XXL-SPECIAL: JBL präsentiert neue MA AV-Receiver und Stage 2 Heimkino-Lautsprecher

"Leistungsstarke Heimkino-Lösungen für eine neue Generation von Film- und Musikliebhabern" titelt der US-amerikanische Hersteller bezüglich der neuen AV-Receiver der Modern Audio-Serie sowie dem Sortiment an neuen JBL Stage 2-Lautsprechern. Flexibel, performant und gleichzeitig erschwinglich sollen die Neuzugänge im JBL Heimkino-Portfolio sein. Wir stellen die Produkte im Einzelnen vor.

Die "bequeme" Heimkinolösung

Die JBL MA AV-Receiver und die JBL Stage 2-Lautsprecher sind laut Hersteller so konzipiert, dass sie sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügen, einfach installieren und anschließen lassen und zudem unkompliziert aufrüstbar bzw. skalierbar sind. Ein einheitliches und stimmiges System, welches Einfachheit, Qualität und Skalierbarkeit zum attraktiven Preis miteinander kombinieren soll. Sicher kein leichtes Ziel.

Allerdings ist es durchaus richtig, dass für viele Anwender die Zusammenstellung und der Kauf von Heimkino-Equipment zum komplexen Thema werden kann. Entscheidet man sich hingegen für einen JBL MA AVR und JBL Stage 2-Lautsprecher, erhält man ein einfaches, schlüsselfertiges System - intuitiv verständlich und komfortabel einzurichten. Zumindest, wenn man JBL glaubt. Ersteinrichtung und eventuelle spätere Upgrades, alles soll möglichst unkompliziert und einfach sein.

JBL MA AV-Receiver und Stage 245C Center-Lautsprecher

Auch neue Subwoofer sind dabei

Moderne, praxisgerechte Features

Mit der "EZ Set EQ Mobile" App wird die akustische Anpassung der Elektronik-Komponenten und Lautsprecher innerhalb weniger Minuten erledigt. Nähere Infos gibt JBL zwar nicht, allerdings lässt der Name zumindest auf eine Raumeinmessung inklusive EQ-Anpassung schließen.

Ebenfalls an Bord sind AirPlay und Chromecast sowie Bluetooth. Darüber hinaus verfügen die WiFi-fähigen AV-Receiver von JBL über eine "Works with Smart Things"-Schnittstelle. Damit können automatisierte Routinen erstellt werden, die andere IoT-Geräte mit einem einfachen Tastendruck steuern.

Eigenständiges Design

Sowohl die JBL MA AV-Receiver als auch die Stage 2-Lautsprecher sollen in ihrer Funktion und in ihrem Look dem modernen Zeitgeist entsprechen. Schlank und elegant, mit einer Mischung aus klassischem und verspieltem Design. Zwei Farboptionen "Latte" und "Espresso" stehen beim Bicolor-Design der Lautsprecher, Gehäuse mit aufgesetzter Schallwand, zur Verfügung. "Latte" mit hellem Furnier und weißer Schallwand, "Espresso" mit dunklerem Furnier und schwarzer Schallwand. Die AV-Receiver weisen ebenfalls zwei Farben auf. Das Gehäuse ist stets schwarz und auch hier gibt es die Fronten in Schwarz und Weiß. Die kleineren Modelle kommen mit einem Punktmatrix-Display daher, MA7100HP und MA9100HP scheinen über ein größeres, höher auflösendes Farbdisplay zu verfügen.

AV-Receiver Topmodell der Modern Audio-Baureihe: JBL MA9100HP

Hohe Skalierbarkeit

Vom einfachen Zweikanalsystem, über einen etwas weniger umfangreichen Surround-Aufbau bis hin zum immersiven 3D-Audio-Setup mit 8K HDMI-Video, Dolby Atmos und DTS:X. Alles möchte JBL mit den neuen Komponenten abdecken. Es wurde, laut Hersteller, jedes Modell einzeln und im Verbund dahingehend optimiert, dass Benutzer in jedem Setup eine hohe akustische Performance erleben können.

„JBL ist Marktführer für hochleistungsfähige Kinoerlebnisse und daher dürfte es niemanden überraschen, dass unsere neue Heimkino-Produktlinie ihre Gewichtsklasse übertrifft,“ erklärt Dave Tovissi, Vice President & General Manager, Luxury Audio bei HARMAN. „Bei der Entwicklung dieser Produkte stand die Berücksichtigung moderner Verbrauchergewohnheiten und -bedürfnisse im Vordergrund. Wir haben die Systeme so konzipiert, dass sie sich perfekt in den modernen Lebensstil einfügen und den Nutzern die Klangqualität und die einfache Bedienung bieten, die sie sich schon immer von einem Heimkinosystem gewünscht, aber nie gefunden haben – bis jetzt.“

JBL Stage 2-Lautsprecherserie mit allen Mitgliedern

Das neue Heimkino Line-Up von JBL

Die JBL MA AV-Receiver Serie umfasst folgende Modelle:

JBL MA310 5.2-Kanal 4K AV-Receiver mit 60 Watt

JBL MA510 5.2-Kanal 8K AV-Receiver mit 75 Watt

JBL MA710 / MA7100HP 7.2-channel 8K (High Performance) AV-Receiver mit 110Watt bzw. 125 Watt

MA9100HP mit wahlweise 5.1, 7.1 oder 9.1 Kanälen, Dolby Audio® and DTS® oder Dolby Atmos und DTS:X Unterstützung, rauscharmer Class-D-Verstärkung und umfassender Kompatibilität sowie 140 Watt

Die JBL Stage 2-Lautsprecher sind in "Latte" und "Espresso" in folgenden Optionen erhältlich:

Standlautsprecher JBL 260F und JBL 280F

Regallautsprecher JBL 240B und JBL 250B mit separat erhältlichen Bodenständern

Center-Lautsprecher JBL 245C

Dolby Atmos-fähigen Höhenmodule JBL 240H

Subwoofer JBL 200P und 220P

Spezifikationen der einzelnen Modelle und Preise

