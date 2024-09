SPECIAL: Samsung Neo QLED 8K-TV QN900D - der perfekte Fernseher für die EM, inklusive Streaming-Paket

Gerade hat die Fußball-EM 2024 in Deutschland angefangen. Wer jetzt festgestellt hat, dass er hauseigene Smart-TV hinsichtlich der Bildqualität nicht wirklich überzeugend agiert, kann sich für die entscheidende Phase der Fußball-Europameisterschaft noch mit einem wahren Meister der exzellenten Bildwiedergabe ausstatten: Der wahlweise in 65, 75 oder 85 Zoll lieferbare Samsung 8K Neo QLED TV QN900D ist der perfekte Partner für die EM. Dank ausgeklügelter, hochleistungsfähiger AI-Technologie haucht er jeder Partie so viel Realismus ein, dass man denkt, man wäre selber mittendrin. Und wenn nach dem letzten EM-Spiel des Tages noch das Verlangen nach einem fesselnden Action-Film groß ist, natürlich zieht der QN900D auch hier alle Register und bringt den "Filmmaker Mode" für absoluten Realismus gleich mit.

8K-Bild und NQ8 AI Gen 3 Prozessor

Extrem starker AI-Prozessor

Der 8K Neo QLED ist ausgestattet mit dem bisher leistungsstärksten Prozessor von Samsung (NQ8 AI Gen3 Prozessor), das Herzstück der AI-Features

AI Motion Enhancer Pro ist für Sport-Inhalte optimal geeignet. AI Deep Learning erkennt die Sportart, wendet das passende Ballerkennungsmodell an und stimmt die Bildwiederholfrequenz entsprechend ab – so bleibt der Ball auch bei extrem schnellen Bewegungsabläufen stets scharf sichtbar - ohne störende Nachzieheffekte.

8K AI Upscaling Pro skaliert Inhalte (wie zum Beispiel YouTube-Videos der legendärsten EM-Tore der Geschichte zur Einstimmung auf die EM Spiele) auf bis zu 8K Qualität hoch - und dank der enormen Rechenleistung des 2024er Prozessors sieht der Kenner zwar schon, dass es sich nicht um perfektes Quellmaterial handelt, aber man ist zugleich überrascht sowie begeistert, was der NQ8 AI Generation 3-Prozessor aus dem Content herausholt.

Darüber hinaus passt sich der Samsung QN900D mit seinen AI-basierten Bildmodi hervorragend an die bevorzugten Sehgewohnheiten und Umgebungsbedingungen an. Ganz gleich, ob bei Tageslicht (AI-Bildmodus "Optimiert") oder in dunklen Abendstunden (Eye Comfort-Modus), das Bild erscheint immer kompromisslos stimmig, dynamisch und authentisch.

Sound wie im Stadion

Ob Film oder Fußball-Spiel, der Sound überzeugt stets

Nun taucht aber das nächste Problem auf: Der QN900D verschönert das Bild, in der Eile hat man aber vergessen, noch passende Sound-Tools zu ordern. Was jetzt? Schließlich klingen die Lautsprechersysteme, die im TV verbaut sind, meist müde, matt und oberflächlich.

Aber auch hier spielt der QN900D den richtigen Pass, genau mittig in den Strafraum, denn in puncto Sound kann der QN900D mit dem Active Voice Amplifier Pro - für beste Stimmverständlichkeit - ebenfalls für eine positive Überraschung sorgen. Aber auch die üppig bemessene Ausgangsleistung, die erstaunliche räumliche Dichte und die gute Pegelfestigkeit verdeutlichen, dass man die EM in akustisch tadelloser Qualität erleben kann. Und dank Object Tracking Sound Pro bewegt sich der Ton mit dem Geschehen mit.

Und wer noch bis zum 26. Juni doch den ganz großen Sound erleben möchte:

Den ausgewählten Neo QLED 8K TV und eine Q-series Soundbar HW-Q995D 11.1.4 kaufen und Upgrade auf die nächstgrößere Zollgröße erhalten.

175 € Cashback als Direktabzug im Warenkorb und 10 % Rabatt auf deine Soundbar erhalten.

HW-Q995D

Wer eine Samsung-Soundbar als Ergänzung hinzukauft, kann sich über Q Symphony freuen, das nun verwendet werden kann: Bei diesem klangstarken Feature arbeiten das Lautsprechersystem im TV und die entsprechend kompatible Samsung-Soundbar nahtlos zusammen, um ein raumfüllendes, immersives Klangerlebnis zu realisieren. In unseren Testreihen hat dies auch tatsächlich sehr gut funktioniert.

EM-Streaming mit Made for Germany:

Made for Germany-Paket

Das nun folgende Feature hat nicht direkt mit Bild- und Tonqualität des QN900D zu tun, ist aber trotzdem enorm interessant. Es handelt sich um das "Made for Germany" Paket, das auch für viele andere Samsung TV-Baureihen inkludiert ist. Bei Kauf eines aktuellen Samsung TVs, so zum Beispiel dem QN900D, aber auch vielen weiteren Neo QLED und OLED-Modellen von 2023 & 2024, bekpmmt man bis zu 24 Monate kostenlosen Zugriff auf diverse Streaming-Partner, u.a. auch Magenta TV, die alle EM-Spiele zeigen. Der Vorteil ist also: Wer sein Home Entertainment Setup für das Home Viewing der EM mit einem neuen TV upgradet, kann die EM (und viele weitere Inhalte) direkt auch kostenlos streamen.

Und noch etwas zu "Made for Germany" als Option nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs:

Das folgende hat keinen EM-Bezug, ist aber durchaus relevant: Ab dem 1. Juli 2024 wird das Nebenkostenprivileg, durch das die Kosten für Kabel TV über die Nebenkosten getragen werden, aufgehoben. Wer eine Wohnung angemietet hat, kann ab diesem Zeitpunkt selbst wählen, welchen TV-Anbieter man nutzen möchte. Mit Made for Germany bietet Samsung die Option, verschiedene attraktive Streaming-Angebote bis zu 24 Monate kostenfrei auszuprobieren und dann den passenden Live TV-Streaming-Anbieter zu finden.

Fazit

Fußball-EM mit dem QN900D und dem "Made For Germany"-Paket bietet alles, was selbst der anspruchsvollste Sport- und insbesondere Fußball-Fan braucht. Ein kompromisslos auf maximale Exzellenz getrimmtes Bild, einen erstaunlich mitreißenden Klang und dazu ein Streaming-Paket, das seinesgleichen sucht - so kann die EM weitergehen!

Special: Samsung, Carsten Rampacher

Fotos: Samsung, Carsten Rampacher

Datum: 18. Juni 2024

Tags: 8K Neo QLED-TV