Samsung Vision AI-TVs können überzeugen. Er besitzt einen intelligenten Bixby-Sprachassistenten, mit dem der Anwender in einen natürlichen Dialog mit dem Gerät treten kann. Für den Schutz sensibler Daten sorgt Knox, die geräteübergreifende Sicherheitsplattform von Samsung. Um kontinuierliche Software-Verbesserungen und langfristigen Support zu gewährleisten, erhält der Micro RGB 7 Jahre wie alle aktuellen Samsung TVs regelmäßige kostenlose Tizen OS Upgrades.

Marktstart in Korea, nun geht es in die USA

Neben seiner leistungsstarken Technologie überzeugt der Micro RGB auch optisch mit seinem schlanken Metallgehäuse im minimalistischen Design. Es fügt sich harmonisch in moderne Wohnräume ein. Nach dem erfolgreichen Marktstart in Korea wird der Micro RGB in den USA eingeführt. Ein globaler Launch verschiedener Displaygrößen ist in Planung.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Samsung PR