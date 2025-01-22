SPECIAL: Denon Home 150 NV - kompakter smarter Lautsprecher mit HEOS-Modul für 199 EUR

Es hat sich bei den sogenannten "Smart Speakers" nicht viel auf dem Markt getan in der letzten Zeit. Denon ändert dies nun und bringt mit dem Home 150 NV einen kompakten smarten Lautsprecher mit HEOS-Streaming-Modul.

Mit HOES Built-In

Es handelt sich zwar um kein neues Modell, sondern um eine neue Variante eines bekannten Mitglieds des Denon Home-Portfolios, aber immerhin ist wieder etwas los im Smart Speaker-Sortiment des japanischen Traditionsunternehmens. 199 EUR kostet der Home 150 NV, und es gibt ihn wahlweise in weißer oder schwarzer Version.

Schwarze Ausführung

Wie man es von HEOS kennt, ist es mittels des Home 150 NV und der optisch im frischen Design gehaltenen App möglich, Musik von beliebten Diensten wie Spotify, Amazon Music HD, Pandora oder TIDAL zu streamen. Natürlich kann man auch auf die Musikbibliothek des Smartphones, auf dem die HEOS-App installiert ist, oder auf Home Server und NAS-Systeme und die dort gespeicherten Musikdateien zugreifen.

Denon hat bewusst auf Miokrofone und Sprachassistenten verzichtet

Im Gegensatz zum Denon Home 150 hat man beim Home 150 NV ganz bewusst auf Mikrofone und Sprachassistenten verzichtet, denn längsr nicht jeder möchte diese Features haben - viele fühlen sich dadurch sogar deutlich gestört. Akustisch tritt er wie der Denon Home 150 auf, der uns absolut überzeugen konnte im damaligen Testbericht.

Hier auf dem Bild ist der für 249 EUR erhältliche "normale" Home 150 zu sehen, der uns im Test überzeugen konnte

Unser Fazit damals verdeutlichte, wie gut der Home 150 akustisch ist: Klare Stimmwiedergabe, ein sehr homogener, durchaus spürbarer Bassbereich und eine tadellose Darstellung auch hoher Frequenzen. Was wir bei HEOS Home-Komponenten auch immer wieder gerne herausstellen: Die einfache Installation und Inbetriebnahme und das problemlose Handling in der täglichen Praxis.

HEOS-App im optisch frischen Gewand (aus dem Test des Marantz M1)

Zudem sind natürlich die Multiroom-Möglichkeiten ein weiteres wichtiges Kapitel: Mit weiteren Denon Home Lautsprechern, Soundbars, Netzwerkplayern oder AV-Verstärkern/-Receivern mit HEOS Built-in kann man in jedem Raum des Hauses den passenden Klang genießen.

Perfekt eignet sich der Denon Home 150 NV auch als Klanglösung für die Küche

Unterer Bereich

Home 150 NV

"Normaler" Denon Home 150

Wie sieht es mit den weiteren Eigenschaften aus? Es finden sich drei Schnellwahltasten zum Speichern der Lieblingssender, und Apple AirPlay 2 ist selbstverständlich auch vorhanden. Über den USB-Anschluss kann man zudem Musikstücke aus der eigenen Musikbibliothek abspielen. Er unterstützt die Formate MP3, WAV, AAC plus WMA, Hi-Res-Dateien des Typs FLAC und ALAC mit bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD mit 2,8 MHz und 5,6 MHz. Lobenswerterweise ist der Denon Home 150 MV auch Roon Ready. Es handelt sich um einen Mono-Lautsprecher mit Class D-Verstärkern, einem 25 mm messenden Hochtöner und einem 89 mm messenden Tief-/Mitteltöner. Klangeinstellungen Bass/Treble sind mittels der App möglich. Unterstützt werden WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n und WiFi 5 GHz 802.11a/n/ac.

Denon Home Subwoofer

Natürlich ist auch die Stereo-Paarung möglich:Mittels der HEOS-App kann man zwei Denon Home 150 NV Lautsprecher zu einer Stereo-Paarung zusammenfügen. Und richtig üppig wird der Klang, wenn man, wie in unserem Testbericht, noch den Denon Home Subwoofer (499 EUR) mit einbindet und dann ein 2.1-System einsetzt. Wir haben exakt diese Kombination mit dem bereits bekannten Home 150 ebenfalls getestet, und das mit erstaunlichen Ergebnissen. Der Denon Home Subwoofer erweist sich mit Abmessungen von 33 cm Breite, 37,3 cm Höhe und 33 cm Tiefe als recht kompakt. Der nach dem Down-Fire-Prinzip arbeitende aktive Bassist besitzt auf der Unterseite ein 8 Zoll großes Chassis. Im Inneren zu finden ist ein effizienter Class-D Verstärker, der 120 Watt Leistung mitbringt (bei 4 Ohm und 1% Klirrfaktor).

Akustisch überzeugend, ob allein oder im Stereo-Verbund

Rückseite

Aus schräger Perspektive

Mit knapp 900 EUR fürs Paket aus zwei Denon Home 150 NV (jeweils 199 EUR) und dem Denon Home Subwoofer (499 EUR) erhält man akustisch sehr überzeugende Leistungen - man sieht wenig, aber hört viel, um es kurz auf einen Nenner zu bringen. Unser Fazit war damals im Jahre 2022 klar: "Für knappe 1000 EUR Kaufpreis bekommt der Käufer ein schickes sowie potentes 2.1 System." Uns gefiel die tadellose Verarbeitungsqualität, und die zeitlos elegante Optik. Die Touch-Bedienelemente der Denon Home 150 arbeiten durch den Nährungssensor sehr zuverlässig. Wir konnten im damaligen Test einen sehr angenehmen und dennoch kraftvollen Klang feststellen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Denon PR

Datum: 22. Januar 2025