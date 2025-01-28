SPECIAL: beyerdynamic AVENTHO 300 - Hochmoderner Over-Ear-BT-Kopfhörer mit STELLAR.45-Treiber "Made in Germany"

In diesem Special präsentieren wir den beyerdynamic AVENTHO 300, den wir zudem in der nächsten Zeit auch einem umfangreichen Test unterziehen möchten, in allen Einzelheiten. Es handelt sich beim 399 EUR kostenden AVENTHO 300 um einen Wireless Over-Ear Kopfhörer mit ANC, Dolby Atmos und Headtracking. Der typische beyerdynamic Klang wird mit den in Deutschland gefertigten Schallwandlern STELLAR.45 realisiert.

Hier die elementaren Eigenschaften in der Übersicht:

3D-Audio dank Dolby Atmos mit Dolby Head Tracking-Technologie™

Multipoint Bluetooth® 5.4, Adaptives Noise Cancelling plus Transparenzmodus und automatische Abspiel-/ Pausierfunktion beim Auf- oder Absetzen des Kopfhörers

Exzellenter Tragekomfort aufgrund von ergonomischen Hörerschalen und der Verwendung außergewöhnlich hochwertiger Materialien

Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit (mit ANC) - das ist hervorragend

Geschlossene Bauweise, ohrumschließend

Intuitive Bedienung mittels Touch-Bedienfläche und beyerdynamic App

Aktive adaptive Geräuschunterdrückung (ANC) und Transparenzmodus

Made in Germany (STELLAR.45-Treiber)

In Schwarz und Nordic Grey verfügbar

Preis: 399 Euro

Kommen wir zur ausführlichen Beschreibung.

Hochmoderner Over-Ear-Kopfhörer, hier in Schwarz

Der AVENTHO 300 ist ein ausgeprochen durchdachter ANC-Bluetooth-Kopfhörer, der sich für viele Einsatzzwecke eignet. Ob man mobil Musik, Filmton oder ein Hörspiel genießen oder unterwegs das Lieblings-Game durchspielen möchte: Der AVENTHO 300 mit den beyerdynamic-exklusiven STELLAR.45-Treibern (auch verbaut im DT 770 PRO X Limited Edition oder den Studio Kopfhörern DT 700 PRO X oder DT 900 PRO X) in Kombination mit der Kompatibilität zu wichtigen Audio-Codecs (AAC, aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LE Audio) sorgt für ein hohes Maß an Performance.

Anzeige

Dolby Atmos inklusive der Dolby Head Tracking-Technologie™ garantiert ein immersives, dreidimensionales Klangerlebnis, bei dem der Hörer stets im Mittelpunkt des Geschehens bleibt. Für ein überdurchschnittlich räumliches Hören verantwortlich ist zusätzlich eine leichte Schrägstellung der Treiber.

Modell in Nordic Grey

Mittels Multipoint-Bluetooth® 5.4 lassen sich Musiktitel im Handumdrehen auch von verschiedenen Quellen wiedergeben. Weoterhin verfügt der AVENTHO 300 über eine adaptiv arbeitende aktive Geräuschunterdrückung und den hybriden Transparenzmodus. Beim AVENTHO 300 kann man hinsichtlich der Optionen zwischen Geräuschunterdrückung (ANC) ON, Transparenzmodus und OFF-Modus wechseln. Der AVENTHO 300 wird im OFF-Modus ausgeliefert. Wenn man die ANC-Taste nur einmal drückt, wird nacheinander der Transparenzmodus, der ANC-Modus und dann wieder der OFF-Modus aktiviert.

Ohrmuscheln außen

Die automatische Pausier- und Abspielfunktion beim Absetzen des Kopfhörers erweitert die Ausstattung. Im Hörer verbaute Mikrofone stehen beim Telefonieren für eine hohe Sprachqualität und filtern Hintergrundgeräusche effektiv aus.

Ein problemloses Handling wird ebenfalls groß geschrieben. Durch Tippen auf die Touch-Bedienfläche wird die Wiedergabe gesteuert, die Lautstärke justiert, Anrufe angenommen oder beendet sowie der Sprachassistent aufgerufen.

Anzeige



Zum Thema Sprachassistenten. Der AVENTHO 300 ermöglicht es selbstverständlich, den auf dem Smartphone installierten und eingerichteten Sprachassistenten aufzurufen. dazu tippt man einmal lang auf die Mitte der Bedienfläche an der rechten Ohrmuschel. Der Sprachassistent wird dann auf dem Smartphone aufgerufen.

Mit der kostenlosen beyerdynamic App kann die Musikwiedergabe oder die Gerätesteuerung angepasst werden. Der 5-Band-Equalizer ermöglicht es, eigene Klangpräferenzen zu realisieren oder auf Presets für einzelne Musikgenres zurückzugreifen. Software-Updates laufen ebenfalls über die App ab. Hier rät beyerdynamic, vor der ersten Nutzung auf jeden Fall - im Sinne maximaler Leistungsfähigkeit - das neueste Softwareupdate aufzuspielen.

Der AVENTHO 300 wird einfach über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 50 Stunden bei eingeschaltetem ANC. Ist der AVENTHO 300 doch einmal leer, beträgt die Ladezeit rund 2 Stunden. Möchte man am liebsten sofort weiterhören, bietet sich die Schnellladefunktion an: 10 Minuten Laden für 5 Stunden Spieldauer.

Touch-Bedienung trifft auf erstklassigen Tragekomfort

Anzeige



Der Wireless-Kopfhörer punktet darüber hinaus mit seinem ergonomischen Design und der hohen Material- und Fertigungsqualität bei diesem Premium-Produkt. Schräggestellte Hörerschalen, ein Kopfband aus weichen Memory-Foam und Fontanellenaussparung prädestinieren den AVENTHO 300 für jede Kopfform. Flexible Drehgelenke aus langzeitstabilem Aluminium garantieren ein einfaches Zusammenklappen und das Verstauen im mitgelieferten Hardcase.

Zum Schluss folgen nun die technischen Daten sowie der Lieferumfang in der Übersicht.

Technische Daten

Trageart: Over-ear-Kopfhörer

Akustische Bauweise: Geschlossenes Prinzip

Wandlerprinzip: Dynamisch

Übertragungsart: Drahtlos mittels Bluetooth®

Gewicht Kopfhörer ohne Kabel: 319 g

Akkulaufzeit bei aktivierter ANC: Bis zu 50 Stunden

Übertragungsbereich: 5 Hz - 22 kHz

Reichweite: 15 m

Unterstützte Bluetooth®-Profile: AVDTP 1.3, AVCTP 1.4, GAVDP 1.3, SPP-B 1.2, RFCOMM 1.2, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8, IOPT

Bluetooth®-Version: 5.4

Audio-Codecs: AAC, aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LE Audio

Ladeanschluss: USB-C

Lieferumfang

Lieferumfang

• Kopfhörer AVENTHO 300

• Ladekabel USB-C auf USB-C • AdapterUSB-AaufUSB-C • Klinkenkabel 3,5 mm

• Kordelzugbeutel

• Hardcase

• Kurzanleitung

• Compliance Booklet

Unser Fazit

Wir freuen uns schon auf den Test

Anzeige



Der beyerdynamic AVENTHO 300 offeriert tatäschlich sehr verheißungsvolle technische Eigenschaften und Features, sodass wir bereits jetzt neugierig auf den Test des Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörers mit hybrider aktiver Geräuschunterdrückung sind. Exklusive Technik des ikonischen Herstellers aus Heiilbronn wie die STELLAR.45 Wandler oder die langen Akkulaufzeiten sorgen schon jetzt für Vorfreude.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: beyerdynamic

Datum: 28. Januar 2025