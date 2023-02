SPECIAL: Neue Aktivlautsprecher und neues HiFi-System mit DAB+ von Sharp

Sharp kündigt die Erweiterung des Sortiments an Audioprodukten um zwei neue Modelle an, die neben einer ausgezeichneten Klangqualität auch mit solider Verarbeitung und einem besonders stilvollen und elegenaten Design überzeugen sollen. Die beiden Neuzugänge sind die Sharp Bookshelf Speaker CP-SS30 und das Tokyo Hi-Fi Micro System XL-B520D, das wir bereits auf einer Veranstaltung im Rahmen der IFA 2022 in Berlin begutachten konnten.

Sharp CP-SS30

Rechts ohne Frontabdeckung

Rückseite

Detailansicht in Braun/Gold

Lieferumfang

Anzeige

Abmessungen

Die neuen Regallautsprecher von Sharp kommen in einem schicken Holzgehäuse daher und zeichnen sich durch die Metalloptik in den zwei Farbvarianten Schwarz/Silber und Braun/Gold aus. Das abnehmbare Mesh-Gitter erscheint ebenfalls hochwertig und schützt die Treiber. An Leistung stehen hier 60 Watt RMS Gesamtleistung zur Verfügung. Sharp spricht von einem besonders klaren Sound, der besonders zur unverkennbaren Atmosphäre der neuen Speaker beitragen soll.

An Bord sind aber auch fünf EQ-Voreinstellungen sowie einer individuelle Bass- und Höhenanpassung, um die Akustik der Lautsprecher auf die eigenen Vorlieben und die akustischen Eigenschaften des Raumes hin zu justieren. An Anschlüssmöglichkeiten stehen konventionelle AUX- und Cinch-Eingänge zur Verfügung, aber auch USB für MP3-Wiedergabe und Bluetooth 5.0 für komfortable, drahtlose Audiosignalübertragung. Die beiden Lautsprecher des Master-/Slave-Systems werden per Lautsprecherkabel im Lieferumfang miteinander verbunden. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Sharp XL-B520D

Display und Bedienelemente

Rückseite

Anzeige



Abmessungen

Ansicht von schräg oben

Das Tokyo Hi-Fi Micro System soll ebenfalls keine Wünsche offenlassen und ein ebenso flexibles wie klangstarkes Audioerlebnis garantieren. Die Lautsprecher kommen im laminierten Holzgehäuse daher und mit sogar neun EQ-Voreinstellungen sowie ebenfalls eine Bass- und Höhenanpassung gibt es auch hier flexible Eingriffsmöglichkeiten auf das akustische Ergebnis.

Die Micro HiFi-Anlage ist mit einem analogen 3,5 mm-Aux-Eingang bestückt, kann von USB MP3s wiedergeben und verfügt über einen integrierten CD-Player. Darüber hinaus empfängt es per Digitaltuner neben UKW auch DAB und DAB+. Bis zu 40 Lieblingssender (20 DAB+/DAB- und 20 UKW-Sender) lassen sich programmieren. Bluetooth 5.0 sorgt für eine komfortable Audiosignalzuspielung ohne Kabel. Die Steuerung kann per Fernbedienung erfolgen.

Anzeige



Preise und Verfügbarkeit

Das Tokyo DAB+ Hi-Fi Micro System (XL-B520D) ist ab sofort in der Farbe Schwarz für 119 EUR(UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

Die Bookshelf Speaker (CP-SS30) sind ab sofort in den Farben Schwarz/Silber (BK) und Braun/Gold (BR) für 119 EUR (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

