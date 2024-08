SPECIAL: Metz CUBUS pro - streng limitierter UHD-43-Zöller in edler Optik

Der deutsche TV-Traditionshersteller Metz präsentiert jetzt das Sondermodell CUBUS pro mit Premiumausstattung und 5 Jahren Garantie. Metz nutzt das Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft 2024, um mit einem hochwertigen Smart-TV im kompakten 43 Zoll-Format beim Käufer zu punkten. Im Vergleich zum bekannten Classic CUBUS unterscheidet sich das Sondermodell in zwei Punkten: Integrierter Digitalrecorder mit 500 GB Kapazität und eine auf satte fünf Jahre verlängerte Garantie. Ansonsten verlässt sich der CUBUS pro vollumfänglich auf die enorm hochwertige, moderne Architektur des Classic CUBUS. Mehr dazu jetzt im folgenden Text.

Ausstattung & Design:

Eleganter Standfuß und integrierter Digitalrecorder

Das Design des CUBUS pro entspricht dem des sehr schönen Classic CUBUS, so auch beim charakteristischen Design des Standfußes, der von der namensgebenden kubischen Säule vollendet wird. Der nahtlos anschließende, drehbare Glasfuß verleiht dem CUBUS pro eine ebenso charismatische Erscheinung wie dem Classic CUBUS, zudem sorgt er für eine vorbildliche Stabilität. Er zeichnet sich gegenüber seinem Vorbild jedoch durch eine wertvolle Erweiterung der Ausstattung aus: Es findet sich ein integrierter Digitalrecorder mit 500 Gigabyte Speicherkapazität, der für zeitversetztes Fernsehen und Aufnahmen zusätzlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit offeriert.

Brillante Bilder

Hochwertige Bildqualität

Der CUBUS pro ist auch aus technischer Sicht auf neuestem Stand und bietet die Hightech-Merkmale, die man von der Metz CUBUS-Serie her kennt und schätzt. Sein Direct-LED-Display in UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln mit MetzVision-400-Technologie sowie mit einstellbaren Dimmzonen erzeugt ein klares, scharfes Bild, zugleich aber wird eine hoch liegende Energieeffizienz geboten. HDR-Unterstützung und 10Bit Farbtiefe sorgen für saubere Kontraste sowie authentische Farben von hoher Reinheit.

Der passende Klang

Auch der Sound passt zum Konzept - 2 x 20 Watt leistet das eingebaute Soundsystem

Das im CUBUS pro eingesetzte Lautsprechersystem mit der anerkannt guten MetzSoundPro-Technologie besteht aus eiem gekapseltem 2-Wege-System und einem Bassreflex-Kanal. Es sorgt über sechs vorwärts gerichtete Lautsprecher für erstaunlich kraftvollen Klang. Insgesamt stehen 2 x 20 Watt Musikleistung bereit, für einen so kompakten Smart-TV wahrhaftig nicht schlecht.

Einfaches Handling

Zu den Vorzügen des CUBUS pro zählt auch die komfortable Handhabung

Ein Twin-Multi-Tuner sowie zwei CI+ Schnittstellen sorgen dafürm dass der CUBUS pro zum Free- und Pay-TV-Empfang auf allen Empfangswegen geeignet ist. Verschiedene Komfortfunktionen wie zeitversetztes Fernsehen und Twin-Recording samt – wie oben erwähnt nur in diesem Sondermodell verfügbaren – 500 Gigabyte Speicherplatz für Aufnahmen steigern die Flexibilität. Eine vom Umfang her tadellose Schnittstellenausstattung sowie WLAN und aptX™ zertifizierte Bluetooth™-Konnektivität sorgen dafür, dass der CUBUS pro kaum auf dem "falschen Fuß" zu erwischen ist.

5 Jahre Garantie

Volle 5 Jahre Garantie

Metz setzt beim noblen Sondermodell ein klares Zeichen für Qualität und Nachhaltigkeit „Made in Germany“ und stattet den CUBUS pro mit vollen 5 Jahren Garantie aus (Panel ausgenommen). Die Metz CUBUS pro Reihe wird – wie alle Modelle der Metz Classic Linie – in Deutschland mit höchstmöglicher Sorgfalt entwickelt und auch produziert. Es sind Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“, die den CUBUS pro zu einem echten Premium-TV machen.

Verfügbarkeit & Preis

Der Metz Classic CUBUS pro ist ab sofort in der beliebten 43 Zoll Bildschirmdiagonale im Handel erhältlich: Die genaue Bezeichnung lautet CUBUS pro 43 TY80 UHD twin R, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.499,- Euro.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Metz PR

Datum: 27. April 2024

