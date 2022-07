SPECIAL: Roberts Revival UNO BT - DAB+ Radio im Retro-Stil der 50er Jahre

Roberts präsentiert erneut ein neues DAB+ Radio im kultigen Retro-Design, dass sich durch moderne Technik und exzellente Klangqualität auszeichnen soll. Das neue Revival UNO BT soll Vintage- und Technik-Fans gleichermaßen begeistern, kristallklaren DAB-Sound bieten und die Lieblings-Playlist komfortabel per Bluetooth wiedergeben. In zahlreichen trendigen Farben ist es im Fachhandel und im Amazon Shop von Roberts Radio verfügbar.

Roberts Revival UNO BT in Dove Grey

Rückseite in Sunburst Yellow

Seitliche Ansicht in Duck Egg

Das Revival UNO BT mit kompaktem Gehäuse im Stil der 50er Jahre wurde laut Hersteller anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen entwickelt, da einmal mehr britische Tugenden und der einzigartige englische Stil in den Fokus rücken - der auch Roberts als Hoflieferanten des britischen Königshauses und "Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales" beflügelt. Ob Wohnzimmer, Küche oder Garten-Veranda - das Revival UNO BT soll sich perfekt einfügen und höchste Qualität, moderne Technik und geschmackvolles Design verbinden. Auch das Schlafzimmer sollte nicht vergessen werden, eine praktische Weckfunktion ist integriert. Zwei Weckzeiten können programmiert werden und ein Sleep- und ein Snooze-Timer sollen für entspanntes Einschlafen und Aufwachen sorgen. Bässe und Höhen sind im Übrigen anpassbar.

Modell "Dusky Pink" von oben

Display

Zusätzlich zum Radiosignalempfang und Bluetooth bringt das DAB+ Radio von Roberts einen 3,5mm AUX-IN mit. Außerdem stehen ein Stereo- und Kopfhörer-Ausgang zur Verfügung. Wer möchte, kann das Revival UNO BT auch mitnehmen. Mit vier konventionellen AA-Batterien begleitet einen das kompakte Radio auch auf der Reise, auf Ausflügen oder bei Gartenfesten.

Roberts Revival UNO BT in Deep Green

Das Äußere zieren sanft geschwungene Linien, eine weiche Oberfläche und acht ausdrucksstarke Farben: Black, Deep Green, Sunburst Yellow, Teal Blue, Dove Grey, Dusky Pink, Duck Egg und Pastel Cream.

Das Roberts Revival UNO BT ist ab sofort zur UVP von 229 Euro erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: Roberts

Datum: 05.07.2022

Tags: Bluetooth