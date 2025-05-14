SPECIAL: AVM im Drivers & Business Club in der Motorworld München - AVM-News, Luxus-Vorführung mit YG-Premiere, Goldnote- und PMC-Neuheiten

AVM stellt auch 2025 wieder im Drivers & Business Club in der Motorworld München, direkt gegenüber von der High End, aus.

In mehreren Räumen sind nicht nur Produkte von AVM selbst, sondern auch von PMC sowie Gold Note zu finden. Beide Firmen sind bei AVM im Vertrieb.

Ganz besonderes Highlight ist dieses Jahr aber der AVM-Aufbau mit den brandneuen Ultraluxus-Lautsprechern Ultimate von YG, in Deutschland im Vertrieb von HiFi-ve. Genau dieses außergewöhnliche Setup möchten wir zunächst präsentieren.

YG Ultimate

YG bietet die noch über der Reference-Serie angesiedelte Ultimate neu an als Flaggschiff an – es kamen vom asiatischen, dem amerikanischen und dem europäischen Markt zahlreiche Anfragen, ob man ein solches ultimatives Modell bauen könnte, und genau das hat YG jetzt auch getan. Verwendung findet dreilagiges Aluminium (in der Reference wird auf zweilagiges Aluminium zurückgegriffen), eine Box wiegt mehr als 250 kg.

Unterer Bereich

Hightech-Treiber

Der Über-Schallwandler wird in drei Ausführungen angeboten: Komplett passiv für rund 900.000 EUR, mit aktivem Bassbereich (rund 950.000 EUR) und voll aktiv (rund 1 Million Euro). Der Lautsprecher verfügt über eine ausgelagerte Frequenzweiche, die in einem eigenen Gehäuse untergebracht ist und mehrere Lagen enthält.

Frequenzweiche in separatem Gehäuse

Verkabelung

Die gesamte Frequenzweiche ist komplett von allen störenden Schwingungen befreit, der Aufbau ist absolut stoß- und vibrationsunempfindlich. Die riesigen, im typischen YG Design gehaltenen Lautsprecher bringen eine vernickelte Oberfläche mit – mal etwas Neues – die es in verschiedenen Farben gibt. Im Drivers Club steht sie in einem Gold-Ton, was die Noblesse der gesamten Erscheinung natürlich besonders gut in Erscheinung treten lässt, ohne dass es zu aufdringlich wird. Die Version, die im Drivers Club steht, ist teilaktiv, in einem edlen Gehäuse ist die Endstufe (natürlich separat pro Box) untergebracht, die für den Antrieb der Basssektion zuständig ist.

Quadrupel-Amping für die eine YG Ultimate....

...und für die andere

Hinsichtlich der AVM-Bestückung ist folgendes an Bord: Man greift hier pro Box auf Quadrupel-Amping zurück und arbeitet mit vier Monoblöcken pro Lautsprecher. Die AVM Ovation MA 8.3 kommt hier zum Einsatz (Paarpreis in Cellini Chrom wie auf der High End: 50.000 EUR, macht 100.000 EUR pro Seite und insgesamt 200.000 EUR). Die Basisdaten zum Monoblock: Es handelt sich um eine Referenz-Mono-Endstufen mit Class A A/B-MOS-FET-Hochstromtechnologie. Merkmal ist die symmetrische, DC-gekoppelte Architektur mit 1.100 W an allen Lasten, sowie die OVATION 803 T Röhrenstufe. Im Inneren befinden sich 48 selektierte Hochstrom-MOS-FETs und zwei 1.000 VA Haupttransformatoren pro Kanal sowie 272.000 µF Siebung pro Endstufe.

2 x Power Conditioner, Ovation-Vorstufe und Ovation-Mediaplayer

AVM liefert auch für jeden der beiden Quadrupel-Verstärkerzüge einen PC 5.3 Power Conditioner mit (Stückpreis in der gezeigten Cellini Chrom-Version: 6.890 EUR, der für perfekte Störungsarmut hinsichtlich des zur Verfügung gestellten Stroms sorgt: Die High End Stromfilter Systeme (von uns auch bereits getestet) übernehmen die Netzstromfilterung und die Netzstromsäuberung und wurden im Hause AVM von den klangerfahrensten Entwicklern der Manufaktur entwickelt.

PC 5.3 von innen

Sowohl tief- als auch hochfrequente Störungen können so effektiv vom empfindlichen Audiosystem ferngehalten werden - und auch die gegenseitige Beeinflussung der Präzisions- Audiokomponenten untereinander wird nachhaltig durch die für jeden Ausgang separat vorhandenen HF Filter unterbunden. Im Setup in München hängen alle Endstufen ein 2 (großen) PC 5.3 Power Conditionern, die, hier im Drivers & Business Club, beinahe alle vorhandenen, in diesem Fall auffälligen hochfrequenten Störungen entfernt.

Natürlich können wir auch mit ersten Höreindrücken von dieser Über-Kette dienen: Kyrie (Vital-Baguala) von Mercedes Sosa sowie von Billie Eilish "When The Party's Over". Und wir sind zutiefst beeindruckt: Das, was hier an akustischer Intenstität geboten wird, ist mit Worten schwer zu beschreiben. Stimmen haben eine wahnsinnige Präsenz, die Räumlichkeit so extrem dicht, dass man sich umgeben, umhüllt von feinster Alustik fühlt. Der Bassbereich ist extrem voluminös und gleichzeitig präzise. Man kann mit Pegeln hören, die weit jenseits vom dem liegen, was man sonst kennt, und die riesigen AVM-Monoblöcke haben in allen Situationen souverän den Überblick übers akustische Geschehen.

Weitere Komponenten von AVM umfassen einen modular aufgebauten Ovation PA 8.3 Vorverstärker (ab 10.990 EUR) und einen Ovation MP Mediaplayer. Der Vorverstärker ist in der Lage, da er modular aufgebaut ist, alle 8 Endstufen anzutreiben.

