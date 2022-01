SPECIAL: JBL mit ersten Gaming TWS In-Ears und weiteren Kopfhörer-Neuheiten auf der CES

JBL präsentiert auf der CES in Las Vegas neue Kopfhörer-Modelle sowie ein neues Mikrofon. Zum einen erweitert man das Gaming-Portfolio der Quantum-Reihe um das erste True Wireless Gaming-Headset von JBL sowie um zwei neue Over-Ear-Kopfhörer und ein USD-Doppelkondensator-Mikrofon. Zum anderen führt man den Erfolg der konventionellen TWS-Kopfhörer mit dem neuen JBL Live Pro 2 fort.

JBL Quantum Stream

JBL Quantum Stream USB-Mikrofon

Ansicht von oben

Bedienelement, Standfuß und RGB-Beleuchtung

Beginnen wir mit der Quantum-Serie und räumen zunächst das neue Gaming-Mikrofon "aus dem Weg". Das Quantum Stream ist für die perfekte Abstimmung mit Teamkollegen geeignet und garantiert eine kristallklare Verständigung in jeder Spielsituation. Auf einem stabilen Standfuß positioniert lässt es sich um 360 Grad drehen, bietet aber auch weitere Aufstellmöglichkeiten. Mit 2 x 14-mm Dual Capsule-Elektret-Kondensator mit einer Abtastrate von 24 Bit und 96 kHz ist man immer stets laut und deutlich hörbar. Es gibt zwei wählbare Sprachaufnahmemuster, die es erlauben, die Aufnahme des Mikrofons auf die Stimme des Sprechers zu fokussieren oder die Stimmen aller im Raum zu erfassen, was z.B. bei der Aufnahme von Podcasts oder Gruppengesprächen vorteilhaft ist. Mit der oberen Taste wird das Mikrofon blitzschnell stummgeschaltet, eine RGB-Beleuchtung soll die Bedienung erleichtern. Auch die Sprachlautstärke kann direkt am Mikro angepasst werden.

Ausstattung des JBL Quantum Stream:

2 x 14-mm Dual Capsule-Elektret-Kondensators mit 24 Bit und 96 kHz Abtastrate

Universelle Aufstelllösung mit drehbarem Ständer ermöglicht 360-Grad-Bewegungsfreiheit und die drei Ständeroptionen bieten eine optimale Mikrofonpositionierung

Zwei auswählbare Sprachaufnahmemuster, um eine Stimme abzugrenzen oder mehrere Stimmen einzubeziehen

Stummschalttaste mit RGB-Ringanzeige

Sprachüberwachung direkt über Kopfhörer und Steuerung der Sprachlautstärke und Mikrofonverstärkung direkt am Mikrofon

Langlebiges, hochwertiges Metalldesign für hochwertigen Look und Finish

JBL QuantumENGINETM PC-Softwarekompatibilität für die ultimative Anpassung von EQ, RGB-Farben, Mikrofonstummschaltung und mehr

UVP: 99,00 EUR bzw. 129,00 CHF

JBL Quantum TWS

JBL Quantum TWS

Der Quantum TWS ist der erste True Wireless In-Ear-Gaming-Kopfhörer von JBL und kommt mit QuantumSURROUND daher. Damit sollen Spieler ein eindrucksvolles Surround-Erlebnis im Spiel erleben können. Ebenfalls an bord ist True Adaptive Noise-Cancelling und Ambient Aware zur Kontrolle von Außengeräuschen und Minimierung von Ablenkungen. Mit dem mitgelieferten USB-C-Dongle kann mit PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch und unterstützten Mobilgeräten eine stabile Verbindung mit geringer Latenz hergestellt werden.

Case einzeln

JBL Quantum TWS Vorder- und Rückseite

Der JBL Quantum TWS unterstützt zwei Verbindungen gleichzeitig. Wer beim Zocken erreichbar bleiben möchte, kann also eine Verbindung zum bevorzugten Gaming-Gerät über den USB-C-Dongle sowie parallel eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone herstellen. Dank des geringen Gewichts soll sich der Quantum TWS auch für lange Gaming-Sessions auszeichnen und die IPX5-Schweißresistenz sorgt für Langlebigkeit bei der Nutzung unterwegs.

„JBL entwickelt weiterhin smarte Lösungen für Gamer aller Levels“, sagt Ralph Santana, Executive Vice President und Chief Marketing Officer bei HARMAN. „Als erstes Standalone-Mikrofon und echtes kabelloses Headset in der JBL Quantum-Reihe wurden das JBL Quantum Stream und das JBL Quantum TWS entwickelt, um die Bedürfnisse von Gamern, Streamern und Podcastern zu erfüllen und unser wachsendes Angebot an robusten Over-Ear-Gaming-Headsets zu ergänzen.“

Ausstattung des JBL Quantum TWS:

JBL QuantumSURROUND für die beste räumliche Surround-Lösung für immersives Gaming

True Adaptive Noise Cancelling mit vier Beamforming-Mikrofonen und automatischer Kalibrierung, um in der Zone zu bleiben

Ambient Aware, um Umgebungsgeräusche nach eigenen Vorlieben zu filtern

Sechs Beamforming-Mikrofone (drei an jedem Ohrhörer) sorgen für kristallklare Kommunikation mit Teamkollegen

Zwei-Geräte-Konnektivität über USB-C-Dongle oder Bluetooth 5.2 für eine Gamer-gerechte Verbindung mit niedriger Latenz

24 Stunden Akkulaufzeit – 8 Stunden mit Ohrhöhrern, 16 zusätzliche Stunden mit Ladebox.

Leichte, robuste Konstruktion mit IPX5-Wasserbeständigkeit

Multi AI-Unterstützung - einfach per Knopfdruck mit den bevorzugten intelligenten Assistenten sprechen, wenn eine Verbindung zu einem Mobilgerät besteht

Kompatibel mit der JBL QuantumENGINE PC-Software und der JBL Headphones-App für die ultimative Audioanpassung

UVP: 149,00 EUR bzw. 169,00 CHF

JBL Quantum 810 und Quantum 610

JBL Quantum 810

Quantum 810 mit nach oben geklapptem Mikrofon

JBL Quantum 610 Orange

Quantum 610 mit USB-Dongle

Quantum 810 und Quantum 610 sind die Over-Ear-Neuzugänge im Gaming-Portfolio. Beide verfügen über JBL QuantumSURROUND und DTS Headphone:X 2.0 und bringen ein Flip-Up-Mikrofon mit Sprachfokus mit. Die robuste und ebenfalls leichte Konstruktion soll für hohen Tragekomfort sorgen. Alle neuen Quantum-Kopfhörer und auch das Quantum Stream sind mit der PC-Software JBL QuantumENGINE kompatibel, in der Audio-Einstellungen und Beleuchtungseffekte individuell angepasst werden können. Darüber hinaus sind die JBL Quantum TWS mit der JBL Headphones-App kompatibel.

Ausstattung des JBL Quantum 810:

Dualer Surround Sound mit JBL QuantumSURROUNDTM und DTS Headphone:X 2.0

50-mm-Treiber, angetrieben von der JBL QuantumSOUNDTM Signature

Aktives Noise-Cancelling

Zwei kabellose Lösungen: verlustfreies 2,4G Wireless und Bluetooth 5.2

30 Stunden Akkulaufzeit, mit Play & Charge-Funktionalität für ganztägiges Spielen

Sprachfokussiertes Beam-Mikrofon mit Echo- und Geräuschunterdrückung

Game-Chat-Audioregler zur Einstellung der Sprach- und Spiellautstärke, entwickelt für Discord, der beliebtesten Chat-Anwendung der Welt

Leichte, robuste Konstruktion mit lederbezogenen Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff

JBL QuantumENGINE PC-Softwarekompatibilität für die ultimative Anpassung von EQ, RGB-Farben, Mikrofonstummschaltung und mehr

UVP: 179,00 EUR bzw. 199,00 CHF

Ausstattung des JBL Quantum 610:

Dualer Surround Sound mit JBL QuantumSURROUNDTM und DTS Headphone:X 2.0

Hi-res-zertifizierte 50-mm-Treiber, angetrieben von der JBL QuantumSOUNDTM Signature

Verlustfreies 2,4G Wireless

40 Stunden Akkulaufzeit, mit Play & Charge-Funktionalität für ganztägiges Gaming

In der Ohrmuschel positionierter Game-Chat-Audioregler zur Regulierung der Sprach- und Spiellautstärke, entwickelt für Discord, der beliebtesten Chat-Anwendung der Welt

Aufklappbares Boom-Mikrofon mit Sprachfokus und automatischer Ein-/Ausschaltung der Stummschaltung

Kompatibilität mit der JBL QuantumENGINETM PC-Software für die ultimative Anpassung von EQ, RGB-Farben, Mikrofonstummschaltung und mehr

UVP: 149,00 EUR bzw. 169,00 CHF

Alle Neuzugänge der JBL Quantum-Reihe werden ab Frühjahr 2022 auf JBL.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

Das JBL Quantum Stream, JBL Quantum TWS, JBL Quantum 810 und JBL Quantum 610 kommen in der neuesten, umweltfreundlichen Verpackung von JBL.

JBL Live Pro 2

JBL Live Pro 2 in allen erhältlichen Farben

Außerhalb des Gaming-Segments gibt es ebenfalls Neuigkeiten von JBL. Der Live Pro 2 erweitert die komplett kabellose Live-Kopfhörerserie. True Adaptive Noise-Cancelling, Smart Ambient-Funktionen, verbesserte Akkulaufzeit und sechs Mikrofone für hohe Sprachqualität sind integriert. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer JBL Live Pro 2 verfügen über 11-mm-Treiber in einem Stick-Design mit ovalen Hörkanälen und sollen ein optimiertes Noise Cancelling und eine verbesserte Klangqualität liefern.

JBL Live Pro 2

Live Pro 2 in Blau

"Rotes" Modell

Live Pro 2 in Weiß

Mit True Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient kann man die Stärke der Hintergrundgeräusche einstellen, um die Umgebung wahrzunehmen oder Gespräche zu führen, ohne die In-Ears abnehmen zu müssen. Per Freisprecheinrichtung und JBL Headphones-App ist der Zugriff auf den bevorzugten Sprachassistenten kein Problem. Der Live Pro 2 verfügt über eine IPX5-Zertifizierung und macht laut Hersteller Joggingrunden bei Wind und Wetter mühelos mit. Die bereits genannten sechs integrierten Mikrofone isolieren Geräusche und Wind und optimieren die Sprachqualität weiter. Die Wiedergabezeit soll bis zu 40 Stunden betragen.

JBL LIVE Pro 2 Ausstattung:

JBL Signature Sound aus 11-mm-Treibern

Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit (10 Stunden im Ohrhörer, 30 Stunden in der Ladebox)

True Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient

6 Mikrofone mit Geräusch- und Windisolierungs-Technologie

Dual Connect + Sync mit Google Fast Pair

Freihändige Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

All Access Touch Control oder Nutzung über die spezielle JBL Kopfhörer-App

IPX 5-Bewertung (wasserdicht und schweißfest)

Schnellladung 15min = 4 Stunden

Qi-kompatibles Laden

UVP: 179,95 EUR bzw. 199,00 CHF

Die JBL LIVE Pro 2 Ohrhörer sind ab Frühjahr 2022 in den Farben Blau, Schwarz, Rot und Weiß erhältlich und kommen ebenfalls in der neuen, umweltfreundlichen Verpackung von JBL.

