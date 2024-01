SPECIAL: JBL-Neuheiten im Rahmen der CES 2024 - TWS, Bluetooth-Lautsprecher und Mikrofone für jeden Anwendungsbereich

JBL wartet mit zahlreichen Neuheiten gleich zu Jahresbeginn auf, die wir in diesem Bericht vorstellen werden. Zudem ist es vorgesehen, dass wir ausgesuchte Produkte aus dem Neuheiten-Reigen einem ausführlichen Praxistest unterziehen werden. Hier die Neuheiten im Einzelnen:

JBL Live TWS 3-Serie (ab Juni 2024 für 199,99 EUR):

Das Herzstück der Live TWS 3-Serie ist die 2024er Version von JBLs erstem Smart Case, das dem Anwender die volle Kontrolle über nahezu alle Funktionen in Echtzeit garantiert, ohne dass eine Verbindung zum Mobilgerät oder zur JBL Headphones App notwendig ist. Mit der JBL Live TWS 3-Serie wird das kabellose Klangerlebnis akustisch weiter optimiert - aber das ist nicht alles. Mit einem Fingertipp auf das 1,45 Zoll große LED-Touch-Display werden viele Funktionen nun noch komfortabler zugänglich. Mit der True Adaptive Noise Cancelling-Funktion kann der Anwender das Klangerlebnis über den "Ear Canal Test" in der eigens dafür entwickelten JBL Headphones App entsprechend anpassen. Auf diese Weise wird die akustische Leistung personalisiert und an den Anwender angepasst. Mit an Bord sind Bluetooth 5.3 mit LE und auch in IP55-Zertifikat.

JBL PartyBox Club 120

JBL PartyBox Club 120, ab April für 399,99 EUR:

Ausgestattet mit dem "JBL Original Pro Sound" ermöglicht die JBL PartyBox Club 120 einen nachdrücklichen Sound und, wie man es gewohnt ist, satte Bässe sowie eine dynamische Lightshow, zahlreiche anpassbare Lichtspiele und Stroboskopeffekte, die sich mit der Musik synchronisieren. Sie spielt bis zu 12 Stunden – und dank des einfach zu wechselnden Akkus lässt sich die Spielzeit auch problemlos verdoppelen. Die PartyBox Club 120 ist mit zwei Mikrofoneingängen und einem Gitarreneingang ausgestattet, zudem ist sie mit der JBL PartyBox App kompatibel.

JBL PartyBox Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, ab April für 599,90 EUR:

Musik überall und zu jeder Zeit mit der JBL PartyBox Stage 320 mit "JBL Original Pro Sound". Zwei hoch belastbare Tief/Mitteltöner und zwei ebenfalls leistungsfähige Hochtöner ermöglichen einen kraftvollen Sound auch bei hohem Pegel. Der Teleskopgriff und die breiten, stabilen Räder sorgen für einen leichten Transport. Mit einer großen, multidimensionalen Lichtshow kann man die passenden visuellen Effekte zum Klang realisieren. Durch eine Spielzeit von bis zu 18 Stunden, die mit einem leicht austauschbaren Akku direkt in die Verlängerung gehen kann, sind auch wahre Party-Marathons kein Problem. Mit der Schnell-Ladefunktion FastCharge können in 10 Minuten zwei Stunden Spielzeit gewonnen werden.

JBL PartyBox Wireless Mic

JBL PartyBox Wireless Mic, ab April für 129,99 EUR Set-Preis:

Das JBL PartyBox Wireless Mic ist ein interessantes Zubehör zu allen JBL PartyBox-Lautsprecher - mit einfacher Handhabung. Geliefert wird das JBL PartyBox Wireless Mic in einem Plug-and-Play-Pack, in dem zwei Mikrofone enthalten sind. Dieses "Team" garantiert eine nahtlose Zusammenarbeit mit dem "JBL PartyBox Cardioid" Klang. Unerwünschte Geräusche wie Atem- oder Umgebungsgeräusche werden mit dem JBL-spezifischen "Stoßdämpfersystem" minimiert. Das neue Mikrofon ist benutzerfreundlich und verfügt über eine Spielzeit von bis zu 20 Stunden. Der Akku kann während des Gebrauchs aufgeladen werden.

Weitere Neuheiten finden sich auf der nächsten Seite.

