SPECIAL: Metz Cubus Blackline MPE7000 und Metz blue MPE7000 als tragbarer Smart-TV für flexiblen Fernsehspaß

Mit zwei Neuheiten tritt der deutsche Hersteller Metz ins Rampenlicht. Zum einen wurde eine 43-Zoll-Sonderedition aus der CUBUS-Linie (siehe Bild oben) vorgestellt, zum anderen ein transportabler Smart-TV im 24-Zoll-Format. In diesem Special stellen wir beide Modelle vor und beginnen mit dem CUBUS blackline.

Metz CUBUS Blackline

Metz hat jetzt den CUBUS blackline, ein exklusives Sondermodell mit 5 Jahren Garantie, vorgestellt. Der fränkische Traidtionshersteller sieht den CUBUS blackline als besonders nachhaltiges Sondermodell. In streng limitierter Auflage, mit 5 Jahren Garantie ab Werk (Panel ausgenommen) und im edlen Blackline-Design vereint der in Deutschland entwickelte und produzierte Smart-TV viele Vorzüge in sich, dazu zählen auch die hochwertige Verarbeitungs- und Materialqualität. Die ausgereifte, einfach zu handhabende TV-Plattform sichert einen hohen praktischen Nutzen.

Standfuß

Basierend auf dem Metz CUBUS 43 behält der CUBUS blackline das charakteristische Standfußdesign mit der namensgebenden kubischen Standsäule bei. Die mit schwarzem Akustikstoff versehen Lautsprecherleiste und ein graziler Schriftzug stehen für zeitlose Eleganz. Unterstrichen wird dies auch mit dem edlen, schwarz eloxierten Drehfuß aus gebürstetem Aluminium, der dem Smart-TV einen soliden Stand und eine noble Anmutung verleiht.

Aluminium-Fernbedienung

Mit der zum Eindruck des TV-Gerätes passenden Metz-Fernbedienung RM19 in Aluminium-Optik erkennt man, dass die Verantwortlichen bei Metz an jedes Detail gedacht haben.

Noble Erscheinung

Der CUBUS blackline ist nicht nur sinnvoll ausgestattet, sondern auch ein echter Energiesparer. Das verwendete Direct-LED-Display in UHD-Auflösung mit lokal abschaltbaren Dimmzonen steht für makellos scharfe Bilder mit authentischen Farben und unterstützt HDR10 sowie HLG. Weiter bietet es den niedrigen Energiebedarf und die hohe Langlebigkeit, die durchdachte LED-Technologie auszeichnet. Mittels eines Twin-Multi-Tuners und zwei CI+ Schnittstellen kommen Free- und Pay-TV auf sämtlichen Empfangswegen ins Wohnzimmer.

Zusätzlich sind USB-Recording und umfangreiche Timeshift- und Aufzeichnungsfunktionen vorhanden, die beispielsweise einfache Aufzeichnungsprogrammierung aus dem EPG, zeitgleiche Aufzeichnung eines Programms, während ein anderes gesehen werden kann und zahlreiche weitere Komfortfunktionen garantieren.

Schriftzug und darunter das klangstarke Lautsprechersystem

Für den passenden Klang, ausgewogen sowie kultiviert, wurde ein gekapseltes 2-Wege-System mit Bassreflex-Kanal in MetzSoundPro-Technologie verbaut, das dem Ton über sechs vorwärts gerichtete Lautsprecher Gestalt verleiht.

Auch das Smartphone kann dank der Metz Remote-App als Fernbedienung dienen

Eine umfassende Schnittstellenausstattung plus LAN/WLAN, Bluetooth- und App-Unterstützung machen den CUBUS blackline zum Multitalent.

5 Jahre Garantie sind inkludiert

Zusätzlich stattet Metz sein Sondermodell, wie eingangs erwähnt, mit einer speziellen Blackline-Garantie für Deutschland und Österreich aus. Diese beträgt 5 Jahre (Panel ausgenommen). Der Metz Classic CUBUS blackline ist ab sofort ausschließlich in der Bildschirmgröße 43 Zoll für 1.499 Euro UVP im Handel erhältlich.

Hier finden sich alle Informationen zum Metz TV-Gerät:

METZ blue MPE7000

Tragbarer Smart-TV

Mit dem MPE7000 hat METZ blue einen tragbaren Smart-TV mit eingebautem Akku präsentiert. Aufgrund leichter sowie kompakter Bauform und einer eleganten Trageschlaufe in Lederoptik lässt sich der 24-Zöller praktisch überallhin bequem mitnehmen und bietet nahezu unbegrenzten Film- und Fernsehspaß – ganz gleich, ob bei Linear-TV oder Streaming. Ganz gleich, ob im Garten, im Park, auf Reisen oder im Wohnmobilm der MPE7000 ist stets in seinem Element.

Detail vorne

Der MPE7000 kommt in einem ansprechenden zweifarbigen Design. Das matte Full HD-Display in Direct LED-Technologie ermöglicht auf 60 cm/24 Zoll Bildschirmdiagonale eine tadellose Bildqualität mit gleichmäßiger Ausleuchtung und ausgezeichnetem Kontrast. Darunter findet sich eine mit strukturiertem Akustikvlies bespannte, nach vorn gerichtete Lautsprecherleiste mit abgerundeten Kanten. Das zentral in der Mitte angeordnete Infrarotauge sowie ein silbernes METZ-Logo am rechten Rand der Soundleiste verleihen dem Gerät eine gewisse Charakterstärke. Mit einer trapezförmigen, in weiß gehaltenen Rückseite aus Kunststoff, die die bereits erwähnte Trageschlaufe aus Kunstleder ziert, wird der MPE7000 zum unkonventionellen und gefälligen Hingucker.

Vollwertiger Google TV

Nicht nur hübsch ist er, sondern auch ein smarter Google TV: Intern ermöglicht eine moderne Kombination aus Smart-TV, integriertem Triple-Tuner und einer soliden Schnittstellenausstattung eine tadellose Flexibilität: Als Google TV stellt der MPE7000 HD-Streaming über WLAN und LAN an jedem Hotspot oder Netzzugang bereit. Über den integrierten Triple Tuner inklusive CI+ Schnittstelle ist er auch für klassisches Live-TV bestens gerüstet und empfängt Sender über Satellit, Kabel oder das Antennenfernsehen DVB-T2 HD. Timeshift über USB offeriert zusätzlichen Komfort. Bei Anschluss eines externen Datenträgers lässt sich das laufende Programm mit einem Tastendruck unterbrechen und kurze Zeit später an derselben Stelle weitersehen.

Auch bei den Schnittstellen flexibel

Auch bei seiner Schnittstellenausstattung zeigt sich der MPE7000 hellwach. Als Audioschnittstelle steht neben Bluetooth 5.1 auch ein optischer S/PDIF-Ausgang bereit. Ein HDMI-Eingang ermöglicht es, auch externe Quellen wie z. B. einen Laptop oder DVD/Blu-ray-Player anzuschließen. Mittels des integrierten Akkus kann der MPE7000 schließlich mit einer Laufzeit von bis zu 3 Stunden dienen.

Der MPE7000 ist ab sofort für 349 Euro UVP im beratenden Fachhandel erhältlich. Hier finden sich alle Informationen des Herstellers:

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Metz Presse

Datum: 20. Februar 2025