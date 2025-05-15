SPECIAL: DALI in der Motorworld München - der neue V-16F Sub, der neue GARDIAN Speaker, neue KORE- und iO-12-Farben

DALI präsentiert ausschließlich für die Presse und Fachbesucher im B2B-Bereich in der Motorworld München zahlreiche neue Produkte - einen brachialen aktiven Subwoofer, den ersten Outdoor-Speaker überhaupt sowie neue Farben für den Über-Lautsprecher KORE und das Kopfhörer-Spitzenmodell iO-12.

Natürlich steht der brandneue, heute offiziell vorgestellte aktive Top-Subwoofer V-16 F im Fokus. Zu allen Eigenschaften haben wir bereits ein umfangreiches Special erstellt:

Alles über den DALI V-16 F

Hier nun unsere Live-Bilder:

Links ein V-16 F mit transparentem Gehäuse, rechts das Modell, wie es in den Handel kommt

Anzeige



Frontansicht, gut erkennbar: Das riesige Chassis und die vier Bassreflex-Ports

16 Zoll-Treiber im Detail

Detail an der speziellen Sicke, Teil 1

Und eine weitere Detailaufnahme der extrem verlustarmen Sicke

Ansicht schräg seitlich

Schnittmuster, das die aufwändige Technik im Inneren veerdeutlicht

Anzeige



Membran von hinten

Extrem starker Magnet

Bassreflexrohr

Elektronik. 1.500 Watt Dauerleistung stehen bereit

Anzeige



Weiterer Blick auf die Elektronik

Blick auf die Rückseite

Hier nochmals die elementaren Eigenschaften des V-16 F in Kürze. Er verfügt über einen 16 Zoll Basstreiber mit einer Membran aus Aluminium sowie einer extrem belastbare Schwingspule mit 88mm Durchmesser und 44mm Länge. Optisch sticht bei der Betrachtung die auffällige, spezielle Sicke mit Constant Surface Surround Technologie ins Auge. Der Antrieb erfolgt durch einen leistungsstarken verzerrungsarmen Magnetmotor. Der aktive Bass sieht dank 90 Liter Gehäusevolumen äußerst amtlich aus und bringt die Continuos Flare Port Technologie mit variabler Portlänge mit. Auf der Vorderseite finden sich 4 Ports. Optional kann man den V-16 F mittels Verschlussmöglichkeit für die Ports Auch als geschlossenes System verwenden. Für die nötige Power sorgt ein 1.500 Watt Class D-Verstärker mit einer Peak-Leistung von 2.500 Watt. Kontrolliert wird das Ganze von einer extrem echenstarken DSP-Sektion.Bereit stehen XLR- und Cinch-Anschlüsse, der V-16 F ist für den Stereo/Mono/LFE-Einsatz gerüstet. Er kommt auf 4.999 EUR und ist ab Juli 2025 verfügbar, nach aktueller Planung.

Dali GARDIAN

Erstmals bringt DALI einen Outdoor-Speaker

Anzeige



Der überhaupt erste DALI Outdoor-Speaker ist auf der Ausstellungsfläche im Highline-Bereich der Motorworld zu sehen. Er hört auf den Namen GARDIAN OW 6 und besitzt ein IP67-Zertifikat (wasserfest und staubgeschützt. 449 EUR kostet der robust verarbeitete, aber trotzdem elegant gehaltene Lautsprecher. Zudem arbeitet er in einem äußerst breiten Temperaturbereich von -20 Grad bis +70 (!) Grad. Somit kann er sogar in tropischen Klimazonen im Außeneinsatz verwendet werden. Insgesamt, so kann man zusammenfassend schreiben, ist der GARDIAN ein Lautsprecher für alle Jahreszeiten und für jeden denkbaren Ort. Dank einer flexiblen Wandhalterung sind der Phantasie hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

In Schwarz oder Weiß lieferbar

Beide Modelle von oben aus gesehen

Wandhalterung

DALI Logo im Detail

Das schwarze Modell

Und hier die weiße Ausführung

Nun zum Aufbau des Zweiwege-Lautsprechers. Auch hier folgt die technologische Ausrichtung den DAL-typischen Prinzipien. Wenig Verluste und geringste Verzerrungen, das ist auch hier die Maxime. Der von DALI gestaltete Bass- und Mitteltontreiber ist 5,25 Zoll groß und verfügt über eine Wasser- und Staub-resistente Polypropylen-Membran. Als Antrieb dient ein besonders kraftvoller Ferritmagnet mit einer Schwingspule aus Kupfer. Ein 25mm messender Hochtöner vervollständigt die Konfiguration.

Der schwarze Speaker von oben

und das weiße Pendant

Die Kalotte aus weichem Textil ist ebenfalls Wasser- und Staub-resistent und bringt ebenfalls ein extrem leistungsfähiges Neodymium-Eisen-Boron-Magnetsystem mit. Die speziellen Terminals zur Verbindung mit einem Verstärker sind ebenfalls besonders robust ausgeführt. Der GARDIAN stellt Frequenzen zwischen 47 Hz und 25 kHz (+/- 3dB) dar und bietet einen Wirkungsgrad von 84 dB (1m @ 2,83V). Er weist eine nominale Impedanz von 6 Ohm auf und schafft 103 dB maximalen Schalldruck. Verstärker mit einer Leistung pro Kanal von 50 bis 200 Watt werden von DALI empfohlen.

Neuigkeiten zum Dali Lautsprecher-Flaggschiff KORE und dem Kopfhörer-Topmodell iO-12 gibt es auf Seite 2!

Anzeige

