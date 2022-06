SPECIAL: Harman Kardon Dolby Atmos All-in-One Soundbar Citation MultiBeam 1100

Harman Kardon hat kürzlich mit der Citation MultiBeam 1100 eine neue Soundbar vorgestellt, die Dolby Atmos verarbeitet und zusammen mit der eigenen MultiBeam-Technologie ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis realisieren soll. Ein besonders elegantes Design und immersiver, authentischer Sound sollen die Highlights des Gerätes markieren.

Transparente Ansicht

Für den laut Hersteller beeindruckenden Heimkino-Sound, der Filmen und auch Spielen ein multidimensionales Surround-Sound-Erlebnis bescheren soll, zeichnet die MultiBeam-Technologie verantwortlich. Für die Ausgestaltung stehen bei der Citation MultiBeam 1100 insgesamt elf Treiber zur Verfügung. Zwei davon sind nach oben gerichtete Kanäle für Dolby Atmos. Die tonale Auslegung beschreibt der Hersteller selbst mit "sattem Bass und explosivem, kinoreifem Sound". Integriert sind 6x (55 x 90 mm) Racetrack-Treiber, 3x 25 mm Hochtöner, 2x 70mm aufwärts gerichtete Vollbereichstreiber. Die Gesamtleistung liegt bei 630 Watt.

Ansicht von oben

von vorne

Rückseite

Anzeige

Die neue Harman Kardon Soundbar ist als All-in-One-System konzipiert und bringt keinen separaten Wireless-Subwoofer mit. Allerdings kann sie problemlos mit weiteren Citation-Komponenten, wie z.B. dem Subwoofer Citation Sub oder Sub S kombiniert werden. Ebenso ist die Verwendung im Zusammenspiel mit den Citation Surround-Lautsprechern möglich. In Kombination verwandelt sich die Soundbar sozusagen dann in ein 5.1.2-Kanal-Setup.

Detailansicht rechter Bereich mit Display oben

Multimedial ist die neue Komponente äußerst flexibel und mit AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) und Chromecast built-in ausgestattet. Auch Bluetooth in der Version 5 ist verbaut. Insgesamt soll der Zugriff auf über 300 Streaming-Dienste möglich sein. Ebenso soll die Bedienung dank intuitiver Steuerungselemente sehr einfach sein. Dazu gehört ein multifunktionales LCD-Touch-Display, dass mit hoher Helligkeit und nahtloser Benutzerführung überzeugen soll. Für Kabelverbindungen steht ein HDMI eARC-Anschluss zur Verfügung, auch ein optischer Digitaleingang ist integriert. Via HDMI können 4K UltraHD-Signale übertragen werden, auch HDR10 und Dolby Vision werden unterstützt.

Seitliche Ansicht links

Seitliche Ansicht rechts

Die Citation Multibeam 1100 bringt auch eine automatische Raumkalibrierung mit. Die Klangkalibrierung berücksichtigt die Gegebenheiten des Raumes und den Aufstellungsort der Soundbar für eine natürliche akustische Abstimmung am Sweet Spot. Mit der PureVoice-Technologie und dem dedizierten Center-Kanal soll eine kristallklare Sprachwiedergabe stets gewährleistet sein. Sowohl komplexe Actionszenen als auch ruhige Dramen sollen stets mit bestens verständlichen Dialogen versehen werden.

Anzeige

Die charakteristische Harman Kardon Ästhetik sei in jedem Designelement der neuen Soundbar erkennbar: Die Bezüge sind in Wintergrau oder klassischem Schwarz gehalten und sind aus echtem Wollstoff von Kvadrat gefertigt. Der europäische Hersteller kann als führend im Bereich akustischer Textilien gelten, die schmutzabweisend und schwer entflammbar sind. Das taktile Gewebe mit auffälligen Metalldetails sorgt laut Hersteller für ein raffiniertes, elegantes Finish.

Fernbedienung

Die Abmessungen der Citation MultiBeam 1100 betragen 1150 x 65 x 130 mm. Das Gewicht liegt bei 4,6 kg. Im Lieferumfang befinden sich neben der Soundbar die Fernbedienung inklusive Batterien, ein Stromkabel und ein HDMI-Kabel sowie zwei Wandhalterungen in L-Form inklusive Schrauben.

Funktions- und Leistungsumfang der Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 in der Übersicht:

3D Surround-Sound mit Dolby Atmos und MultiBeam schaffen ein mehrdimensionales Sourround-Sound-Erlebnis mit breiter Klangbühne

Mit AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) und Chromecast built-in Zugriff auf über 300 Online-Musik-Streaming-Dienste

Ausgezeichnetes Design mit charakteristischer Ästhetik von Harman Kardon

Smarte Dialogoptimierung mit Harman PureVoiceTM-Technologie für kristallklare Sprachwiedergabe

All-in-One-Soundsystem mit nur einem einzigen Gerät

Automatische Klangkalibrierung gleicht die Audioabstimmung für einen natürlichen Eindruck am Sweet Spot aus

Kabelloses Bluetooth-Streaming

HDMI eARC bietet direkten Anschluss für umkomprimierte Inhalte mit Dolby Atmos Surround Sound

Ultra HD 4K Pass-Through mit Dolby Vision garantiert bestmögliche visuelle Qualität

Multifunktionales LCD-Touch-Display für nahtlose Benutzerführung und intuitive Einrichtung

Erweiterbar für Mehrkanal-Surround-Sound

Harman Kardon Citation MultiBeam 1100

Die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 999,00 EUR bzw. 1.199,00 CHF erhältlich.

Anzeige

Special: Philipp Kind

Fotos: Harman Kardon

Datum: 08.06.2022

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: Citation