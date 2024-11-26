SPECIAL: Metz BLUE WEEKS - Garantieverlängerungen für die 4K OLED-Serie MOD9001 und die 4K LED/LCD-Serie MUD8001

Einfach mal "blau machen" mit Metz: Ab dem 18. November 2024 gewährt der fränkische Traditionshersteller, der stets klassische Tugenden mit modernen Innovationen zu verbinden wusste und weiß, in den BLUE WEEKS Endkunden deutlich verlängerte Garantiezeiten auf ausgewählte METZ blue Smart-TVs. Im einzelnen wird die äußerst erfolgreiche OLED-Familie MOD9001 mit vollen drei zusätzlichen Jahren Garantie und damit insgesamt fünf Jahren Gerätegarantie ausgestattet. Beim Kauf eines Direct LED-TVs der MUD8001-Serie erhalten Kunden ein weiteres Jahr und damit insgesamt drei Jahre Garantie. Sich bis zum Jahresende 2024 für einen hochwertigen Metz Smart-TV zu entscheiden, lohnt sich also: Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2024 und gilt für Käufe in Deutschland und Österreich.

Wenden wir uns den Modellen zu, die von dieser kundenfreundlichen Aktion betroffen sind.

METZ blue MOD9001

MOD9001

Gerade für Filmliebhaber, die extrem authentische Farben und einen nahezu perfekten Schwarzwert schätzen, sind die OLED-Smart-TVs der MOD9001-Serie das perfekte Tool, um sämtliche Anforderungen souverän zu erfüllen. Dank des 120 Hz-Panels ist eine außergewöhnliche visuelle Hochwertigkeit garantiert. Natürlich werden auch alle relevanten HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ unterstützt.

Anschlusssektion und Rückseite

Auf aktuellem Stand ist auch die Anschlusssektion mit HDMI 2.1-Bestückung. Auch der gute Klang kommt dank des aufwändigen Soundsystems mit Dolby Atmos-Kompatibilität nicht zu kurz. Ein Subwoofer wurde integriert, und die besondere Spezialität sind die beiden zusätzlich verbauten Top-Effekt-Lautsprecher.

Drehbarer Standfuß

Anzeige

Besonderes fokussiert wurde bei Metz auch ein edler, drehbarer Standfuß. Genau bei solchen Punkten sparen andere, auch sehr renommierte TV-Hersteller und behandeln ein wichtiges Element wie einen Standfuß eher stiefmütterlich. Damit auch Live TV-Liebhaber voll auf ihre Kosten kommen, besitzen die Metz OLEDs dieser Baureihe einen integrierten Triple-Tuner.

Läuft unter Google TV

Mit praktischem Schnellzugriffsmenü

Als Betriebssystem setzt der legendäre Hersteller auf Goolge TV, das steht für flexibles Streaming und komfortable Bedienung. Der MOD9001 ist in 55 Zoll für 1.299 Euro und in 42 Zoll für 1.199 Euro erhältlich

Bei uns im Test konnte der Metz 4K-OLED überzeugen:

Der mit Google TV ausgestattete UHD-Fernseher ist ein ausgezeichneter Smart-TV für sämtliche Aufgaben des Alltags. Die absolut problemlose Einrichtung und die intuitive und reaktionsfreudige Bedienung brachten ebenso Pluspunkte wie die sehr guten Tuner-Eigenschaften und eine insgesamt überzeugenden visuelle Darstellung. Der 42MOD9001 ermöglicht so bei der Filmwiedergabe einen authentischen Bildeindruck mit tadellosen Farbeigenschaften, hohem Kontrast sowie stimmiger Bildschärfe.

Anzeige



Aktivierbar oder deaktivierbar: Filmemacher-Modus

Bei der 1080p Blu-ray-Wiedergabe erzielt man im Filmemacher-Modus eine natürlich-akkurate Abbildung. Der fränkische OLED-Fernseher punktet zusätzlich mit untadeliger Bewegungsschärfe sowie flinker Reaktionsgeschwindigkeit, was in dieser Größe auch beim Gaming am Schreibtisch für ein positives Spielerlebnis sorgen dürfte. Positiv überrascht haben uns auch die vergleichsweise gering ausgeprägten Spiegelungen im OLED-Display.

Dolby-Optionen

Aus klanglicher Sicht sammelt der Metz 42"-Fernseher nochmal fleißig Punkte und lbeeindruckt mit einer natürlichen, atmosphärisch dichten und dynamischen Kulisse. Dank der ausgezeichneten Pegelfestigkeit kann man zudem gut lauter hören. Die Verarbeitung ist hochwertig, der Standfuß präsentiert sich besonders solide und erlaubt das Schwenken des Displays.

METZ blue MUD8001

Ein weiteres Jahr Garantie für die MUD8001-Modelle

Ein helles, aussagekräftiges Bild ist die ganz starke Seite der Smart TV-Modelle der Metz blue MUD8001-Serie. Aktuelle Direct LED-Technologie sorgt bei den UHD-Modellen der Baureihe für ein enormes visuelles Vergnügen.

Anzeige



Die enorme Eleganz ist eine der großen Stärken des MUD8001

Zugleich legten die Metz Ingenieure auch bei diesen 4K-Fernsehern viel Wert auf einen tadellosen Sound und gönnten den TVs daher ein klangstarkes, auf beste Sprachverständlichkeit getrimmtes Lautsprechersystem, das in Form einer Leiste gut sichtbar integriert wurde.

Seitliche Ansicht des MUD8001

Auch die Modelle aus dem MUD8001 Portfolio laufen unter Google TV, natürlich inklusive Sprachassistenten. Der enorm schicke, sehr schlanke Rahmen betont die optische Noblesse der Geräte.

Hier wichtige Daten in der Übersicht:

Anzeige



Displaytechnologie: Direct LED

Auflösung: UHD 3840x2160

HDR: HDR10 / HLG / Dolby Vision

Musikleistung (Watt): 2 x 10

Integrierte Lautsprecher: 2

Unterstützt Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos und DTS

Tuner: DVB-C/T/S2

Google TV Betriebssystem

3x HDMI

Nochmals zum Nachlesen: Top-Qualität mit Langzeitstabilität

Mit der großzügigen Garantieaktion offeriert Metz allen Kunden in Deutschland und Österreich nach dem Kauf eines Aktionsmodells die Option, ihren Kaufbeleg über die METZ blue Website hochzuladen, und das passende Garantiezertifikat mit längerer Laufzeit zu bekommen. Mit insgesamt fünf Jahren Garantie* für MOD9001 und drei Jahren Garantie* bei MUD8001 offeriert der Hersteller einen deutlichen Mehrwert. Der Registrierungszeitraum endet am 31. Januar 2025.

Die BLUE WEEKS im Überblick

Aktionszeitraum: 18. November bis 31. Dezember 2024

Garantieleistungen:

MOD9001-Serie: Drei zusätzliche Jahre Garantie, insgesamt fünf Jahre Garantie. Hier kann man alles über den TV erfahren und die Garantie verlängern.

MUD8001-Serie: Ein zusätzliches Jahr Garantie, insgesamt drei Jahre Garantie.

Panelschäden sind von der Garantieverlängerung ausgenommen. Für das Panel beträgt die Garantiezeit 24 Monate. Hier kann man alles über den TV erfahren und die Garantie verlängern.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind, Metz

Datum: 26.11.2024